Viernes 7 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Día de fiesta patria en Colombia, la bandera tricolor en la sede la Asamblea departamental del Quindío en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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En el Quindío ofrecen recompensa de hasta $50 millones por información sobre ataques terroristas o alteración del orden público en el marco de la posesión presidencial

En el marco de la posesión presidencial las autoridades refuerzan las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, aunque han sido claras que no hay riesgos ni amenazas para el territorio quindiano. En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con el fin de analizar el panorama y establecer las medidas correspondientes.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez enfatizó en que a pesar de que no existe riesgo de acuerdo con informes de inteligencia establecen las medidas preventivas en el marco de este importante evento nacional.

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Sostuvo que instalarán el puesto de mando unificado a partir de las 7 de la mañana en el comando de la Policía del departamento junto con las autoridades para monitorear la jornada y garantizar las condiciones entendiendo que a la fecha no hay registros de marchas o manifestaciones.

Asimismo, mencionó que se dispuso de una recompensa de hasta 50 millones de pesos entre la alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío para quien brinde información que permita prevenir ataques, atentados o cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de los quindianos en el marco de la posesión presidencial.

Es de anotar que la ciudad tendrá restricciones como la del parrillero en moto desde las 5 de la mañana del viernes 7 de agosto hasta las 5 de la mañana del sábado 8 de agosto.

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En el marco de la posesión presidencial, que se llevará a cabo este 7 de agosto, la Octava Brigada del Ejército Nacional dispuso un amplio dispositivo de seguridad en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, con el propósito de brindar tranquilidad a la población y preservar las condiciones de seguridad durante esta jornada.

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El dispositivo operacional contempla el despliegue permanente de tropas en las principales vías de comunicación, así como el desarrollo de operaciones militares en las zonas rurales y veredas de los municipios que conforman la jurisdicción de la Octava Brigada. De igual forma, se mantienen activos los puestos de mando adelantados, desde donde se realiza seguimiento permanente a la situación de orden público tanto en los cascos urbanos como en el sector rural.

En el departamento de Risaralda, las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 8 San Mateo continúan desarrollando operaciones militares y labores de inteligencia, con el objetivo de neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar la seguridad de los habitantes. Estas acciones hacen parte del esfuerzo institucional orientado a fortalecer la estabilidad y la presencia del Estado en la región.

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El comandante de la Octava Brigada reiteró que las operaciones militares se desarrollan de manera coordinada con las autoridades civiles y de Policía, integrando todas las capacidades del Ejército Nacional para brindar tranquilidad a la ciudadanía. Así mismo, envió un mensaje de confianza a los habitantes de Caldas, Quindío y Risaralda, y aseguró que las tropas permanecerán desplegadas en el territorio, cumpliendo su misión constitucional de proteger la vida, la integridad y los bienes de los colombianos.

También destacó la importancia del Día del Ejército Nacional, que conmemora 207 años de servicio a la nación, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad y el bienestar de los colombianos. La Octava Brigada continuará adelantando operaciones que permitan garantizar un ambiente de estabilidad y convivencia en todo el Eje Cafetero

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A través del decreto 046 del seis de agosto del 2026, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, adoptó medidas de seguridad y sana convivencia de cara la posesión presidencial que se llevará a cabo este 07 de agosto en la ciudad de Cali.

Desde el jueves 06 de agosto, a partir de las 10:00 p.m., hasta el sábado 8 de agosto a las 5:00 a.m., queda prohibido el transporte de escombros, residuos de construcción o demolición, bienes y enseres correspondientes a mudanzas, cilindros de gas combustible, pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o elementos similares.

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Así mismo, se restringe el uso de elementos electrónicos como drones y queda prohibida cualquier actividad pirotécnica. Todo lo anterior se suma a las actividades de prevención y seguridad que se crean para prevenir alteraciones en este día tan importante para el país.

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El alcalde de Armenia reconoció que son altas las expectativas con el nuevo gobierno para viabilizar proyectos que están en fase tres y requieren de recursos

Ante la llegada de un nuevo presidente de la República, el alcalde de la capital quindiana James Padilla manifestó que están muy ilusionados debido al olvido y el rechazo que han vivido durante cuatro años. Afirmó que desde la administración municipal cuentan con proyectos que están en fase tres y requieren de la inyección de los respectivos recursos para su ejecución en temas relacionados con infraestructura y movilidad.

En ese mismo sentido dijo que uno de los puntos clave es el social relacionada con la situación de los habitantes de calle que abarca a varias ciudades del país y que deriva problemáticas como el tráfico y consumo de estupefacientes.

