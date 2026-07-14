Martes 14 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Reconocimiento a los voluntarios de la Cruz Roja Quindío que estuvieron en la misión humanitaria en Venezuela. Foto: Cortesía Cruz Roja Quindío

Armenia

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En Armenia fue enviado a la cárcel el presunto responsable de la muerte con arma de fuego de una auxiliar de policía, el material probatorio apuntó a un caso de feminicidio

El caso se registró en el barrio Las Veraneras de la ciudad donde fue encontrada sin vida y con herida por arma de fuego una mujer de 24 años de edad identificada como Laura Angélica González Canelo.

Al respecto la teniente coronel Nelly Yolima Parada, comandante encargada de la Policía del Quindío destacó la articulación con la Fiscalía General de la Nación que permitió la efectividad en el proceso judicial de este doloroso caso que enluta a la institución y a la comunidad en general.

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Enfatizó que ante el atroz hecho la respuesta de la institucionalidad ha sido oportuna puesto que gracias al material probatorio recolectado durante los actos urgentes la pareja sentimental de la joven fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por un juez de control de garantías.

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Asimismo, indicó que al hombre le fueron imputados los delitos de feminicidio, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y recordó que el feminicidio es la manifestación más extrema de violencia de género por lo que no será tolerado en el departamento.

Desde la Universidad del Quindío lamentaron la muerte de la auxiliar que era estudiante de séptimo semestre del programa de seguridad y salud en el trabajo.

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En medio de lágrimas, oraciones y honores, el Departamento de Policía Quindío acompañó las exequias de la auxiliar de la institución Laura Angélica González Canelo de 24 años de edad, que murió en extrañas circunstancias con disparo de arma de fuego en hechos ocurridos el viernes 10 de julio en la capital del Quindío.

En redes sociales la Policía escribió “nos unimos en un solo sentimiento de respeto, solidaridad y esperanza, confiando en que Dios la ha recibido en su gloria y dará la fortaleza necesaria a quienes hoy enfrentan su partida, su memoria vivirá eternamente en nuestra institución y en el corazón de toda la familia policial”

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Armenia supera los 60 casos de homicidios en lo que va del año, las autoridades sostienen que avanzan en estrategias para combatir el flagelo

Durante este festivo se registraron dos homicidios en el departamento, uno de ellos en el barrio Ciudad Alegría del municipio de Montenegro donde Junior Bedoya Jaramillo de 24 años fue asesinado con arma de fuego.

Más información Viernes 10 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La víctima registraba delitos por hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El otro caso se presentó en el barrio Los Quindos de la ciudad donde la víctima de 54 años era conocida con el alias de James y aunque fue trasladado a centro asistencial finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Alias James registraba antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, extorsión, estafa, lesiones personales, hurto y fraude procesal. El alcalde de la capital quindiana, James Padilla dijo que uno de los temas estructurales de la inseguridad es por el tráfico y consumo de estupefacientes.

Fue claro que es una de las peticiones más sentidas al presidente electo Abelardo de la Espriella puesto que considera es una problemática que afecta en gran parte al país.

Es de resaltar que la Policía del departamento ha incautado 142 armas de fuego en diferentes actividades de prevención y control durante lo corrido del año.

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La Corte Suprema de Justicia aceptó la demanda de casación que presentaron los abogados de un reconocido comunicador social del Quindío que murió en extrañas circunstancias, piden que se condene al presunto autor del asesinato.

Estamos hablando del caso de Jorge Eliecer Santanilla es importante indicar que el Tribunal Superior de Armenia había absuelto a quien presuntamente sería el responsable de la muerte del periodista y ante la decisión del Tribunal, entonces los abogados presentaron el recurso extraordinario de casación, que fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Yerson Chaverra.

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Sandra Urrea abogada de las víctimas en diálogo con Caracol Radio explicó “Es una victoria porque un gran porcentaje, pero un porcentaje muy alto, yo creería que superaría el 90% de las demandas de casación ante la Corte Suprema de Justicia, son rechazadas, fue admitida y queda un paso, por supuesto, que es la sustentación que se dará en el mes de noviembre de este año.

