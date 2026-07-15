Empleados del Hospital Universitario San Jorge de Pereira exigen el pago de sus salarios

Pereira

La crisis financiera que atraviesa el Hospital Universitario San Jorge de Pereira volvió a hacerse visible este miércoles 15 de julio con un plantón protagonizado por trabajadores de la institución, que realizaron la protesta a las afueras del centro asistencial para exigir el pago de sus salarios.

La manifestación se concentró sobre la carrera 4 entre calles 24 y 25, donde colaboradores de diferentes áreas expresaron su inconformidad por los retrasos en los pagos y reclamaron soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus ingresos y la estabilidad del personal que atiende diariamente a miles de pacientes.

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El plantón se presenta en medio de las dificultades económicas que enfrenta el principal hospital público de Risaralda, situación que ha sido advertida en repetidas ocasiones por sus directivas. La institución ha señalado que el incumplimiento en los giros por parte de varias EPS ha generado una cartera que supera los $200.000 millones, afectando la operación del centro asistencial.

Como consecuencia de esta falta de recursos, el hospital ha reportado retrasos en los pagos a proveedores, especialistas y trabajadores, además de advertir sobre el impacto que la crisis podría seguir teniendo en la prestación de los servicios de salud.

La jornada de protesta vuelve a evidenciar las dificultades que enfrenta la red hospitalaria pública del departamento, mientras trabajadores y directivos insisten en la necesidad de que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras para garantizar la continuidad de la atención médica y proteger la estabilidad de quienes hacen posible el funcionamiento del hospital.