Destacó que están enfocados también en otros proyectos como es el malecón de la secreta que apunta a ser un logro antes de culminar su mandato por lo que aspira contar con el apoyo del nuevo gobierno teniendo en cuenta su participación en la junta directiva de Asocapitales.

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Víctima de discriminación por empresa de transporte en Armenia ganó tutela en la Constitucional

La Corte Constitucional reconoció por primera vez la discriminación por diversidad corporal en razón del peso y ordenó cambios estructurales para garantizar un acceso digno al transporte público.

Todo comenzó con un trayecto cotidiano. Rocío, una mujer que depende del transporte público para desplazarse por Armenia, intentó subir a un bus como cualquier otro pasajero. Pero el torniquete instalado en la puerta delantera le impidió el ingreso. Cuando pidió una alternativa, los conductores se negaron a permitirle abordar por la puerta trasera. Ese recorrido nunca empezó.

Lo que para muchos habría sido un episodio aislado, para ella se convirtió en una barrera repetida que afectaba su movilidad, su autonomía y su dignidad. Decidió entonces acudir a la justicia mediante una acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

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Este jueves, la Corte Constitucional le dio la razón y marcó un precedente sin antecedentes en el país. La Sala Octava de Revisión concluyó que Rocío fue víctima de discriminación por su corporalidad y, por primera vez, reconoció la diversidad corporal en razón del peso como una categoría que merece una protección especial frente a tratos discriminatorios.

La Corte advirtió que el problema no era únicamente el tamaño de los torniquetes, sino un sistema diseñado para un “cuerpo estándar” que excluye a quienes tienen corporalidades diversas. Además, señaló que la discriminación también fue actitudinal, al evidenciarse la negativa de los conductores a permitir el ingreso por otra puerta y la pretensión de exigir certificados médicos para autorizar ajustes razonables.

El alto tribunal recordó que el acceso al transporte público hace parte del derecho a la libre locomoción y es indispensable para ejercer otros derechos fundamentales.

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Por ello, ordenó a las empresas transportadoras permitir el ingreso por la puerta trasera cuando el torniquete represente una barrera, sin exigir certificaciones médicas, extender esa medida a todas las personas con corporaidades diversas en razón del peso, ofrecer disculpas privadas a Rocío y ajustar sus reglamentos internos.

Además, la Secretaría de Tránsito de Armenia, el Ministerio de Transporte y la entidad AMABLE deberán crear protocolos y avanzar hacia un sistema de transporte con diseño universal y libre de discriminación.

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Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias han reducido significativamente los caudales de las quebradas que abastecen el sistema de acueducto de Salento, Quindío. Por esta razón, se implementarán suspensiones temporales del servicio de agua entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Invitamos a toda la comunidad a estar atenta a las redes sociales de Empresas Públicas del Quindío y de la Alcaldía de Salento, donde estaremos informando oportunamente sobre las suspensiones programadas y las acciones que se adelantan para proteger el recurso hídrico.

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En el Quindío crean una brigada forestal para la atención de emergencias por el Fenómeno de El Niño, en los primeros días del mes de agosto se registraron cinco incendios de cobertura vegetal

Aunque en los últimos días ha sido evidente la variabilidad climática en el departamento que ha permitido una tregua por las altas temperaturas y los fuertes vientos, los organismos de socorro no bajan la guardia con el fin de establecer medidas preventivas por las emergencias que puedan presentarse debido al Fenómeno de El Niño.

El director de la unidad departamental de Gestión del Riesgo, Jaider Hidalgo informó que en medio de una reunión con la junta departamental de Bomberos tomaron la decisión de crear una brigada forestal para articular esfuerzos y definir las acciones de los organismos de socorro en caso de alguna contingencia por los incendios forestales.

Especificó que la solicitud está relacionada en que cada municipio pueda generar la facilidad de dos a tres unidades con el objetivo de establecer una mayor cobertura de atención ante una emergencia de gran magnitud.

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El funcionario afirmó que todavía no ha sido declarado el Fenómeno de El Niño, sin embargo, desde ya realizan las acciones de prevención puesto que se pronostican temperaturas hasta de 38 grados.

Sostuvo que iniciaron una campaña denominada ‘Con el Niño no se juega’ para generar conciencia en cuanto a evitar las quemas que pueden desencadenar en emergencias debido a las condiciones climáticas.

Invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad que se registre en cuanto a estas quemas para lograr que oportunamente las autoridades intervengan y evitar una gran afectación.