Y agregó “la conquista jurídica es que al menos la Corte Suprema de Justicia se ha interesado, se han avizorado seguramente vacíos o situaciones que resulta necesario y pertinente valorar, lo cual es una respuesta que esperaban los familiares de Jorge Eliecer Santanilla, incluso los periodistas del departamento del Quindío, toda vez que la decisión había dejado el sinsabor, el sinsabor frente a esta decepción absolutoria.

Recordemos que la Fiscalía había acusado por homicidio simple, el Juzgado Primero Penal del Circuito condenó por homicidio preterintencional y luego el Tribunal Superior revoca y absuelve al procesado identificado como Cristian Fernando Buitrago Arenas,

La abogada subrayó “Confiamos en las instituciones, confiamos en las decisiones judiciales que además respetamos, siempre respeté la decisión del juzgado cuando inicialmente condenó el homicidio preterintencional, y también respetamos la decisión del Tribunal y por eso hemos recurrido a la Corte Suprema de Justicia.

Esperamos los mejores resultados con todo con toda la esperanza y todo el ánimo puesto en que sea la Corte Suprema de Justicia la que finalmente le dé la voz a las víctimas que todavía no han sido escuchadas suficientemente en términos de justicia.

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Como Luis Reinel Muñoz Cardona fue identificado el conductor de la motocicleta que murió luego de verse involucrado en un accidente de tránsito el sábado 11 de julio en el sector de la María en la vía Armenia Calarcá cuando chocó su moto contra una camioneta, las autoridades investigan causas que provocaron este siniestro vial.

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Un hombre al parecer bajo los efectos de las drogas realizó sus necesidades fisiológicas a las afueras de un local comercial de Armenia, pero al ser requerido por el personal la emprendió contra las instalaciones y agredió a los trabajadores

Un caso de intolerancia se registró en la agencia de viajes Palma de Cera ubicada en zona céntrica de la ciudad donde un hombre en estado de exaltación protagonizó hechos violentos afectando el orden público.

El gerente del establecimiento comercial, Diego Vásquez dio a conocer que un hombre en estado de alteración de conciencia posiblemente asociado al consumo de sustancias empezó a realizar sus necesidades por lo que le llamaron la atención, pero reaccionó de forma violenta.

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Relató que la persona empezó a generar daños como romper los vidrios de la fachada, luego a patadas afecta la puerta y los equipos de la agencia e ingresó al lugar agrediendo físicamente a uno de los trabajadores y verbalmente al resto del personal.

Considera que a pesar de que el sistema de alarmas fue activado, las autoridades no tuvieron una reacción oportuna contrario al apoyo de comerciantes del sector que apoyaron para sacar al hombre del local comercial.

Resaltó que la Policía está en búsqueda del hombre que ocasionó los daños y generó el pánico en el centro de la ciudad, sin embargo, fue claro que es fundamental implementar mecanismos de prevención en sitios que son visibles de consumo de estupefacientes.

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Por su parte el teniente coronel Jorge Arturo Contreras Romero, comandante operativo encargado de la Policía del departamento indicó que adelantaron las actuaciones correspondientes para atender la situación.

Afirmó que se trató de un hecho de intolerancia en el que un ciudadano habría causado afectaciones a las instalaciones de una agencia de viajes de la ciudad. Invitó a la comunidad en general a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar este tipo de situaciones con el fin de preservar la convivencia ciudadana.

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Alerta en el Quindío por los incendios de cobertura vegetal ante las altas temperaturas y fuertes vientos, los organismos de socorro realizan un llamado a la prevención

La situación más compleja está relacionada con las mal llamadas quemas controladas que desencadenan emergencias debido a las actuales condiciones climáticas.

Precisamente el director de la defensa civil seccional Quindío, César Augusto Barrios dio a conocer que ya inició la temporada de menos lluvias por lo que fue activado el plan de contingencia con las unidades de socorro puntualmente en los municipios con mayor riesgo de que se registren los incendios forestales.

