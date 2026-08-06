Envían a la cárcel al hombre que aceptó ser el feminicida de una mujer dentro de un motel en Armenia

Armenia

En Armenia enviaron a la cárcel al hombre que aceptó ser el responsable de agredir con arma blanca a su compañera sentimental hasta causarle la muerte dentro de un motel.

Un juez de control de garantías de Armenia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Alexander Arias Ossa quien agredió con un arma cortopunzante en repetidas oportunidades a su compañera sentimental en Armenia, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de feminicidio. El procesado aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 2 de agosto, en un alojamiento, ubicado en la vía Armenia – Montenegro, donde la pareja ingresó. Este hombre, al parecer, agredió con arma cortopunzante a la mujer Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad, generándole varias heridas que le causaron la muerte. El presunto agresor dejó el cuerpo de la víctima sobre la cama y después huyó del lugar.

La Fiscalía evidenció que la pareja había mantenido una relación sentimental intermitente por 10 años, en los cuales, Arias Ossa agredió en varias ocasiones a la víctima.

Este hombre se presentó ante las autoridades para aceptar su responsabilidad, y fue citado por la Fiscalía para la audiencia de formulación de imputación.

Precisamente familiares, amigos y conocidos realizaron una velatón en memoria de la mujer asesinada y exigiendo justicia y que el caso no quede en la impunidad.