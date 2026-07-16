Jueves 16 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hoy fiesta de la Virgen del Carmen en el mundo católico, el obispo lideró la Dedicación del Altar y del Templo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de La Tebaida. Foto: Cortesía Diócesis de Armenia

Armenia

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Debido a las deudas de las EPS, Fundación Cancerológica del Quindío anuncia cierre de servicios.

Luego de 34 años de atención y servicios de salud en el departamento, las directivas de la Fundación Cancerológica del Quindío anunciaron cierre de servicios y operarán hasta finales del mes de agosto de este 2026, esto debido a la difícil situación financiera por el no pago de las EPS en especial por la deuda de Asmet Salud.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Echeverry, director de la Fundación que en medio de la tristeza señaló “después de muchos análisis, después de que la junta directiva analizara de manera rigurosa muchas alternativas para evitar pues llegar a este momento, definitivamente se toma una lamentable decisión que es la finalización pues ordenada de la operación asistencial de la IPS con un cierre tentativo para finalizar el mes finalizando el mes de agosto.

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¿Por qué tentativo? Porque también dependemos de unos ciertos protocolos que hay que cumplir ante la Secretaría de Salud, la Supersalud, que lo son los que realmente nos irán a decir exactamente en qué fecha podemos cerrar.

¿Cuáles son los servicios que se cierran y cuánta gente se va a ver afectada? Dentro de los servicios que nosotros teníamos pues solamente la dispensación de farmacia que queda cerrada, donde nosotros le dispensábamos pues todo el tema de medicamentos para los usuarios de la EPS Asmet Salud. como red alterna. Ahí tenemos una cantidad de usuarios afectados por la cantidad de medicinas que nosotros entregábamos medicinas especiales de alto costo controlados, etcétera.

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Y en los servicios de salud, pues imagínate, todo lo que tenía que ver con consulta de ginecología, urología, dermatología oncológica, psicología oncológica. Y estamos hablando de aproximadamente unos 5,000 pacientes o más que hemos venido atendiendo en los últimos años. O sea, realmente es un es un es un tema bien complejo y difícil.

¿Esa cartera es de cuánto? Iván Echeverri, el director de la Fundación Cancerológica del Quindío, subrayó “Esa cartera está alrededor de unos 400 millones de pesos.

Que para nosotros es un patrimonio muy importante, por ejemplo, el 21 de enero tuvimos una reunión directamente con agente interventor de Asmet Salud de su momento, Dr. Naín, donde se hicieron algunos acuerdos donde se hicieron algunas promesas, pero desafortunadamente nada de eso se cumplió, por lo menos de parte de ellos. Nosotros sí ampliamos la cartera y les cumplimos con lo que correspondía a nuestra parte.

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No nos cumplieron y hasta ahora no nos dan respuesta de nada después de 7 meses después nada que nos responden en nada. Estamos hablando de cartera del año 2023 2024. Es una cartera demasiado vencida, porque ni siquiera estamos hablando de los últimos meses. Estamos hablando de cartera que lleva muchísimo tiempo y que es el colmo que hayan dejado eso acumularlo durante tanto tiempo sin darnos absolutamente ninguna respuesta frente a esos pagos.

¿Esto va a dejar a cuánta gente sin trabajo? Entre puestos directos e indirectos estamos hablando alrededor de unas fácilmente unas 20 personas, mínimo. Y personas que vamos a dejar de atender, pues imagínate, nosotros atendemos un promedio 30 o 40 personas diariamente.

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Hacerle un llamado de invitación a todas las personas que hayan recibido atención en nuestra institución para que por favor se acerquen todos los que nos están escuchando, que se acerquen oportunamente a nuestra institución a nuestra institución o nos o se comuniquen por medio de los diferentes canales de comunicación que tenemos para que reclamen o soliciten una copia de su historia clínica.

Eso es bien importante. Nuestro equipo estará disponible para brindarle todo el acompañamiento necesario y garantizar pues el acceso a esta información conforme a la ley.

Por favor, que se comuniquen a nuestro teléfono o WhatsApp 3117724223. Te lo voy a repetir, 311 772 42 23. O no pueden nos pueden buscar por el Instagram o por la página de internet de Fundación Cancerológica, dirección Calle 17N # 14-62 Armenia, Quindío

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Las centrales obreras en el Quindío celebran reducción de la jornada laboral, sostienen que la medida dignifica al trabajador

A partir de ayer miércoles 15 de julio entró en vigor la reducción de la jornada laboral en Colombia, la cual pasa de 44 a 42 horas semanales. Al respecto el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT en el departamento, Hugo León Echeverry dijo que reciben con beneplácito la reducción porque considera impacta significativamente en el bienestar de los trabajadores puesto que conlleva a que puedan pasar más tiempo con sus familias, para sus actividades y estudios.