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Aseguró que como defensa civil cuentan con una brigada forestal que está fortalecida con sus respectivas herramientas y personal que está ubicada en el municipio de La Tebaida para brindar una atención oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en medio de las altas temperaturas en el departamento.

Además, destacó que hace un mes cuentan con un carrotanque con capacidad de 2.600 litros para fortalecer la atención de los incendios que puedan registrarse en un momento determinado.

Envío un llamado a la comunidad para evitar realizar las fogatas que son tradicionales en el paseo de río, lanzar colillas de cigarrillos, botellas de vidrio porque se convierten en efecto lupa generando una emergencia y lo más clave es el ahorro de agua para contrarrestar racionamientos.

A propósito, en la vereda El Laurel del municipio de Quimbaya se registró un incendio de cobertura vegetal que afectó gran parte de un cultivo de plátano y vegetación silvestre. Los Bomberos del municipio intervinieron con una maquina extintora, carro tanque y siete unidades.

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Precisamente en la noche de ayer lunes festivo en el sector del Colegio Tecnológico y sobre el barrio Palmar de la Sierra en Calarcá se registró un incendio forestal que luego de varias horas fue controlado rápidamente por el Cuerpo de Bomberos de Calarcá.

El alcalde de la villa del cacique, Sebastian Ramos indicó “Este incendio de hoy fue provocado por habitantes de calle. Por favor, cuando vean habitantes de calle haciendo quemas, avisen de una a la Policía o a Bomberos o a la Alcaldía para poder actuar de inmediato porque esto se pudo haber prevenido. Pero bueno, lamentablemente ya ocurrió acá, sin ningún tipo de afectación mayor.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo que reunió a entidades como el Comité de Cafeteros, Empresas públicas del Quindío EPQ y de Armenia EPA, con el propósito de conocer y analizar el comportamiento de las precipitaciones y la temperatura en el departamento del Quindío.

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La autoridad ambiental en el Quindío estableció mesa con las principales entidades con el objetivo de fortalecer la protección del recurso hídrico ante los efectos del Fenómeno de El Niño

Precisamente el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés dijo que la finalidad era socializar un instrumento de planificación que determina diferentes variables como el nivel de temperaturas para establecer estrategias que permitan mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño.

“Nosotros tenemos de un instrumento de planificación que se denomina la evaluación regional del agua. En esta evaluación se han determinado diferentes variables como lo son los niveles de los ríos, se integra a nivel de temperaturas, se integra a nivel de precipitaciones y ello nos lleva a generar un conocimiento de nuestras fuentes hídricas. Derivado de ese conocimiento que tenemos y al comportamiento que se ha presentado desde el mes de mayo de las precipitaciones y de la temperatura, convocamos a estas empresas a fin de articular esfuerzos”, sostuvo.

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Evidenció que el nivel de precipitaciones ha disminuido en el mes de mayo con respecto a los anteriores meses del año el mes de mayo tuvo el 65% menos de precipitaciones y el mes de mayo exactamente del 2026 registró una disminución notoria en el nivel de precipitaciones con respecto al promedio multianual que evalúan desde la entidad.

“Les socializamos que el nivel de precipitaciones ha disminuido en el mes de mayo con respecto a los anteriores meses del año, es decir, de enero a abril, el mes de mayo tuvo el 65% menos de precipitaciones y el mes de mayo exactamente del 2026 ha presentado una disminución notoria en el nivel de precipitaciones con respecto al promedio multianual que nosotros evaluamos”, dijo.

Destacó que la autoridad ambiental también trabajará de manera articulada con la Policía Ambiental y las administraciones municipales para fortalecer las acciones de prevención, control y atención de incendios forestales, así como promover medidas que contribuyan al uso responsable del recurso hídrico y eviten su desperdicio.