Fue claro que los incendios que se han generado en el departamento son provocados y que en los primeros días del mes de agosto fueron cinco incendios de cobertura vegetal y dos de ellos se convirtieron en forestales.

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Envían a la cárcel al hombre que aceptó ser el feminicida de una mujer dentro de un motel en Armenia

Se trata de Jhon Alexander Arias Ossa imputado del delito de feminicidio

En Armenia enviaron a la cárcel al hombre que aceptó ser el responsable de agredir con arma blanca a su compañera sentimental hasta causarle la muerte dentro de un motel.

Un juez de control de garantías de Armenia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhon Alexander Arias Ossa quien agredió con un arma cortopunzante en repetidas oportunidades a su compañera sentimental en Armenia, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de feminicidio. El procesado aceptó el cargo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 2 de agosto, en un alojamiento, ubicado en la vía Armenia – Montenegro, donde la pareja ingresó. Este hombre, al parecer, agredió con arma cortopunzante a la mujer Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad, generándole varias heridas que le causaron la muerte. El presunto agresor dejó el cuerpo de la víctima sobre la cama y después huyó del lugar.

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La Fiscalía evidenció que la pareja había mantenido una relación sentimental intermitente por 10 años, en los cuales, Arias Ossa agredió en varias ocasiones a la víctima.

Este hombre se presentó ante las autoridades para aceptar su responsabilidad, y fue citado por la Fiscalía para la audiencia de formulación de imputación.

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Contundente golpe contra el crimen organizado; desarticulado el Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Agencia” con capturas en tres departamentos del eje cafetero

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN en coordinación con la Fiscalía 6 Especializada de Armenia y el apoyo de Grupos de Operaciones Especiales GOES y la Unidad Nacional de Intervención Policial UNIPOL desarticularon una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes y homicidio en la ciudad de Armenia.

Esta actividad se realizó mediante 23 diligencias de allanamiento y registro en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, dando como resultado la captura de 22 personas, entre ellas 05 mujeres, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones, utilización de menores de edad para la comisión de delitos y tortura.

De acuerdo con la actividad investigativa, se realizaron 22 allanamientos en diferentes barrios del sur de Armenia y 01 en la Vereda San Felipe en Alcalá – Valle del Cauca; por otra parte, fueron capturadas 02 personas a través de orden judicial en los municipios de Guacarí – Valle del Cauca y Don Matías al norte del departamento de Antioquia.

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Durante las diligencias realizadas fueron incautadas 02 armas de fuego, 03 armas traumáticas, 38 cartuchos de diferentes calibres, 12 teléfonos celulares, más de 21 millones de pesos en efectivo, más de 640 dosis de estupefacientes (marihuana – derivados de la cocaína) y 01 vehículo con fines de comiso.

Esta estructura delincuencial era liderada por Jonathan Stiker Troncoso 001 Bonilla alias “Tatan” quien ordenaba las diferentes actividades de la organización, seguido de Juan Sebastián Benitez Barón alias “El Oso”, Carlos Alberto Rico alias “Gordillo” Víctor Fabio Osorio Herrera alias “El Duende” quienes eran las encargadas de ejercer control territorial en los puntos de expendio, materializar torturas y homicidios.

Igualmente, Juan José Osorio Vergara alias “Poter”, Keyner Davian Cardona Acevedo alias “Cardona” y Ricardo Rodríguez Gil alias “Morocho” eran los encargados de brindar seguridad a los puntos de expendio y de materializar homicidios.

Por otra parte, María Camila Perea Arteaga alias “La Negra”, Jasbleidy Matiza Vaquiro alias “Mari o La Flaca” Wilinton Delgado alias “Corozo” y Maicol Stiven Suárez Ramírez alias “Tolo” almacenaban, dosificaban y distribuían los estupefacientes a los diferentes puntos de expendio, además, recaudaban el dinero producto de la actividad ilícita.

Finalmente, José Luis Gutiérrez Saavedra alias “Cejas”, Melissa Arroyave Vásquez alias “Meli”, Iván Camilo Rivera rico alias “El Tío”, Brayan Yamit Martínez Jiménez alias “Tal Cual” Mauricio Restrepo Ceron alias “Mauricio” Jonathan Camilo Álvarez Ramírez alias “Camilo” Doris Pedrosa Oviedo alias “La Gorda” y 4 personas más asumían el rol de campaneros y expendedores.

