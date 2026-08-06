Jueves 6 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En el corregimiento de Pueblo Tapao, municipio de Montenegro, fue inaugurado el Centro de Industrialización Regional de Café. Foto: Cortesía Comité Cafeteros Quindío

Armenia

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En el Quindío, las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien, de información sobre posibles hechos delictivos, antes, durante y después de la posesión presidencial

Como una de las principales medidas adoptadas, la gobernación del Quindío autorizó una recompensa de hasta 25 millones de pesos; así mismo la alcaldía de Armenia autorizó otros 25 millones; para un total de 50 millones de pesos, por información verificable, oportuna y real que permita prevenir atentados, ataques terroristas o cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de los quindianos en el marco de la posesión presidencial.

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La información será recibida por las autoridades competentes bajo estricta reserva, con el fin de anticipar cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana.

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Desde la gobernación del Quindío reiteró que, bajo la estrategia Quindío Seguro, continuará articulando todas las capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía e hizo un llamado a la comunidad para denunciar de manera inmediata cualquier situación sospechosa que pueda representar un riesgo para la seguridad del departamento, recordando que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para salvaguardar la vida de todos los quindianos.

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En la zona urbana, pero en especial en el sector rural, la Octava Brigada del Ejército tiene un operativo especial de seguridad en Quindío, Caldas y Risaralda con motivo de la posesión presidencial

El Coronel Carlos Mario Bernal Correa, Comandante octava Brigada indicó “la Octava Brigada han dispuesto tropas tanto en el concepto de acción decisiva, como también en el concepto de configuración y de sostenimiento, tenemos tropas en las vías principales, tenemos tropas adelantando operaciones en las diferentes veredas de los municipios que integran nuestra brigada, pero también tenemos tropas en los puestos de mando atrasado pendiente lo que suceda en cada uno de los sectores, tanto en el casco en los cascos urbanos como en la parte rural.

Quiero decirle tanto a las autoridades civiles como a la población civil, no solo de ese sector, sino también de lo que corresponde al territorio de Caldas y al territorio de Quindío, que las tropas están ahí para quedarse. Seguimos en ese esfuerzo mancomunado junto a las autoridades civiles y en concurso con las capacidades que tiene nuestro ejército, seguimos adelante cumpliendo la misión.

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El alto oficial también envió un mensaje a la comunidad y a los soldados “Este 7 de agosto nuestro Ejército Nacional cumple 207 años. 207 años en donde hay un proceso plenamente evolutivo y en donde el componente de capacidades de nuestro ejército ha ido mejorando de manera progresiva. Las tropas de la Octava Brigada no son ajenas a ese proceso de evolución.

Continuamos de manera decidida en materia de liderazgo, en materia doctrinal, pero también en lo que hace referencia al empleo de nuestra fuerza, todo tendiente al cumplimiento de nuestra misión constitucional.

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En el caso de Armenia, desde hoy comienzan a regir algunas de las medidas y las restricciones para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial.

Más información Miércoles 5 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Desde las 10 de la noche de hoy jueves 6 de agosto comienza la Prohibición de mudanzas, escombros, transporte de cilindros de gas y artículos pirotécnicos en Armenia, la prohibición va hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto, con las excepciones previstas para vehículos de aseo, obras públicas y transporte de oxígeno medicinal.

Prohibición de la venta, transporte y utilización de pólvora y demás elementos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. de hoy jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

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Además, hay restricción para la utilización y sobrevuelo de drones, dentro de los perímetros de seguridad del municipio, como bases militares, estaciones de policía, CAI, Terminal de Transporte, paraderos, centros médicos, clínicas, estaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, salvo las excepciones contempladas para entidades públicas, organismos de socorro y medios de comunicación debidamente acreditados.

Prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) entre las 5:00 a.m. del viernes 7 de agosto y las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto. La medida no aplica para integrantes de organismos de socorro, personal médico, funcionarios de empresas de vigilancia y prensa acreditada, entre otros casos autorizados.

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El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros sostuvo que con el nuevo gobierno se proyecta un trabajo mancomunado en pro de los caficultores del país

Ante la llegada del nuevo gobierno en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella se generan altas expectativas en diferentes renglones económicos del país, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón reconoció que con el gobierno saliente hubo diferencias, aunque siendo claro que siempre fueron respetuosos.

Destacó que llevan 99 años trabajando con cualquier gobierno sin importar su ideología ni política por lo que trabajan de la mano, sin embargo, reconoció que a pesar de las diferencias que el gobierno saliente tuvo con la entidad siempre trabajaron en pro de los caficultores del país.