Enfatizó que lo ideal hubiera sido que el beneficio fuera para todos los trabajadores, pero especificó que actualmente solo es para el sector privado entendiendo que el público cuenta con el criterio de la jornada laboral de las administraciones departamentales y municipales.

Espera que en otra oportunidad sea ampliado a todos los trabajadores y que no se tenga la diferencia tan marcada como la que se vivirá a partir de esta reducción.

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En cuanto a la negativa de algunos sectores empresariales, el dirigente sindical indicó que es una narrativa que se generó incluso cuando se estableció el incremento del salario mínimo, pero que en ese momento como será ahora no afecta en cuanto a despidos o cierre de empresas.

Recordemos que esta iniciativa es el resultado de la Ley 2101 de 2021, un proyecto aprobado durante la última legislatura del gobierno de Iván Duque, que estableció la reducción gradual desde las 48 horas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo.

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En Armenia se encienden las alarmas por los incendios de cobertura vegetal ante las altas temperaturas y los fuertes vientos, en la última semana se han registrado cuatro casos

En las últimas semanas se han incrementado las temperaturas en la ciudad acompañadas de fuertes vientos lo que genera la alarma ante las emergencias.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que en la última semana se han registrado cuatro casos de incendios de cobertura vegetal donde son las mal llamadas quemas controladas o en el tema de reciclaje que genera la contingencia.

Llamó la atención a la comunidad en general para que denuncien oportunamente a quienes realicen este tipo de prácticas con el objetivo de lograr intervenir y que no se desencadenen en emergencias que puedan generar una mayor afectación en medio de las actuales condiciones climáticas.

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En ese mismo sentido, mencionó que están llevando a cabo diferentes actividades para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño como son las capacitaciones y la preparación de los organismos de socorro con los nuevos equipos para atender cualquier contingencia.

Según el pronóstico del IDEAM por amenaza de incendios de cobertura vegetal en alerta naranja se encuentra el municipio cordillerano de Génova y los 11 municipios restantes en alerta amarilla.

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La guadua angustifolia Kunth, especie emblemática del Paisaje Cultural Cafetero, desempeña un papel fundamental en la protección de los recursos naturales del Quindío. El departamento cuenta con cerca de 6.600 hectáreas de guaduales, un ecosistema estratégico que aporta a la regulación del recurso hídrico, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

“Nuestro bambú-guadua contribuye a mitigar el cambio climático mediante la captura de dióxido de carbono (CO₂), la sustitución de materiales y combustibles de alto impacto ambiental y la reducción de la deforestación. Además, permite la construcción de viviendas bioclimáticas. Donde hay guadua, hay agua”, explicó Néstor Jairo Rodríguez, profesional de apoyo de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.

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Los guaduales desempeñan un papel clave en la conservación de nacimientos y quebradas, ayudan a regular la temperatura, sirven de refugio para numerosas especies de fauna silvestre y fortalecen la capacidad de los ecosistemas para enfrentar fenómenos asociados a la variabilidad y al cambio climático, como el fenómeno de El Niño.

Esta especie puede desarrollarse entre los 50 y los 2.350 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite adaptarse a diferentes condiciones del territorio. Su aprovechamiento sostenible genera ingresos para cientos de familias durante todo el año y la convierte en un recurso estratégico para los procesos de restauración ecológica y recuperación de áreas degradadas.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) reiteró el llamado a proteger y manejar de manera sostenible los guaduales, reconociendo su importancia ambiental, social y económica para el departamento.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Edier Gutiérrez Domínguez, por su presunta responsabilidad en el crimen de su compañera sentimental en Armenia, Quindío.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio en un inmueble del barrio Las Veraneras, donde la pareja se encontraba departiendo. En medio de la situación, el hombre habría utilizado un revólver y disparado contra la mujer en la cabeza, ocasionándole la muerte, estamos hablando de la auxiliar de la Policía de 24 años de edad identificada como Laura Angélica González Canelo.

