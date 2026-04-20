Director de la Fundación Cancerológica del Quindío hace un llamado de SOS para salvar la entidad

Armenia

Debido a las deudas de la EPS Asmet Salud, la Fundación Cancerológica del Quindío que atiende población de bajos recursos en Armenia está a punto de cerrar.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Camilo Echeverri, director Ejecutivo de la Fundación Cancerológica del Quindío, que habló de la situación de la entidad que funciona en el norte de la ciudad y presta servicios especializados de calidad y con buenos precios.

Hoy la base de la entidad, es la consulta de medicina general a muy bajo precios y atención especializada también con buenos precios para la población de escasos recursos no solo para el cáncer sino para las demás patologías y enfermedades.

Iván habló de la situación financiera de la entidad por la crisis del sistema de salud “de una u otra manera, el teníamos un negocio, llamémoslo así, con una de las EPS intervenidas, y claro, esa cartera por todas las políticas que desafortunadamente este gobierno ha tenido hay una cartera muy alta que nos debe una EPS del servicio subsidiado que está intervenida y que nos ha golpeado mucho muchísimo, muchísimo, tenemos una cartera muy alta que desafortunadamente tiene en riesgo financiero la fundación y pues esperamos poder resolver este tema prontamente.

¿Cuánto les debe Asmet Salud?

Estamos alrededor de unos 400 millones de pesos, que para nosotros es un mucho dinero y hay muchos compromisos, muchas reuniones, muchos acuerdos, pero finalmente lo material no se concreta. No se concreta nada, hemos estado en reuniones, en mesas de negociación, incluso pues aquí en la gobernación del Quindío que cada tres meses hace unas mesas de negociaciones con las diferentes EPS y las entidades, pero no eso es un saludo a la bandera, no pasa absolutamente nada.

Muy queridos, se hacen acuerdos, pero no, no pasa nada. Uno no ve realmente pues como as soluciones. Entonces pues para nosotros es un tema muy preocupante.

La Fundación Cancerológica el Quindío, lo atendemos de una con calidad, se toma su tintico allá, en otro se lo ofrecemos totalmente gratis, bien rico, tiene una atención digna, una atención humana y nos apoya en esta labor de seguir ayudando a las personas menos favorecidas y promocionando y previniendo el cáncer en el Quindío.

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Recordemos la dirección, calle 17 Norte, número 14-62, entre el Hospital San Juan de Dios y la Universidad del Quindío. Allá nos encuentran en toda la esquina una casa grande blanca. Allá estamos ubicados. Y le recuerdo el teléfono el 3117724223.

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