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En la Sede Seccional de la Cruz Roja en Armenia, se llevó a cabo un evento lleno de reconocimiento y gratitud, encabezado por presidente Seccional, María Ivonne Duque Jiménez, junto con el director ejecutivo, Jaime Giovanni Alzate Angarita, al grupo especializado de voluntarios el cual llegó de su misión humanitaria en Venezuela, fueron recibidos con cariño y agradecimiento tanto por parte de la institución como de sus familiares, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación demostrados.

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Hoy martes 14 de julio habrá bajas presiones o intermitencia en el servicio de acueducto en los sectores hidráulicos 101 y 103

Empresas Públicas de Armenia EPA informa que este martes 14 de julio, entre las 8:30 a. m y la 1:00 p. m, se realizarán trabajos programados en la estación reguladora del sector hidráulico 103, consistentes en verificaciones técnicas y el posible cambio de algunos de sus elementos internos.

Para ejecutar estas labores será necesario habilitar una alimentación alterna del sistema mediante un bypass, por lo que algunos usuarios de estos sectores podrán presentar bajas presiones o intermitencia temporal en la prestación del servicio de acueducto mientras se desarrollan las maniobras operativas.

La medida podría generar variaciones en el servicio para los usuarios de los siguientes barrios:

Sector hidráulico 101: Alfonso López, Santander, Cincuentenario, El Placer, Gaitán, Gaitán Bajo, La Española, Miraflores, Obrero Municipal, Popular, Porvenir, Santa Elena, Bosques de Viena y San Diego.

Sector hidráulico 103: 19 de enero, 19 de Enero Bajo, Acacias Bajo, Belén, Belencito, Boyacá, Santander, Brasilia, Brisas de la Secreta, El Prado, Farallones, Gaitán, La Miranda, Las Acacias, Las Veraneras, Nueva Brasilia, Pradito Bajo, Refugio, Santa Elena, Santa María, sector de Tres Esquinas, urbanizaciones Patricia, Villa del Café y Villa Juliana.

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Crítica situación para los 56.000 usuarios de Asmet Salud en el Quindío por la falta de acceso a los servicios debido a las deudas, las autoridades proponen al gobierno nacional establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva

Y es que desde el inicio del mes de julio se registró una contención de los servicios ambulatorios para los usuarios de Asmet Salud en la red pública hospitalaria del Quindío por las deudas y otros incumplimientos contractuales, pero a la fecha el panorama no mejora.

En efecto el asesor de despacho de la gobernación del departamento, Carlos Alberto Gómez informó que han realizado varias reuniones en cuanto al cumplimiento de las EPS tanto con sus afiliados como con la red prestadora y en ese mismo sentido con las IPS referente al manejo del flujo de recursos.

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Explicó que han evidenciado cumplimientos parciales en la mayoría de los casos y algunos incumplimientos con algunos prestadores donde el caso más complejo es el de Asmet Salud que está sin red de mediana y alta complejidad para todos sus usuarios.

Advirtió que dicha EPS no cuenta con un plan de contingencia para una red complementaria por lo que en la actualidad a los usuarios solamente se les está prestando las urgencias vitales. Dijo que este 16 y 17 de julio estará el vicepresidente financiero en la ciudad buscando establecer con las diferentes IPS la garantía del flujo de recursos para ampliar la prestación de los servicios.

Enfatizó que existe una alteración en la garantía de los derechos de los usuarios porque no están cumpliendo con las condiciones de aseguramiento por eso desde la gobernación departamental han tomado varias decisiones.

Resaltó que entre esas está el de emitir una circular para los diferentes prestadores con el fin de exhortar a que se brinden las atenciones prioritarias y de urgencias de los usuarios y realizaron una solicitud al ministerio de Salud ante el incumplimiento del acceso se revise la posibilidad de establecer un cambio excepcional de EPS de manera masiva para los usuarios del departamento.

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El principal hospital del Quindío está a la espera de la resolución del Gobierno Nacional para el desembolso de 25 mil millones de pesos destinados a la construcción de la unidad pediátrica

Recordemos que el 29 de diciembre del año 2025 fue dada a conocer la resolución que confirmaba los 65 mil millones de pesos que había otorgado el Ministerio de Salud para el proyecto de la unidad pediátrica en el hospital San Juan de Dios de Armenia, sin embargo, a la fecha no se ha generado el desembolso correspondiente lo que no permite avanzar en la ejecución del proyecto.

