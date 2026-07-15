Las centrales obreras en el Quindío celebran reducción de la jornada laboral

Armenia

A partir de este miércoles 15 de julio, entra en vigor la reducción de la jornada laboral en Colombia, la cual pasa de 44 a 42 horas semanales.

Al respecto el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT en el departamento, Hugo León Echeverry dijo que reciben con beneplácito la reducción porque considera impacta significativamente en el bienestar de los trabajadores puesto que conlleva a que puedan pasar más tiempo con sus familias, para sus actividades y estudios.

“El sector de los trabajadores y sobre todo las centrales obreras siempre hemos luchado por la reducción de la jornada laboral en Colombia. Por fortuna, empezó hace 3 años gradualmente y ya hoy 15 de julio empieza a regir ya la última reducción, que es 42 horas a la semana", destacó.

Añadió: “Que los trabajadores tengan más tiempo para sus familias, más tiempo para sus actividades, para su estudio. Dignifica las condiciones laborales de la clase trabajadora en Colombia y creo que eso va a redundar en el bienestar familiar, en el bienestar emocional y psicológico de los trabajadores colombianos".

Enfatizó que lo ideal hubiera sido que el beneficio fuera para todos los trabajadores, pero especificó que actualmente solo es para el sector privado entendiendo que el público cuenta con el criterio de la jornada laboral de las administraciones departamentales y municipales.

“Nosotros hubiéramos querido que esto hubiera sido general para todo el mundo. Desafortunadamente, la norma establece que aplica prácticamente solo para el sector privado. Porque en el sector público quizás es competencia ya de los gobernadores, de los alcaldes respecto a que ellos tienen unas jornadas a criterio de ellos mismos", dijo.

Agregó: “Y sobre todo muy injusto con los trabajadores y oficiales en Colombia, usted sabe que son están regidos por contrato de trabajo, como el caso de trabajadores de Empresas Públicas de Armenia, como el caso de trabajadores de Empresas Públicas del Quindío, en caso de los hospitales de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que sigue siendo 48 horas".

Espera que en otra oportunidad sea ampliado a todos los trabajadores y que no se tenga la diferencia tan marcada como la que se vivirá a partir de esta reducción.

En cuanto a la negativa de algunos sectores empresariales, el dirigente sindical indicó que es una narrativa que se generó incluso cuando se estableció el incremento del salario mínimo, pero que en ese momento como será ahora no afecta en cuanto a despidos o cierre de empresas.