De otro lado, resaltó que con el gobierno de Abelardo de la Espriella vislumbran trabajos mancomunados hacia la misma dirección con el mismo propósito por lo que está seguro de que lograrán muchas más cosas. Enfatizó que ya presentaron al nuevo gobierno los proyectos o principales retos desde el sector como es la ampliación de la planta de café liofilizado porque actualmente tienen la capacidad industrial copada.

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Al respecto el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dio a conocer que el panorama es muy diferente ad-portas de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Considera es clave para generar confianza y esperanza de los colombianos en un nuevo gobierno lo que permite anticiparse a que el ambiente será mucho más de diálogo.

Afirmó que es fundamental que los gobernantes se sientes escuchados por el gobierno entrante puesto que con el actual fue todo lo contrario y así era muy complejo lograr viabilizar los proyectos.

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El alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña por su parte hablo de las expectativas, necesidades de la localidad frente al nuevo gobierno y expresó “nuestra expectativa pasa por primero sacar adelante lo que lo que vamos a radicar en el gobierno que se va. En el caso de Circasia hay alrededor de tres cuatro proyectos que pasan por la optimización de la planta de agua potable El Roble, la construcción de canchas múltiples en el sector del Cooperativo, la dotación del Hospital San Vicente de Paúl y por la construcción del muro del sector del medio ambiente.

Lo que queremos es durante este año y medio tener la posibilidad de sacar adelante estos esos cuatro proyectos radicados y ya en fase tres y por supuesto radicar otros más para que el próximo alcalde o alcaldesa tenga la posibilidad de sacarlos adelante ante el Gobierno Nacional.

Y agregó el mandatario “como es sabido, el Gobierno Nacional saliente pues tuvo de alguna manera una distancia frente a las necesidades institucionales del Eje Cafetero, de tal suerte que yo espero que el Gobierno del presidente La Espriella pues vea con buenos ojos una tierra que en muchas estadísticas aparece con unos muy buenos indicadores, pero que requiere por supuesto la intervención social y física del gobierno”

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En medio del dolor de familiares, amigos, conocidos, compañeros y con honores militares se cumplieron en la parroquia Espíritu Santo de Armenia las exequias del teniente del Ejército Jhon Maicol López Colorado que fue asesinado por el ELN en el Cauca, Paz en la tumba del militar y desde Caracol Radio enviamos un abrazo solidario a su familia.

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Un hombre fue capturado por la Policía en vías del Quindío cuando transportaba 30 kilogramos de estupefacientes

Esta actividad se desarrolló en el kilómetro 16 vía Calarcá – Cajamarca a la altura del peaje Las Americas, donde los uniformados realizaron la inspección a una buseta de servicio público intermunicipal, hallando en el interior de la bodega dos maletas con 30 paquetes con estupefacientes tipo marihuana.

Es de resaltar que, tras realizar la respectiva prueba preliminar y el pesaje, se determinó que se trataba de 28.390 mil dosis de esta sustancia ilícita; es de anotar que, el automotor cubría la Ruta Armenia – Cajamarca.

El capturado junto al estupefaciente incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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El comité de cafeteros del Quindío conmemoró 60 años, directivos destacan el aporte al desarrollo en la ruralidad como sus fortalezas

En la catedral La Inmaculada Concepción de Armenia se llevó a cabo el tedeum en conmemoración de los 60 años del comité de cafeteros del Quindío con la presencia de autoridades departamentales y municipales.

El director del comité departamental, José Martín Vásquez manifestó que es satisfactorio celebrar seis décadas en cuanto al desarrollo de una estrategia permanente por las familias caficultoras, de los campesinos y el desarrollo rural.

Dijo que celebran los 60 años con orgullo y en el marco de esta conmemoración destacó que realizarán el lanzamiento del centro de industrialización regional para fortalecer la transformación del café apuntando a los mercados internacionales.

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Uno de los presentes en la celebración fue el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón quien mencionó que es gratificante asistir a un evento de tal importancia para el desarrollo del departamento.

Enfatizó que el Quindío ha enseñado a todos los departamentos del país a fomentar el desarrollo en la sociedad a partir del cultivo agrícola.

Fue claro que uno de los puntos clave es el turismo por eso recordó que el parque del Café que pertenece a la federación viene siendo apoyado con una inversión significativa en cuanto a atracciones y a un hotel que está siendo construido al frente del parque.

