Cambio de decisión: la Alcaldía de Pereira no aplicará la prohibición del parrillero hombre

Pereira

La Alcaldía de Pereira confirmó que finalmente no entrará en vigencia la restricción al parrillero hombre mayor de 14 años, una medida que había sido anunciada durante el fin de semana y que iba a comenzar a regir el próximo 15 de julio como parte de la estrategia para reducir los delitos cometidos en motocicleta.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que la administración municipal explicó que, tras evaluar el alcance de la propuesta y revisar los resultados obtenidos con medidas similares en otras ciudades del país, se optó por no implementar la restricción y adoptar otro tipo de acciones para enfrentar la delincuencia.

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En reemplazo de esta iniciativa, el Gobierno Municipal anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad mediante un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Pereira, el Ejército Nacional y el Instituto de Movilidad, incrementando la presencia de las autoridades en diferentes sectores de la ciudad para combatir los delitos de mayor impacto. Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira.

“Vamos a implementar una gran estrategia para la recuperación, especialmente en operativos de control, de requisa y de verificación de antecedentes en compañía de la Policía Metropolitana, el Batallón San Mateo, el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Estrategia Nocturna. Vamos adelante con esta medida porque la seguridad de los pereiranos es primero”, agregó Trejos.

Asimismo, la Alcaldía informó que aumentará el monto de las recompensas destinadas a incentivar la entrega de información que permita identificar y capturar a los responsables de hechos delictivos, buscando fortalecer la colaboración ciudadana en las investigaciones.

¿Por qué se echó para atrás la medida?

La decisión se conoce en medio del debate que generó la propuesta y de la convocatoria a una movilización de motociclistas que había sido anunciada para este martes. No obstante, la administración municipal sostuvo que el cambio de postura responde al análisis técnico de la medida y a la decisión de priorizar estrategias operativas para mejorar las condiciones de seguridad.

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Finalmente, la Alcaldía invitó a los ciudadanos a cumplir las normas de tránsito, apoyar el trabajo de las autoridades y fortalecer la cultura de la denuncia, reiterando que la seguridad y la convivencia requieren el compromiso conjunto de las instituciones y la comunidad.