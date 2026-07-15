Miércoles 15 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Presidente Petro firmó decreto que oficializa salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia. El decreto señala que, a partir del 14 de julio de 2026, se acepta la renuncia de Cuervo al cargo

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficializa la salida del quindiano Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia y deja, en calidad de encargada hasta el final de su gobierno, a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

El decreto señala que, a partir del 14 de julio de 2026, se acepta la renuncia de Cuervo al cargo: “Aceptar, a partir del 14 de julio de 2026, la renuncia presentada por el doctor Jorge Iván Cuervo Restrepo al empleo de ministro del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

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Asimismo, dispone que “a partir del 14 de julio de 2026” se encargue del Ministerio de Justicia a Cielo Elainne Rusinque Urrego, “sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual” como superintendente de Industria y Comercio.

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El último acto oficial de Jorge Iván Cuervo fue la rendición de cuentas de su gestión y el inicio del proceso de empalme del Ministerio de Justicia. En ese evento no hubo delegados del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Empresas Públicas de Armenia EPA en el marco de la campaña Superemos El Niño, hacen un llamado a la ciudadanía para adoptar prácticas responsables en el uso del agua y cumplir las medidas establecidas en el Decreto No. 224 de 2023 de la Alcaldía de Armenia, expedido con el propósito de mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño y prevenir la propagación de incendios forestales en el municipio.

El decreto prohíbe el uso inapropiado del agua potable en actividades como el lavado de vehículos con mangueras en vías públicas, el riego de jardines y zonas verdes, el lavado de fachadas y andenes, así como el llenado de piscinas con fines recreativos.

Asimismo, restringe la introducción de elementos que puedan alterar el cauce natural de ríos y nacimientos de agua y prohíbe las quemas abiertas en zonas urbanas y rurales, medidas fundamentales para la conservación de los recursos naturales y la prevención de riesgos ambientales.

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Las empresas prestadoras del servicio de agua en el Quindío intensifican campañas pedagógicas y reparaciones de fugas para evitar desperdicios en el marco de las altas temperaturas

Frente a la temporada de menos lluvias se intensifican las campañas en pro de garantizar el uso racional del recurso hídrico para evitar afectaciones en el servicio.

Más información Martes 14 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El gerente de Empresas Públicas del Quindío, José Alejandro Guevara afirmó que avanzan en campañas pedagógicas respecto al cuidado del agua con el fin de no malgastarla porque en medio de las altas temperaturas tiende a ser más escasa.

Destacó que cuentan con un grupo importante de distintos profesionales y técnicos se desplazan a cada uno de los municipios para crear conciencia frente al Fenómeno del Niño que cada día se siente mucho más.

Asimismo, dio a conocer que desde el área operativa establecen reparaciones de fugas para que no se pierda el recurso hídrico entre las bocatomas y plantas de tratamiento de agua potable.

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Ante la eventual transición climática hacia el fenómeno de El Niño, el Comité de Cafeteros del Quindío convoca a las más de 5.300 familias caficultoras del departamento a adoptar de manera preventiva prácticas de manejo que protejan sus cultivos y aseguren la productividad de sus predios.

En línea con esta preparación, la entidad participó en una mesa de trabajo junto a Empresas Públicas del Quindío (EPQ), la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y Empresas Públicas de Armenia (EPA), con el fin de analizar el comportamiento de las lluvias y la temperatura en la región, con corte a mayo de 2026.

Tras esta reunión, la institucionalidad cafetera continuará enfocando sus esfuerzos en: promover el uso eficiente del agua con los usuarios del abasto para uso agrícola y pecuario; generar alertas de prevención de incendios forestales en las fincas; mitigar el incremento de la broca y el estrés hídrico en las plantaciones; y fortalecer la educación ambiental mediante la transferencia de prácticas de conservación del suelo para retener la humedad y optimizar el ahorro del recurso.

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Recomendaciones para la temporada de menores lluvias Durante esta época, se recomienda realizar un manejo integrado de arvenses, conservando las de porte bajo para proteger el suelo y controlar únicamente aquellas que generan alta interferencia. En los lotes en levante, es importante realizar el plateo de los árboles y dejar los residuos vegetales sobre el plato para conservar la humedad.

La fertilización continúa siendo una labor prioritaria. Si existen condiciones de humedad en el suelo, se recomienda aplicar la dosis completa de fertilizante correspondiente al semestre, evitando fraccionarla para garantizar que las plantas cuenten con los nutrientes necesarios antes de un periodo de déficit hídrico.

Recomendaciones durante la cosecha El incremento de las temperaturas favorece el desarrollo de la broca, por lo que es indispensable reforzar las labores de monitoreo y control.