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Durante el acto protocolario fueron entregadas condecoraciones especiales a caficultores y familias emblemáticas, en reconocimiento a su liderazgo, resiliencia, compromiso y aporte a la caficultura quindiana.

Condecoraciones: Liderazgo, resiliencia y empresa agrícola: Jhon Jairo Alarcón Monsalve. Tradición y empresa familiar cafetera: Familia Botero Gutiérrez. Integración generacional y emprendimiento femenino: Diana Marcela Madrid Henao. Vida y permanencia cafetera: Jaime Vargas Giraldo. Liderazgo y transformación cafetera de la región: José Martín Vásquez Arenas. Liderazgo y proyección de la caficultura colombiana: Germán Alberto Bahamón Jaramillo.

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Conforme al cronograma de avance de construcción del Intercambiador Vial, y a lo establecido en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado para dicho proyecto, a partir del próximo lunes 10 de agosto entrará en operación la fase 4 del mismo, con el cierre total del sector del Coliseo del Café.

Con la medida se restringe la circulación de todo tipo de vehículos en los siguientes corredores: Carrera 23, entre calle 3 y carrera 19. Carrera 19, entre la calle 5 norte y la glorieta del Bolo Club.

Entre las medidas implementadas para facilitar la conectividad, 16 rutas del transporte público colectivo modificarán temporalmente sus recorridos para garantizar la continuidad del servicio. Entre ellas se encuentran las rutas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 31, 32, 35, 36 y 38.

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De igual manera, según informó la Administración Municipal, se ajustarán temporalmente los recorridos de algunas rutas intermunicipales con destino u origen en Pereira, Manizales y Medellín, que por su operatividad se desarrollan en buses de más de 30 pasajeros.

El recorrido para estas rutas será el siguiente: Entrando a la ciudad de Armenia: Autopista del Café – carrera 14 – calle 26 norte – calle 2 – carrera 19 – calle 3 – Avenida 14 de octubre – calle 23 – carrera 19 – calle 35 – Terminal.

Saliendo de la ciudad de Armenia: Terminal de Transporte – calle 34 – carrera 18 – calle 26 – antigua vía a Calarcá (Curva del Diablo) – Vía a Calarcá – Glorieta entrada a Calarcá – Vía Chagualá – Autopista del Café.

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Recorridos provisionales para vehículos pesados: Temporalmente, los recorridos para vehículos pesados de tres o más ejes por contingencia de la Fase 4 de las obras de construcción del Intercambiador Vial de Bomberos, se establecen así:

SENTIDO SUR – NORTE: Carrera 18 – Calle 26 – Antigua Vía Calarcá (Curva del Diablo) – Vía Calarcá, Carrera 18 – Calle 2° - Avenida Centenario – Vía Chaguala …

SENTIDO NORTE – SUR: Autopistas del Café – Carrera 14 – Calle 26 Norte – Avenida Centenario – Calle 2° - Carrera 19 … Autopistas del Café – Vía Chaguala – Avenida Centenario - Calle 2° - Carrera 19

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Carlos Felipe Sabogal Ocampo, fue nombrado y posesionado oficialmente como director territorial del Instituto Nacional de Vías, Invías en el departamento del Quindío, luego de 14 meses

Mediante la Resolución 3831 del 3 de agosto de 2026, Invías formalizó el nombramiento de Sabogal Ocampo como director territorial del Quindío.

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Con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de aseo durante la ejecución de las obras del intercambiador vial, la Subgerencia de Aseo de Empresas Públicas de Armenia socializó con residentes y comerciantes de la calle 5 Norte y la calle 2 Norte el ajuste temporal en el horario de recolección de residuos sólidos que comenzará a regir el próximo 11 de agosto.

Durante la jornada, el equipo de la Subgerencia de Aseo explicó que la modificación obedece únicamente al horario de recolección, por lo que los días de prestación del servicio se mantienen sin cambios, es decir, continuará realizándose los martes, jueves y sábado, pero a partir de las 6:30 a. m. A 7:30 a.m. mientras permanezcan los cierres viales ocasionados por las obras.

Asimismo, los funcionarios hicieron un llamado a la comunidad para que entregue los residuos directamente a los operarios de recolección en el horario establecido, evitando dejarlos expuestos en la vía pública durante periodos prolongados, lo que contribuye a preservar la limpieza, el orden y las condiciones sanitarias del sector.

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El alcalde de Montenegro calificó como un baldado de agua fría el cobro de valorización sobre obras del Eje Cafetero

Siguen las reacciones frente a la medida anunciada por el gobierno nacional en la que incluye este impuesto a obras de la región, en esta oportunidad el alcalde del municipio de Montenegro Gustavo Pava rechazó categóricamente la medida porque considera es injusta.