La investigación estableció que la pareja convivió de manera intermitente durante seis años, período en el que el hoy procesado habría agredido a la víctima en varias oportunidades.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. La Policía Nacional capturó en flagrancia al presunto agresor. Además, fue incautada el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen.

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Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO Capítulo Eje Cafetero, enviaron una carta a la alcaldía de Armenia y la secretaria de gobierno donde manifiestan su preocupación por las recientes situaciones de inseguridad que se han venido presentando en el municipio de Armenia y que hoy generan un impacto directo en la actividad turística y en la confianza de empresarios, visitantes y ciudadanía.

Dice la carta “El pasado viernes, una de nuestras agencias de viajes asociadas fue víctima de un acto de intolerancia que terminó con daños materiales a su establecimiento, luego de que fueran destruidos los vidrios de la oficina. Este lamentable hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos hurtos a establecimientos comerciales, situaciones que incrementan la percepción de inseguridad tanto para quienes habitan la ciudad como para quienes la visitan.

Y añaden “Como gremio del sector turístico, consideramos que la seguridad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del turismo. La percepción que tienen los visitantes sobre un destino influye directamente en su decisión de viajar, permanecer y recomendar la ciudad, por lo que este tipo de hechos pueden afectar la imagen de Armenia como destino turístico y, en consecuencia, la competitividad de todo el sector.

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La directora de Anato en el eje cafetero, Alejandra Ramírez indicó “En ese sentido, respetuosamente solicitamos la posibilidad de sostener una reunión con su despacho, con el fin de conocer las acciones que se vienen adelantando en materia de seguridad, compartir las inquietudes del sector turístico y explorar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la protección de los establecimientos turísticos y comerciales, contribuyendo así a generar mayor confianza para empresarios, residentes y visitantes.

Las autoridades en Armenia refuerzan las estrategias para garantizar la seguridad en la zona céntrica ante afectaciones a establecimientos comerciales

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A raíz del hecho de intolerancia que afectó las instalaciones y a trabajadores de la Agencia de Viajes de Palma de Cera en el centro de la ciudad, el secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez manifestó que están abiertos al diálogo con el fin de generar los espacios para socializar las estrategias que se vienen implementando con el objetivo de garantizar la seguridad.

Indicó que trabajan de manera permanente y el centro de la ciudad es uno de los puntos focalizados entendiendo la situación de habitanza en calle y de consumo de estupefacientes por eso fortalecen los registros para incautación de armas.

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Dos jueces de Armenia ordenan a las Curadurías Urbanas entregar información pública a la Veeduría Cívica

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío obtuvo dos importantes decisiones judiciales que fortalecen la transparencia en el ejercicio de las Curadurías Urbanas y reafirman el derecho de la ciudadanía a acceder a la información relacionada con el licenciamiento urbanístico.

Los Juzgados Tercero Administrativo y Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, resolvieron favorablemente los recursos de insistencia promovidos contra los Curadores Urbanos 01 y 02 de Armenia, concluyendo que ejercen una función pública y, por tanto, la información solicitada es pública y debe ser entregada.

Con estas providencias, los jueces ordenaron suministrar información sobre licencias urbanísticas, expedientes, cargas y compensaciones urbanísticas, actuaciones disciplinarias, información ambiental, estadísticas, ingresos por expensas, estados financieros relacionados con el ejercicio de la función pública, precisando que la existencia de datos reservados no autoriza a negar documentos completos, sino únicamente ocultar la información legalmente protegida mediante versiones públicas.

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Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, y siguiendo con su línea de modernización, se vienen enviando mensajes de texto y correos electrónicos a las personas que tienen obligaciones con la dependencia con el fin de invitarlos a ponerse al día.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de tránsito del municipio expresó “Estamos informando a toda la ciudadanía que estamos adelantando este nuevo método de persuasión a las personas que tienen obligaciones con la dependencia por comparendos de tránsito. Los invitamos a que revisen sus estados de cuenta y a que paguen solo a través de la página web del Simit o directamente en nuestra dependencia”,

Así mismo, el funcionario hizo un llamado a toda la población para no caer en estafas o delitos electrónicos, teniendo en cuenta que en estos mensajes jamás se envían links de pago ni mucho menos se solicita información personal.

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El Grupo Éxito anunció una inversión de $20.000 millones para modernizar tres de sus almacenes en el Eje Cafetero, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en la región y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

La inversión comprende la renovación del Éxito Pereira en Cuba, así como la transformación de Armenia Norte y Armenia Plaza.