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Ante regreso de viajeros y llegada de turistas provenientes del mundial de fútbol, la secretaría de Salud fortalece preparación del Quindío frente al sarampión y evitar su propagación en la región.

La Secretaría de Salud del Quindío fortalece la preparación del departamento frente al sarampión mediante un taller de estandarización de procesos que reunió a los equipos de Vigilancia en Salud Pública

Esta estrategia tuvo como propósito unificar los procedimientos para la detección, notificación, investigación epidemiológica, confirmación por laboratorio y respuesta oportuna ante casos sospechosos, consolidando el trabajo articulado entre los diferentes actores del sistema de salud.

Jovanny Cortés Martín, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Quindío reiteró el llamado a la comunidad para mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en niños y niñas, y recordó a los servicios de salud la importancia de mantener una vigilancia intensificada y una alta sospecha clínica frente a pacientes con fiebre y exantema, con el fin de proteger la salud de la población quindiana.

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El olfato del canino “Pizca” detectó estupefacientes en Montenegro

La Policía de Carabineros y Protección Ambiental, lograron la captura de una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el occidente del departamento.

La acción policial se ejecutó en la calle 12 con carrera 5 en vía pública del barrio El Gaitán, donde los uniformados realizaban actividades de registro, control y verificación de antecedentes a personas, allí el canino “Pizca” da señal de sentado junto a una persona de que arrojó una bolsa plástica a zona boscosa.

Posteriormente, se realizó la verificación del área hallando mencionado elemento, que al verificar su interior contenía marihuana y tras realizar la respectiva prueba preliminar y el pesaje, se determinó que se trataba de 477 gramos de esta sustancia.

El capturado junto a la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización.

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Como parte de las estrategias permanentes para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, la Alcaldía de Armenia desarrolló una intervención integral en la comuna 4, en la cual se efectuaron registros, se incautaron armas de fuego y estupefacientes, y se inmovilizaron motocicletas.

A través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia se hizo presencia institucional en los barrios Santander, Belencito, La Miranda y el asentamiento Santa Elena,

Estas intervenciones hacen parte de las acciones preventivas y operativas que la Administración Municipal desarrolla de manera permanente en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de prevenir hechos delictivos, fortalecer la presencia institucional y generar entornos más seguros para la comunidad.

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Tristeza en el Quindío por la muerte de la dirigente gremial, Rocío Acosta, la exgerente de la Lotería del Quindío y exdirectora de Acodrés falleció en las últimas horas tras atravesar una enfermedad

Tristeza se ha generado en el departamento a raíz de la muerte de la dirigente gremial Rocío Acosta tras sufrir una enfermedad por la que se encontraba hospitalizada en un centro asistencial recibiendo la atención médica correspondiente.

Rocío fue gerente de la Lotería del Quindío durante el gobierno de Roberto Jairo Jaramillo, también fue directora del gremio gastronómico Acodrés y estuvo al frente de Territorio Quindío que era la entidad encargada en varias oportunidades de la organización del Desfile del Yipao.

A propósito, son muchos los mensajes de condolencias a sus familiares por parte de diferentes gremios en el departamento entre esos al que perteneció Acodrés, su director Camilo Carmona la recordó por su profesionalismo y calidad humana. Sostuvo que el talento generó un aporte muy significativo al sector porque impactó positivamente al desarrollo.

Dijo que recuerdan con profundo respeto el legado que deja en el fortalecimiento del turismo y la gastronomía del departamento.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, informa a la ciudadanía que, a partir de este miércoles 15 de julio, entrará en operación un nuevo ajuste al Plan de Manejo de Tránsito, PMT, del intercambiador vial de la calle Segunda Norte con carrera 19.

La principal novedad será la habilitación provisional de un carril, en doble sentido, para garantizar la circulación vehicular en sentido sur–norte mientras avanzan las obras en este importante proyecto vial.

Esta nueva configuración permitirá mantener el flujo vehicular en el sector del coliseo del Café, facilitando la movilidad de quienes transitan por este corredor. La medida responde a la ejecución de actividades como actividades de excavación y armado de aceros en la superestructura y descabece de pilotes, trabajos que requieren condiciones especiales de seguridad para su desarrollo.

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Como consecuencia de estas labores, continuará el cierre temporal del acceso y la salida de la calle Segunda Norte por la avenida 19, en inmediaciones de Idime.

Los vehículos que circulen desde la avenida Camellos en sentido sur–norte con destino a la calle Segunda Norte deberán continuar hasta la nueva glorieta virtual sobre la calle Quinta Norte para ingresar al barrio La Nueva Cecilia. Quienes salgan de este sector podrán hacerlo por la carrera 14 o retornar por la misma calle Quinta Norte, según su destino.