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De acuerdo con la investigación, esta estructura delincuencial era considerada una de las principales redes de comercialización de sustancias estupefacientes en el departamento del Quindío, especialmente en la ciudad de Armenia, con incidencia delictiva en aproximadamente 15 barrios entre ellos (Los Naranjos, Bosques de Gibraltar, Calima, Nuevo Armenia, Acacias Bajo La Fachada, Simón Bolívar entre otros).

Así mismo, permitió vincular a 22 integrantes de la organización, donde 08 de ellos conocidos con los alias de “Tatan, El Gordo, El Caleño, El Duende, Poter, El Oso, se encuentran inmersos en hechos de homicidio en los años 2024, 2025 y 2026, igualmente 03 por el delito de tortura.

Como resultado de la investigación se permitió el esclarecimiento de 07 homicidios con 08 víctimas y 01 caso de tentativa de homicidio por ajuste de cuentas y control territorial,

Los capturados tienen registros por delitos como concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones, homicidio, hurto, receptación, violencia contra servidor público, extorsión, fuga de presos, estafa, violencia intrafamiliar, lesiones personales, asonada y acceso carnal violento.

Estas personas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, a quienes les fue otorgado medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

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La Policía Quindío capturó en flagrancia a un hombre que al parecer habría causado graves lesiones a un canino con arma cortopunzante en la Villa del Cacique.

Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales, fueron alertados sobre la agresión a un perrito en la carrera 31 con calle 36 del barrio Santander en Calarcá, de inmediato los uniformados se dirigen al sitio, observando a un animal herido y personas del lugar señalando al presunto agresor.

De acuerdo con indagaciones preliminares, el victimario agredió al canino con arma cortopunzante, ocasionándole graves lesiones, el hombre fue capturado por el delito de maltrato animal contemplado en la Ley 2455 de 2025 artículo 339C (ley Ángel).

Posterior al hecho, el perrito fue trasladado a una clínica veterinaria donde le fueron prestados los primeros auxilios y se encuentra en recuperación.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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El gerente encargado regional de Prosperidad Social en Quindío, James Iván García, informó que se han entregado 8.633 millones de pesos del sexto ciclo del programa de protección al adulto mayor, Colombia Mayor. A la fecha, 37.300 personas mayores han recibido la renta básica de 230.000 pesos en el departamento.

Colombia Mayor es un programa del Gobierno nacional que busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Prosperidad Social invita a quienes aún no han registrado su cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera, disponible en la página web de la entidad.

Al ingresar a la página principal de Prosperidad Social, en el menú Programas se encuentra disponible el enlace para acceder al Gestor de Información Financiera donde se podrá realizar el registro. Además, en la parte derecha de la página se ubica un botón flotante que direcciona al aplicativo para completar el proceso de forma rápida y sencilla.

Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias.

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578 vacantes estarán disponibles en el Quindío en la jornada nacional Expo Empleo SENA Joven, que se llevará a cabo este 12 de agosto. El punto de encuentro será la Agencia Pública de Empleo en el barrio Galán de Armenia.

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En deportes, Julieth Jiménez suma una medalla de bronce para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La pesista quindiana Julieth Jiménez, volvió a demostrar el alto nivel del deporte del departamento al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de envión de los 53 kilogramos durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, representando a la Selección Colombia.

Jiménez alcanzó un registro oficial de 104 kilogramos, resultado que le permitió subir al tercer lugar del podio, detrás de la mexicana Andrea de la Herrán, campeona con 110 kg, y la venezolana Katherin Echandía, quien obtuvo la medalla de plata con 109 kg.

Esta es la séptima medalla que logra una deportista del Quindío con Colombia en estas justas deportivas, se suma a las 4 medallas ganadas por la bolichera Clara Juliana Guerrero, 3 de oro y una de bronce, Laura Plazas, una de oro y una de plata también en bolos y ahora la medalla de bronce en levantamiento de pesas.

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De otro lado, en la Vuelta a Burgos 2026 en España, el ciclista quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team ascendió varios puestos en la clasificación general de la competencia y ahora ocupa el puesto 63 de la general, hoy se correrá la cuarta etapa

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El coliseo del Café de Armenia es desde hoy y durante todo el fin de semana sede de la primera Edición internacional de kisd futsal cup, donde participan dos equipos de México, uno de Estados Unidos y cinco de la Colombia entre ellos Caciques del Quindío.

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Finalmente, hoy hay fútbol en Armenia, a las 7y30 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío enfrentará a Inter de Palmira por la tercera fecha del Torneo Dimayor de la B del segundo semestre.