La inversión proyectada era de manera escalonada como por ejemplo 25.600 millones de pesos en 2026, 4.518 millones de pesos en 2027, en 2028 5.000 millones de pesos, 2029 3.000 millones de pesos y en 2030 26.400 millones de pesos.

A propósito, la gerente del hospital, Diana Carolina Castaño dijo que en la recta final del gobierno actual están todavía a la espera de la resolución donde ordenan el desembolso para el año 2026 para iniciar con la licitación pública de la obra.

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Resaltó que se han trasladado en diferentes oportunidades al ministerio de salud con el fin de buscar respuestas frente al proceso y lo que les han manifestado es que la resolución está en espera de la firma del ministro.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), continúa socializando con las comunidades de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría, del Departamento de Caldas, Santa Rosa de Cabal del Departamento Risaralda, Salento y Filandia del Departamento de Quindío los lineamientos para poder acceder a las tarifas diferenciales de cinco peajes de la concesión Autopistas del Café.

Actualmente el Concesionario avanza en la revisión de los documentos que fueron enviados a los correos establecidos para cada peaje (Pavas, San Bernardo, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia) con el fin de verificar que cumplan los requisitos y así garantizar el uso del beneficio a la población priorizada.

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La ANI y la Concesión trabajan de la mano para informar a través de sus canales oficiales los avances sobre este proceso.

El alcalde de Armenia extendió un llamado al respeto para que la transición de gobierno sea de manera tranquila y reconociendo el mandato democrático

En medio de la polarización que continua frente al gobierno saliente y el gobierno entrante, el alcalde de la capital quindiana y secretario general de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) James Padilla dijo que son respetuosos de los procesos democráticos por lo que en primera medida reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo del país.

Enfatizó que, si bien hubo una estrecha votación, es claro entender que hubo un ganador y como tal debe reconocerse para avanzar en los procesos pertinentes para avanzar en los diferentes proyectos de desarrollo en los territorios.

Envío un llamado al respeto y a la tranquilidad en la transición de gobierno con el objetivo de reconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio en la segunda vuelta presidencial.

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Hay luto en el gremio empresarial, comercial, turístico, económico y gastronómico del Quindío por el fallecimiento de Rocío Acosta, ex directora de Acodrés, Quindío y de la Lotería del Quindío.

Rocío Acosta murió debido a una penosa enfermedad que desde hace varios meses la tenía hospitalizada en una clínica de Armenia.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a su familia, sus hijos, amigos, compañeros y al gremio empresarial y comercial del Quindío por esta sensible pérdida.

Rocío Acosta fue siempre muy generosa con esta casa periodística, muy amable... Muy abierta y una buena persona y profesional que siempre estuvo en los micrófonos hablando con pasión y certeza de los temas de la región, de la gastronomía, de la economía, del turismo, del empresario, del emprendedor, del Jeep Willys, del Yipao...y demás... paz en su tumba.

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El 25 de junio de 2011, la UNESCO inscribió el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) en la Lista de Patrimonio Mundial. El reconocimiento abarca 47 municipios y 411 veredas en su zona principal, y 4 municipios con 447 veredas en su área de amortiguamiento, distribuidos entre Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, sobre las cordilleras Central y Occidental de los Andes.

A la luz de estos 15 años del PCC, los docentes de la universidad del Quindío Ligia Janneth Molina Rico, Leonardo Iván Quintana Urrea, Norberto Marín Clavijo y Alba Leonilde Suárez Arias realizaron una investigación titulada Percepciones sobre el Paisaje Cultural Cafetero de un grupo de estudiantes de la Universidad del Quindío, Colombia,

que tuvo como objetivos diseñar un instrumento para analizar percepciones en estudiantes de séptimo semestre del programa Trabajo Social, Comunicación Social-Periodismo, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así como indagar cómo perciben el PCC según su contexto espacial, temporal y curricular; valorar esas percepciones mediante análisis del discurso y desarrollar una aplicación móvil para divulgar el conocimiento del PCC.