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La gobernación del Quindío, a través de las secretarías de Salud, y de Aguas e Infraestructura, lideró la décima tercera mesa de seguimiento al proyecto del Laboratorio de Salud Pública Departamental

Durante la jornada, la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila, explicó que se continúa adelantando una gestión articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud para garantizar la dotación, los insumos y el equipamiento que permitirán la operación del laboratorio una vez finalice la obra física.

Asimismo, se establecieron nuevos compromisos para gestionar el respaldo del Gobierno Nacional y asegurar que el Laboratorio pueda entrar en funcionamiento al servicio de los quindianos y de la población de la región.

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Voluntarios de la Cruz Roja Seccional Quindío que estuvieron de misión humanitaria en Venezuela apoyando las labores de los organismos de socorro de búsqueda, rescate, salud, contactos familiares y ayuda social regresaron al país y a la región y contaron detalles de la experiencia

Jenys plaza Padilla voluntario de la Cruz Roja Quindío que estuvo también en la operación y como componente de salud del grupo especializado de voluntarios indicó “yo tengo la fortuna de haber acompañado a la Cruz Roja en diferentes misiones internacionales, como fue el terremoto de Haití, y también el terremoto de Ecuador. Y ahorita pues tuve la gran fortuna de acompañar a la Cruz Roja en el hermano país de Venezuela y apoyando a la Cruz Roja venezolana.

Y agregó “Realmente esa la misión principal, hacer apoyo humanitario a la Cruz Roja venezolana y al pueblo de Venezuela, específicamente en el estado de La Guaira, que fue el epicentro del terremoto. Vivimos muchísimas experiencias, la verdad.

Relató “fue un choque de emociones muy grande, inicialmente por la tragedia que estaban viviendo, pero al mismo tiempo un recibimiento muy cálido y un gran aprecio de todas las personas venezolanas, incluyendo la Cruz Roja venezolana, las personas que vivieron este desastre cuando veían a la Cruz Roja colombiana, solamente tenían palabras de gratitud, de cariño, de hacernos sentir bien, de acogernos de una gran forma. Entonces realmente fue un choque emocional impactante, que a pesar de su dolor tenían mucho cariño para brindarnos.

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¿Sirvió la experiencia tanto de los eventos como de la formación que se está haciendo para eh ayudar allí en todas las labores?

Realmente eso es un proceso que la Cruz Roja viene adelantando, y sobre todo la Cruz Roja del Quindío, que aprendió de lo que ocurrió en el terremoto del 99. Por eso digamos que a nivel nacional somos fuertes y pioneros en temas de labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, lo que se conoce también como rescate urbano y como reconocen a los grupos de búsqueda y rescate, los equipos USAR

La Cruz Roja del Quindío tiene uno de los equipos certificados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en equipos USAR, que en búsqueda de los rescates en estructuras colapsadas. Eso se logró gracias a la experiencia que vivió en el terremoto del 99.

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Usted nos habla de muchas experiencias. ¿Alguna anécdota que lo haya marcado? El voluntario de la Cruz Roja Quindío expresó “cuando llegamos a La Guaira y tuvimos la fortuna de salir a terreno y ver cómo se buscaba al niño Lucas, tuvimos la fortuna de apoyar esta esta labor de búsqueda y rescate con un equipo de una universidad de Estados Unidos que estaban ellos tienen un prototipo de equipo de rescate que es como una serpiente, ellos le llaman Snake, es un prototipo que ellos quisieron poner en funcionamiento en terreno real y tuvimos la fortuna de apoyar estas labores de búsqueda y rescate y sobre todo la localización del niño Lucas.

Apoyamos en ese espacio escuchar al papá, la historia de del de Lucas, la esperanza y esa sensación que ellos tenían de que su hijo estaba vivo, nosotros no pudimos localizar a Lucas, pero sí con el apoyo de la Cruz Roja y con un equipo del Salvador logramos encontrar dos personas que habían quedado atrapadas. Lamentablemente las encontramos sin vida,

Además, porque pues uno como padre cuando uno tiene sus hijos, uno se pone en la posición de ellos, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde. Y cuando pues antes de venirnos, justamente antes de venir nos dan la noticia de que han encontrado a Lucas, lamentablemente sin vida, pues fue alguna noticia que realmente nos golpeó duro

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, adelanta acciones para la mitigación del riesgo por procesos erosivos y remociones en masa, mediante la ejecución de obras de bioingeniería que buscan proteger las vías rurales y brindar mayor seguridad a las comunidades.

