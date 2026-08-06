El Ejército anunció aumento de patrullajes en Quindío, Caldas y Risaralda por posesión presidencial

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Armenia

En la zona urbana, pero en especial en el sector rural, la Octava Brigada del Ejército tiene un operativo especial de seguridad en Quindío, Caldas y Risaralda con motivo de la posesión presidencial

El Coronel Carlos Mario Bernal Correa, Comandante octava Brigada indicó “la Octava Brigada han dispuesto tropas tanto en el concepto de acción decisiva, como también en el concepto de configuración y de sostenimiento, tenemos tropas en las vías principales”

y agregó “tenemos tropas adelantando operaciones en las diferentes veredas de los municipios que integran nuestra brigada, pero también tenemos tropas en los puestos de mando atrasado pendiente lo que suceda en cada uno de los sectores, tanto en el casco en los cascos urbanos como en la parte rural.

Quiero decirle tanto a las autoridades civiles como a la población civil, no solo de ese sector, sino también de lo que corresponde al territorio de Caldas y al territorio de Quindío, que las tropas están ahí para quedarse. Seguimos en ese esfuerzo mancomunado junto a las autoridades civiles y en concurso con las capacidades que tiene nuestro ejército, seguimos adelante cumpliendo la misión.

El alto oficial también envió un mensaje a la comunidad y a los soldados “Este 7 de agosto nuestro Ejército Nacional cumple 207 años. 207 años en donde hay un proceso plenamente evolutivo y en donde el componente de capacidades de nuestro ejército ha ido mejorando de manera progresiva. Las tropas de la Octava Brigada no son ajenas a ese proceso de evolución.

Continuamos de manera decidida en materia de liderazgo, en materia doctrinal, pero también en lo que hace referencia al empleo de nuestra fuerza, todo tendiente al cumplimiento de nuestra misión constitucional.