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Entre los avances destacados, mencionaron los investigadores, se encuentran cambios en la relación de las comunidades con su territorio, nuevas apuestas productivas en torno al café y el desarrollo de cafés especiales impulsado por investigación y tecnología.

Sin embargo, añadieron que “las deudas son mayores. La mercantilización del PCC ha desplazado a sus protagonistas directos —campesinos, mujeres cafeteras— y ha beneficiado principalmente a actores externos.

Las relaciones comerciales siguen siendo desiguales y excluyentes, los cambios en el uso del suelo han afectado la producción cafetera, y la mujer cafetera continúa sin el reconocimiento que merece. Faltan además mecanismos reales de divulgación, apropiación y comercialización más justos”.

En este punto, los investigadores expresaron que las presiones sobre el territorio son múltiples. “La biodiversidad y el recurso hídrico enfrentan amenazas por la llegada de multinacionales mineras interesadas en el subsuelo y empresas aguacateras foráneas que generan tensiones con las comunidades locales.

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La demanda de agua se ha disparado por el turismo: municipios de 5.000 habitantes deben atender hasta 15.000 personas en temporadas altas, lo que incrementa los costos de descontaminación y las tarifas para los residentes”.

A pesar de los avances, los investigadores acotaron que la mayoría de los estudiantes identifica problemas de fondo sin resolver como lo son la distribución desigual de la tierra, la volatilidad de los precios del café, el acceso limitado a mercados justos, las brechas en infraestructura vial y digital, y las dificultades para garantizar salud y educación de calidad en zonas rurales apartadas.

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La Secretaría de Hacienda del Quindío inició la cuenta regresiva para el pago del Impuesto Vehicular de la actual vigencia. Se recuerda a los propietarios de automotores matriculados en el departamento que la fecha límite definitiva para ponerse al día con esta obligación tributaria es el próximo 31 de julio del 2026.

Para brindar mayor comodidad y agilidad a los contribuyentes, se han habilitado múltiples canales de recaudo presencial en todo el país. El trámite se puede efectuar físicamente en las sucursales de Banco de Occidente y Davivienda, puntos Efecty (convenio #6544), cajas del Grupo Almacenes Éxito, la red Facilísimo y directamente en las instalaciones de la Tesorería General del departamento.

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Durante el encuentro con la comunidad en Filandia para presentar el programa de vivienda nueva, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, anunció con entusiasmo la consolidación del proyecto para la rehabilitación de la carretera Filandia - Cruces.

Esta intervención vial se integra a la iniciativa macro denominada “Mejoramiento de vías secundarias en los municipios del departamento del Quindío”, la cual está catalogada como la más grande en la historia regional en materia vial con recursos de regalías.

El plan general abarca, además, la pavimentación de 4.2 kilómetros en la vía Baraya – Puerto Samaria (Montenegro), 5 kilómetros en el tramo La Cabaña – Buenavista, y 6.3 kilómetros de extensión correspondientes a la ruta Filandia – Cruces, sumando un costo total aproximado de 67.300 millones de pesos, de los cuales cerca de 27.000 millones se destinarán exclusivamente al tramo de la ‘Colina Iluminada’.

Para la financiación de esta obra de orden departamental que lleva años en avanzado deterioro, el Gobierno del Quindío ya cuenta con 12.000 millones de pesos aprobados mediante empréstito por la Asamblea Departamental, y el resto provienen de las regalías gestionadas en el OCAD Eje Cafetero.

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En el Quindío fueron entregados 61 subsidios destinados a mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio urbano

En las instalaciones de la caja de compensación Comfenalco Quindío del barrio Granada de Armenia se llevó a cabo el evento de entrega de subsidios con una inversión superior a los mil millones de pesos.

El coordinador de vivienda de Comfenalco, Leonardo Rodríguez indicó que desde hace unos años vienen apoyando a las familias afiliadas con este tipo de mejoramientos de vivienda y construcción en sitio propio porque se le brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida.