Indicó que es un baldado de agua fría entendiendo que han sido testigos de la obra entre Armenia y Montenegro que ha ido lenta, sin planeación donde ahora sí están trabajando tras años de retrasos.

Enfatizó que el gobierno nacional pretende recaudar 4 billones de pesos entre el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Tolima por lo que considera no es justo y es fundamental sentar la voz de protesta. Mencionó que es clave que esa medida no se lleve a cabo por eso ha solicitado el apoyo de representantes a la cámara para que se haga la gestión correspondiente porque la economía no alcanza para un impuesto adicional.

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Desde el consorcio Autopistas del Café dieron a conocer que a la fecha han recibido 9.586 solicitudes para aplicar la tarifa diferencial en los peajes del eje cafetero.

Conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cierre de la etapa de recepción de postulaciones para acceder a la Tarifa Diferencial estaba previsto para el 31 de julio.

No obstante, luego de una comunicación con la entidad, se determinó ampliar este plazo hasta agotar cupos. A corte del 4 de agosto, Autopistas del Café había recibido 9.586 solicitudes para los 9.166 cupos definidos por la ANI para las cinco estaciones de peaje del corredor concesionado.

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Las solicitudes recibidas se distribuyen de la siguiente manera: • Circasia: 1.277 solicitudes para 1.090 cupos. • Tarapacá I: 1.113 solicitudes para 386 cupos. • Tarapacá II: 3.577 solicitudes para 4.007 cupos. • Pavas: 1.527 solicitudes para 514 cupos. • San Bernardo: 2.092 solicitudes para 3.169 cupos

La siguiente etapa del proceso corresponde a la implementación tecnológica que permitirá incorporar la Tarifa Diferencial al sistema de recaudo, telepeaje y facturación electrónica de los peajes.

Concluida esta etapa, Autopistas del Café continúa con la revisión de la información recibida, la identificación de las postulaciones correspondientes a las comunidades priorizadas por la ANI y la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en los lineamientos del programa.

Autopistas del Café recuerda a las personas inscritas que el proceso se desarrolla por etapas. Los interesados enviaron inicialmente un correo electrónico manifestando su interés para acceder al beneficio.

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El siguiente paso será el envío de un correo electrónico al solicitante con un enlace, en el cual los postulantes deberán cargar la documentación complementaria requerida. Una vez esta información sea revisada, cada usuario recibirá una respuesta sobre el resultado de su solicitud y, si cumple con las condiciones establecidas y existe disponibilidad de cupo, conocerá la fecha a partir de la cual podrá hacer uso del beneficio.

Esta segunda etapa todavía no ha comenzado, debido a que se encuentra pendiente la implementación de los desarrollos tecnológicos mencionados anteriormente, a cargo del proveedor contratado para realizar las adecuaciones requeridas.

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Por esta razón, se recomienda a los postulantes permanecer atentos al correo electrónico registrado, que será el canal oficial para recibir las instrucciones y novedades del proceso.

Asimismo, recuerda que, conforme a las disposiciones del Gobierno Nacional, la Tarifa Diferencial es un beneficio temporal. Los usuarios que resulten beneficiarios podrán acceder a este, únicamente hasta el 30 de enero de 2027 o hasta que se agoten los recursos ($21.000 millones) destinados para su financiación, lo que ocurra primero.

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Por medio de la Resolución N.º 080 de 2026, " se modifica la jornada de trabajo y de atención al público en la Personería Municipal de Armenia, Quindío".

De conformidad con lo establecido en este acto administrativo, a partir del lunes 10 de agosto de 2026, la jornada laboral y el horario de atención al público de la entidad será de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Esta modificación se adopta como una medida de mitigación frente a las condiciones derivadas del Fenómeno del Niño, así como por el cierre de algunas vías de la ciudad, situación que impacta la movilidad de los ciudadanos y de los servidores públicos.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, informa a la comunidad en general que, luego de recibir varias comunicaciones relacionadas con la empresa Eje Educativo Bachillerato Virtual, se adelantó la respectiva verificación administrativa, encontrando que esta no cuenta con autorización ni registro ante la Secretaría de Educación Municipal de Armenia para ofrecer el servicio público educativo en esta jurisdicción.

De igual manera, se evidenció que en la promoción de sus servicios se ofertan modalidades educativas que no se encuentran permitidas por la normatividad colombiana para los niveles de educación básica y media.

