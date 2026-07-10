En Armenia investigan la muerte de una auxiliar de Policía con arma de fuego

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Armenia

Un lamentable caso se registró en las últimas horas en el barrio Las Veraneras de la ciudad donde una mujer de 22 años de edad quien servía como auxiliar de la Policía fue encontrada sin vida y al parecer con heridas por arma de fuego.

El reporte lo entregó el alcalde de la capital quindiana, James Padilla quien dio a conocer que se presume sea un caso de feminicidio, aunque fue claro que todo es materia de investigación.

Enfatizó que las primeras indagaciones señalan a la pareja sentimental de la joven como el principal responsable del hecho.

“Tenemos información desde muy tempranas horas que sucedió un presunto feminicidio en el barrio Las Veraneras, donde la víctima fue una auxiliar de policía de 22 años de edad que llevaba 20 meses de servicio en la institución. Presuntamente las primeras investigaciones señalan a su pareja sentimental, un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola que le propinó la muerte. Como le digo, el resto son los hechos materia de investigación", indicó.

Fue claro que las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho que hoy enluta a una familia de la ciudad y a toda una institución como lo es la Policía del departamento.

“Lamentamos mucho que se presenten estos hechos en el municipio de Armenia. Estamos desde el municipio, desde nuestra secretaría de gobierno, desde nuestra secretaría de salud y desarrollo social atentos para brindar el apoyo a las familias y mirar de qué manera podemos aportar a la terminación de esta investigación", destacó.

Este sector de la ciudad vuelve a ser epicentro de una tragedia puesto que en el mes de marzo del año 2025 una menor de tres años perdió la vida tras ser arrastrada por una quebrada debido a las fuertes lluvias.