En Armenia también avanzan las transformaciones. El almacén Armenia Norte reabrirá bajo la marca Carulla, ubicado sobre la avenida Centenario mientras que Armenia Plaza también será convertido con esta nueva marca Carulla.

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Hace 40 años abrió sus puertas el Museo del Oro Quimbaya, obra maestra del arquitecto Rogelio Salmona y, desde entonces, este espacio ha reunido arquitectura, arqueología, memoria y paisaje para contar la historia de las sociedades que poblaron la zona arqueológica del Cauca Medio y convertirse en un lugar de encuentro para distintas generaciones del eje cafetero.

Inaugurado en julio de 1986, el centro cultural celebra hoy 40 años al servicio de los quindianos y visitantes que encuentran en él una puerta para acercarse a la riqueza cultural y natural de la región.

Con una nutrida programación cultural celebramos estos 40 años. En la actualidad el Museo del Oro Quimbaya cuenta con espacios para todos los públicos de los que destacan sus dos salas de la exposición arqueológica permanente, el jardín arqueobotánico, la sala de exposiciones temporales de arte, la sala infantil, el centro de documentación digital, el auditorio y el exploratorio, entre otros.

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En el corazón del eje cafetero el Museo del Oro Quimbaya Centro Cultural del Banco de la República en Armenia resguarda y comparte la memoria de las sociedades prehispánicas del Cauca Medio. Su arquitectura y sus colecciones invitan a conocer la riqueza cultural y natural de esta región.

Concebido por el arquitecto Rogelio Salmona por encargo del Banco de la República, el edificio dialoga con el Paisaje Cultural Cafetero y con la memoria de las sociedades prehispánicas del Cauca medio. Esta relación entre arquitectura, territorio y patrimonio hizo que en 2007 fuera declarado Bien de Interés Cultural de la Nación.

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La Secretaría TIC, de la gobernación del Quindío culminó el proceso de selección de los 246 emprendimientos que harán parte de la Feria de Mujeres TIC 2026, luego de evaluar cerca de 600 postulaciones provenientes de los 12 municipios del departamento,

Más que una feria comercial, Mujeres TIC 2026 será un escenario para visibilizar historias de transformación, creatividad y liderazgo. Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones reunirá emprendimientos de sectores como agroindustria, gastronomía, moda, turismo, artesanías, bienestar, tecnología, economía creativa y servicios,

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Empresas Públicas de Armenia EPA a través del área de Gestión de Tratamiento de Aguas Residuales, realiza de manera permanente recorridos de inspección y mantenimiento en los diferentes colectores, recámaras y tuberías de la ciudad para verificar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado. Estas labores permiten identificar oportunamente cualquier anomalía y garantizar la adecuada conducción de las aguas residuales.

Durante estas inspecciones, el personal operativo encuentra con frecuencia grandes cantidades de residuos sólidos como pañitos húmedos, condones, pañales, trapos y otros elementos que son arrojados de manera inadecuada al alcantarillado por medio de los inodoros. Estos desechos representan una de las principales causas de obstrucción de las redes, ya que, a diferencia del papel higiénico, no se deshacen con el agua.

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Cuando estos residuos bloquean las tuberías, el flujo de las aguas residuales se interrumpe y comienza a generarse una acumulación que puede ocasionar el rebose de las recámaras. Como consecuencia, las aguas residuales pueden terminar vertiéndose a las quebradas o mezclándose con los sistemas de drenaje de aguas lluvias, generando afectaciones ambientales y riesgos para la salud pública.

Para restablecer el funcionamiento del sistema, los operarios realizan la extracción manual de estos residuos durante cada jornada de mantenimiento, recuperando de manera inmediata el flujo de las redes.

Estas intervenciones evidencian que las obstrucciones no obedecen a fallas en el diseño, daños estructurales o falta de capacidad de la infraestructura de alcantarillado de la ciudad, sino al inadecuado manejo de los residuos por parte de algunos ciudadanos.

EPA invita a la comunidad a fortalecer la cultura del cuidado del alcantarillado, recordando que el sanitario no es un basurero. Depositar correctamente los residuos sólidos contribuye a proteger las quebradas, prevenir reboses, evitar malos olores y garantizar el adecuado funcionamiento de un sistema que beneficia a toda la ciudad. La protección del medio ambiente y de la infraestructura sanitaria es una responsabilidad compartida.