Explicó que cada familia beneficiada con el subsidio recibe más de 31 millones de pesos y en esta oportunidad entregaron 59 subsidios de mejoramiento urbano y dos de construcción en sitio propio que genera un total de 1.922 millones de pesos en total. Recordó que se trata de la primera asignación del año ya que durante el segundo semestre se realizará el proceso de postulación y otorgamiento de subsidios para compra de vivienda nueva.

La Alcaldía de Armenia continúa modernizando el sistema de alumbrado público con el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED,

Con corte a la primera semana de julio, el proyecto registra el cambio e instalación de 1.361 luminarias LED, alcanzando un avance de las 14.564 luminarias contempladas para la modernización del sistema.

El proyecto también contempla la expansión del servicio de alumbrado público en sectores que antes no contaban con iluminación o requerían nuevos puntos lumínicos. A la fecha se han instalado 41 nuevos puntos de expansión, de las 1.314 luminarias proyectadas, beneficiando espacios como canchas, vías y sectores estratégicos urbanos y rurales.

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La gobernación del Quindío, a través de la empresa PROYECTA, y la alcaldía de Filandia hicieron el lanzamiento oficial del proyecto urbanístico La Suiza I en el municipio de Filandia,

Esta jornada representó el punto de partida de una estrategia territorial integral que proyecta la construcción de más de 800 soluciones de vivienda en los 12 municipios del Quindío, beneficiando a las familias de la región a través de subsidios departamentales y la disposición de predios municipales, en consonancia con los créditos bancarios.

La propuesta arquitectónica presentada a la comunidad filandeña, comprende la edificación de 3 bloques residenciales que albergarán un total de 60 apartamentos, cuyas áreas oscilarán entre los 43.0 y los 48.2 metros cuadrados con distribución interna de sala-comedor, cocina, zona de ropas, habitaciones y baño.

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Las soluciones de vivienda, ubicadas estratégicamente en la zona centro del municipio sobre la carrera 3ra # 5 - 14, se entregarán formalmente en obra gris y contemplan un cierre financiero aproximado de 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV) proyectado hacia el año 2027.

Para acceder a este programa habitacional enfocado en familias de escasos recursos económicos, los ciudadanos interesados deberán adelantar formalmente los procesos de postulación estipulados por la administración entre el 14 y el 17 de julio del año 2026.

Posteriormente, se abrirá la fase para el trámite de gestión documental obligatoria, la cual tendrá lugar desde el 21 hasta el 31 de julio del mismo período evaluando que los ingresos del grupo familiar no superen los 4 SMMLV.

Con el fin de garantizar absoluta transparencia e igualdad de oportunidades en la adjudicación de las viviendas, la Gobernación del Quindío determinó que se realizará un sorteo de asignación pública en caso de que el volumen de postulados supere la cantidad de cupos disponibles autorizados para la municipalidad.

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En deportes, La judoca visual quindiana, Andrea Orozco, dio un paso importante en su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 al conquistar la Medalla de plata en el Campeonato Panamericano y de Oceanía, disputado en São Paulo, Brasil. Sumado a su séptimo lugar en el IBSA Judo Grand Prix, la deportista acumuló 676 puntos para el ranking clasificatorio y quedó ubicada parcialmente entre las ocho primeras posiciones del escalafón.

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A partir de hoy martes 14 de julio de 2026 se habilitará nuevamente el acceso público a la pista atlética, las canchas múltiples, el coliseo, las canchas de squash y las canchas de fútbol de la Universidad del Quindío.

Propios y visitantes podrán hacer uso de estos escenarios deportivos de lunes a viernes entre las 7 a. m. y las 7 p. m., y los sábados, domingos y festivos entre las 8 a. m. y las 6 p. m.

Estos horarios regirán mientras se surten los trámites administrativos necesarios para retornar a la programación habitual. Por el momento, además, el acceso a la piscina del alma mater de los quindianos permanecerá cerrado.