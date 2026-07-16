En Armenia se encienden las alarmas por los incendios de cobertura vegetal

Armenia

En las últimas semanas se han incrementado las temperaturas en la ciudad acompañadas de fuertes vientos lo que genera la alarma ante las emergencias.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que en la última semana se han registrado cuatro casos de incendios de cobertura vegetal donde son las mal llamadas quemas controladas o en el tema de reciclaje que genera la contingencia.

“Hemos hecho un trabajo importante desde la oficina de gestión del riesgo, desde bomberos, primero en capacitar conforme a las directrices nacionales de gestión del riesgo con ocasión del fenómeno que se viene presentando y se va a seguir presentando eh tema de sequías, de incendios y demás", indicó.

Agregó: “Nuestros bomberos están preparados para asumir con los nuevos equipos que tienen cada una de estas situaciones que se ha venido presentando y en la última semana podríamos hablar que se han presentado aquí en Armenia cuatro incendios de quema vegetal, el último lo tuvimos aquí en el puente de la Cejita, anterior a ese fue el de Calarcá que fue importante y hemos estado reaccionando gracias al apoyo interinstitucional.

Llamó la atención a la comunidad en general para que denuncien oportunamente a quienes realicen este tipo de prácticas con el objetivo de lograr intervenir y que no se desencadenen en emergencias que puedan generar una mayor afectación en medio de las actuales condiciones climáticas.

“Hemos visto que uno de los factores que influye en estos incendios es que o hacen quemas en algunos sectores para vegetación y depósitos cultivar o la quema que hacen algunas personas que se dedican al reciclaje quemando cable, quemando latas y otros elementos que se les descontrola y es lo que nos genera los grandes incendios", manifestó.

En ese mismo sentido, mencionó que están llevando a cabo diferentes actividades para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño como son las capacitaciones y la preparación de los organismos de socorro con los nuevos equipos para atender cualquier contingencia.

“El llamado es primero para que no lo hagan y si en un momento determinado se va a hacer, no lo hagan en sitios que pueda generar una una situación crítica y grave para la ciudad“, dijo.

Según el pronóstico del IDEAM por amenaza de incendios de cobertura vegetal en alerta naranja se encuentra el municipio cordillerano de Génova y los 11 municipios restantes en alerta amarilla.

En las últimas horas se registró un incendio estructural en un apartamento de Providencia al norte de la ciudad donde un gatico murió. Por fortuna gracias a la intervención de los Bomberos no pasó a mayores en cuanto a la propagación de las llamas.