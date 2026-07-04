Autoridades investigan la instalación de dos pendones del ELN en el área metropolitana de Pereira

Pereira

Las autoridades investigan la aparición de una bandera y dos pendones alusivos al ELN, instalados durante la madrugada de este sábado en la variante La Romelia–El Pollo entre Dosquebradas y Pereira. Los elementos hacían referencia a los 62 años de la creación de ese grupo armado y fueron retirados pocas horas después por la Fuerza Pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el responsable sería un hombre que, presuntamente, se desplazó en motocicleta desde el departamento del Chocó, pasó por el municipio de Pueblo Rico y llegó hasta el área metropolitana de Pereira para instalar los pendones.

Foto: Suministrada comunidad. Ampliar Foto: Suministrada comunidad. Cerrar

Lea también: Frustran operativo del Ejército contra el ELN en Risaralda por intervención de la guardia indígena.

“Activamos un grupo antiterrorista en la Policía Metropolitana de Pereira en coordinación con el GOES y Ejército Nacional para proteger la ciudad en el marco de este aniversario, nuestra estrategia es proteger la ciudad, a pesar de este hecho que ocurrió entre la avenida El Pollo y Condina”, indicó el coronel Oscar Ochoa, comandante Policía Metropolitana de Pereira.

Las autoridades informaron que ya lograron identificar la motocicleta utilizada en el recorrido y adelantan las labores para ubicar al presunto responsable, con el apoyo de cámaras de seguridad, labores de inteligencia y otras actividades investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Pese a este hecho, las autoridades enviaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y aseguraron que la situación fue atendida de manera inmediata, sin que se registraran alteraciones del orden público. Asimismo, indicaron que se mantienen los operativos de vigilancia y la activación del grupo especial antiterrorista del GOES.