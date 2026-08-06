Víctima de discriminación por empresa de transporte en Armenia ganó tutela en la Constitucional

Todo comenzó con un trayecto cotidiano. Rocío, una mujer que depende del transporte público para desplazarse por Armenia, intentó subir a un bus como cualquier otro pasajero. Pero el torniquete instalado en la puerta delantera le impidió el ingreso. Cuando pidió una alternativa, los conductores se negaron a permitirle abordar por la puerta trasera. Ese recorrido nunca empezó.

Lo que para muchos habría sido un episodio aislado, para ella se convirtió en una barrera repetida que afectaba su movilidad, su autonomía y su dignidad. Decidió entonces acudir a la justicia mediante una acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

Este jueves, la Corte Constitucional le dio la razón y marcó un precedente sin antecedentes en el país. La Sala Octava de Revisión concluyó que Rocío fue víctima de discriminación por su corporalidad y, por primera vez, reconoció la diversidad corporal en razón del peso como una categoría que merece una protección especial frente a tratos discriminatorios.

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La Corte advirtió que el problema no era únicamente el tamaño de los torniquetes, sino un sistema diseñado para un “cuerpo estándar” que excluye a quienes tienen corporalidades diversas. Además, señaló que la discriminación también fue actitudinal, al evidenciarse la negativa de los conductores a permitir el ingreso por otra puerta y la pretensión de exigir certificados médicos para autorizar ajustes razonables.

El alto tribunal recordó que el acceso al transporte público hace parte del derecho a la libre locomoción y es indispensable para ejercer otros derechos fundamentales.

Por ello, ordenó a las empresas transportadoras permitir el ingreso por la puerta trasera cuando el torniquete represente una barrera, sin exigir certificaciones médicas, extender esa medida a todas las personas con corporaidades diversas en razón del peso, ofrecer disculpas privadas a Rocío y ajustar sus reglamentos internos. Además, la Secretaría de Tránsito de Armenia, el Ministerio de Transporte y la entidad AMABLE deberán crear protocolos y avanzar hacia un sistema de transporte con diseño universal y libre de discriminación.