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Siete kilos de caracol gigante africano fueron recolectados en el corregimiento de Barcelona durante jornada de control

La actividad incluyó sensibilización e impactó a cerca de 50 personas. La jornada fue una unión de esfuerzos entre la Alcaldía de Calarcá, EMCA, la CRQ y el gobierno departamental.

Con el firme compromiso de salvaguardar la salud pública y proteger los entornos ambientales del municipio, la Alcaldía de Calarcá lideró una exitosa jornada pedagógica y operativa de intervención integral contra el caracol gigante africano en el corregimiento de Barcelona.

La actividad se concentró en visibilizar ante la comunidad los riesgos asociados a la proliferación de este molusco, catalogado como una especie invasora altamente peligrosa por su capacidad de transmitir bacterias nocivas para la salud humana.

Durante el despliegue técnico se logró impactar de manera directa a cerca de 50 personas, entre habitantes y comerciantes, promoviendo la prevención y concientizando a la ciudadanía sobre la importancia de no manipular estos animales.

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Hasta el lunes 20 de julio se llevará a cabo la Semana de la Montenegrinidad, Diferentes actividades se han adelantado para conmemorar el orgullo de ser montenegrinos entre las que se han destacado la inauguración de la Casa Museo, el festival de danza infantil, el encuentro de artistas montenegrinos y poetas y escritores.

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Hoy con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen en el mundo católico, en Armenia habrá procesión, caravana y celebración religiosa en la parroquia nuestra señora del Carmen ubicada cerca a la terminal de transportes de la ciudad

El cura párroco Jeysson Hawer Henao Herrera indicó “estamos celebrando hoy la fiesta de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones más queridas en todo el mundo y por supuesto en nuestro Colombia y en nuestro Eje Cafetero. Y hoy en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, una parroquia tradicional, la tercera más antigua de Armenia, estamos aquí sobre la avenida 18, ahí donde los buses salen hacia Bogotá y hacia el Tolima, para que nos acompañen a las 5 de la tarde vamos a tener la procesión de la Virgen del Carmen. Salimos desde el Mirador de la Secreta.

Vamos a ir caminando despacio, con tranquilidad, vamos a rezar el rosario, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor hasta llegar al sector del Terminal. Allí en el Terminal vamos a celebrar la Eucaristía.

Celebrando la Eucaristía vamos a dar gracias por todos los conductores, por toda la familia del Terminal que trabajan en torno a esta realidad del transporte, recordando que Nuestra Señora del Carmen es la patrona de todos los conductores, de los marineros, de los aviadores, de los comerciantes, de los niños y las familias, es decir, casi que es la patrona de todos nosotros.

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Y agregó el sacerdote “Luego nos vamos a encontrar a las 8 de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ya saben avenida 18 en el sector del Terminal y vamos a bendecir todos los vehículos, todas las motocicletas, todas las bicicletas, las patinetas eléctricas, las bicicletas, los zapatos, en lo que usted se transporte vamos a bendecirlo todo y vamos a imponer el escapulario a todas las personas.

Saldremos luego de la bendición en caravana por toda la ciudad este 16 de julio. Empezamos a las 8 de la noche la bendición, luego caravana toda la noche por toda la ciudad dando gracias a Dios por el regalo de tener nuestra madre celestial bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen” anoto el cura.

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En deportes, Con un subcampeonato panamericano y 676 puntos para el ranking paralímpico internacional regresó al país la deportista de la universidad del Quindío Jenny Andrea Orozco Escárraga, quien hizo parte de la delegación colombiana que participó en el IBSA Grand Prix de Judo y en el Campeonato Panamericano y de Oceanía IBSA de Judo, competencias disputadas en São Paulo, Brasil, y que marcan el inicio del nuevo ciclo paralímpico.

Orozco Escárraga, quien compite en la categoría J1 (personas completamente ciegas o con discapacidad visual grave) -52 kg, se colgó una histórica medalla de plata en el Panamericano y obtuvo el séptimo puesto en el Grand Prix, actuación que le permitió ubicarse, parcialmente, en el octavo lugar del escalafón internacional y comenzar con pie derecho su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

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De otro lado, El Concejo Municipal de Calarcá aprobó, con 13 votos a favor, los recursos mediante crédito que permitirán construir la primera pista atlética del municipio y mejorar la villa deportiva en la cual se ubica la pista de patinaje y la cancha multipropósito del barrio Lincon, una apuesta por el deporte, la transformación social y el desarrollo del sur de Calarcá.