Es importante recordar que la prestación del servicio público educativo en Colombia está regulada por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la cual establece que los establecimientos educativos deben contar con la correspondiente licencia de funcionamiento y cumplir las condiciones definidas por las autoridades educativas competentes.

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En este sentido, se exhorta a padres de familia, acudientes, estudiantes y ciudadanía en general a no dejarse inducir por ofertas educativas que prometan títulos o procesos de formación sin el cumplimiento de los requisitos legales, ya que ello puede generar perjuicios académicos, económicos y administrativos, además de poner en riesgo la validez de los estudios realizados.

Antes de matricularse o realizar cualquier pago, se recomienda verificar que la institución educativa cuente con la respectiva autorización de funcionamiento y que el programa ofertado se encuentre debidamente aprobado por la autoridad educativa competente.

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Empresas Públicas de Armenia a través de la Subgerencia de Aseo, continúa desarrollando las labores de poda de árbol urbano en diferentes sectores de la ciudad, como parte de su compromiso con el mantenimiento de las zonas verdes, la seguridad de la comunidad y la conservación del patrimonio arbóreo de Armenia.

Durante el mes de agosto de 2026, el equipo operativo avanzará con las intervenciones en la Avenida Centenario, donde continuará realizando la poda de las especies que lo requieran. De igual manera, iniciará el deshoje de palmas en la Avenida Bolívar, actividad fundamental para preservar la salud de estas especies y prevenir riesgos asociados al desprendimiento de frondas.

Estas labores se ejecutan exclusivamente en áreas y vías de uso público, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y ambientales establecidos.

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Cada intervención cuenta con el respectivo permiso silvicultural expedido por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y/o la validación de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD), además de la georreferenciación realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Como parte de su gestión ambiental, EPA también promueve el aprovechamiento de los residuos vegetales generados durante las podas. Una parte importante de este material es transformada mediante chipeado para ser utilizada como mulch, favoreciendo la nutrición del suelo, la conservación de la humedad y el desarrollo de la biodiversidad urbana.

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La Cámara de Comercio de Armenia y Comfenalco, Quindío realizará la Rueda de Empleabilidad Conecta tu talento con el sector Belleza que se llevará a cabo el martes 11 de agosto, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m, en el auditorio del 5to piso de la Cámara de Comercio.

Quienes buscan una oportunidad laboral en el sector belleza tendrán un escenario para acercarse directamente a las empresas, fortalecer su perfil profesional y recibir orientación para mejorar sus posibilidades de empleo.

Se trata de la Rueda de Empleabilidad Conecta tu talento con el sector Belleza, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y Comfenalco Quindío, actividad que llevará a cabo el martes 11 de agosto, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 p.m., en el auditorio del quinto piso de la entidad.

Durante la jornada, los participantes podrán registrar su hoja de vida en la Agencia de Empleo de Comfenalco Quindío y establecer contacto con empresas del sector que actualmente buscan talento para fortalecer sus equipos de trabajo. Además de facilitar el encuentro entre empleadores y buscadores de empleo, la programación incluirá espacios de formación orientados a fortalecer las competencias de los asistentes.

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En deportes, el ciclista quindiano de Quimbaya, Diego Pescador con su equipo el Movistar Team ocupa la posición 72 en la clasificación general de la vuelta a Burgos en España que ya completa dos etapas y que hoy cumplirá su tercera jornada en vías españolas.

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Después de varias semanas de competencia en diferentes escenarios deportivos de la ciudad, este sábado 8 de agosto llegará a su fin el Torneo Hinchas de Paz – Alcaldía de Armenia–Policía Comunitaria 2026, con la disputa del tercer puesto y la gran final en el Estadio Centenario.

La jornada definitiva enfrentará a JR Foundation y Pibes FC por el tercer lugar a las 8 y 30 de la mañana, mientras que Jaguares Quimbaya y Real Caciques a las 9 y 30 de la mañana buscarán el título en un compromiso que pondrá el broche de oro a una nueva edición del torneo.

El certamen, respaldado por la Alcaldía de Armenia y el Imdera reunió a 18 equipos y cerca de 300 niños de las categorías 2012 y 2014, promoviendo durante todo el campeonato valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y el juego limpio en los barrios de la ciudad.

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Finalmente, el presente deportivo de Nicolás Morales Rey atraviesa uno de sus mejores momentos. El estudiante de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Quindío conquistó recientemente la medalla de oro en dobles masculino durante la Segunda Válida Nacional de Mayores de bádminton, disputada en Pereira, y además integró la selección Colombia que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.