Las intervenciones se desarrollan en las veredas La Mina y La Cabaña, en el municipio de Buenavista, con el propósito de garantizar la movilidad del campesinado y preservar la conectividad de estos importantes corredores rurales.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montenegro atendió el llamado de la comunidad, quienes reportan el colapso estructural del techo de una vivienda ubicada en la vía Montenegro – Pueblo Tapao en el Quindío.

Al llegar al sitio, el personal evidencia el colapso parcial de la cubierta, con desprendimiento de tejas de barro, cerchas de madera y láminas metálicas, generando una importante acumulación de escombros sobre el área de la vivienda.

Realiza la inspección de la estructura, el aseguramiento de la escena y el control de los riesgos presentes. Finalmente, brindan las recomendaciones pertinentes a los propietarios, indicando restringir el ingreso al área afectada hasta que la edificación sea evaluada por personal técnico competente. Por fortuna no hubo personas heridas, pero si daños materiales.

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El rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Jaime Alberto Leal Afanador, fue condecorado con la Orden Ley y Democracia “Francisco de Paula Santander”, que otorga la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación a los colombianos que se destacan en la defensa de la constitucionalidad, la institucionalidad, la ley y la democracia.

Este reconocimiento se suma a los logros institucionales recientes de la UNAD, entre ellos la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 014898 de junio de 2026.

La universidad, con 74 centros regionales que conectan su oferta académica con 1.136 municipios colombianos y presencia internacional en Estados Unidos y Europa, es la institución de educación superior de mayor cobertura geográfica y poblacional del país.

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El Observatorio de la Universidad Colombiana destacó recientemente el artículo de opinión de la rectora de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, Bibiana Vélez Medina, titulado “Desafíos de la educación para el nuevo gobierno”, una reflexión que invita a analizar los retos que enfrenta la educación colombiana en un contexto de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y económicas.

En su columna, la rectora plantea que el próximo gobierno deberá asumir la educación como un verdadero proyecto de nación, superando la visión centrada únicamente en la cobertura y la calidad para avanzar hacia un sistema educativo articulado, pertinente, innovador y conectado con las necesidades de los territorios y los desafíos del siglo XXI.

Así mismo, destaca la importancia de fortalecer la formación desde la primera infancia, garantizar trayectorias educativas continuas, promover el bienestar integral de estudiantes y docentes, y preparar a las nuevas generaciones para afrontar retos como la inteligencia artificial, el cambio climático, la transformación del trabajo y los cambios demográficos.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) culminó con éxito la jornada «Dona una tapa para nuestros amigos los peludos», realizada el pasado 10 de julio, en la que se recolectaron 1.100 kilos de tapas y otros residuos plásticos, gracias al trabajo articulado entre los municipios del departamento, entidades, instituciones y la comunidad.

El material recuperado será entregado a una empresa especializada para su clasificación y transformación en nuevos productos, dentro de un proceso de economía circular que permitirá destinar los recursos obtenidos al fortalecimiento de organizaciones dedicadas a la protección y el bienestar animal.

La profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ, María Lucelly Ramírez, destacó el impacto ambiental y social de la iniciativa.

Las fundaciones Patitas de Esperanza, del municipio de Quimbaya, y FUNAM, de La Tebaida, fueron las organizaciones que realizaron el mayor aporte durante la campaña. Asimismo, parte de los recursos obtenidos con la comercialización del material reciclable beneficiará a ciudadanos que, de manera independiente, rescatan y cuidan animales de compañía.

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La instalación de dispositivos de “fototrampeo” en los predios de conservación de la Gobernación del Quindío, continúa generando información valiosa para fortalecer la protección de la biodiversidad de la región.

Los registros obtenidos han permitido identificar especies de gran importancia ecológica, entre ellas la danta, cuya presencia confirma el buen estado de los bosques y refleja la efectividad de las acciones emprendidas para salvaguardar el recurso hídrico y los ecosistemas del territorio.

“Encontrar este tipo de especies en estas áreas, nos indica que el proceso, el trabajo de conservación de estas áreas, está cumpliendo con su objetivo y se está realizando de la mejor manera”, indicó Oscar Diario Taborda, profesional del área ambiental de la Secretaría de Agricultura.

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En deportes, los patinadores del Quindío del municipio de Filandia Andrés Felipe Giraldo García e Isabella Giraldo tuvieron una destacada participación en los Panamericanos de Guarne, Antioquia, donde dejaron en alto el nombre del municipio.

Andrés Felipe, en la categoría 9 y 10 años, obtuvo cuatro medallas: tres de plata por el segundo lugar en las pruebas de carriles, relación y sentido contrario, y una de bronce, de tercer lugar en fondo. Por su parte, Isabella, en la categoría 5 y 6 años, consiguió cuatro medallas: dos de oro, primer lugar en carriles y relación, y dos de plata por segundo lugar en fondo y sentido contrario.