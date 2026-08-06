En el Quindío ofrecen recompensa por información sobre atentados por posesión presidencial

Armenia

En el marco de la posesión presidencial las autoridades refuerzan las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, aunque han sido claras que no hay riesgos ni amenazas para el territorio quindiano.

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con el fin de analizar el panorama y establecer las medidas correspondientes.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez enfatizó en que a pesar de que no existe riesgo de acuerdo con informes de inteligencia establecen las medidas preventivas en el marco de este importante evento nacional.

“Con la Policía de Inteligencia y el Ejército también, se pudo determinar que no existe ninguna amenaza en el departamento del Quindío que nos pueda generar una alteración de orden público. Sin embargo, en aras de conservar la tranquilidad, hemos determinado varias varios puntos”, manifestó.

Añadió: “Vamos a a instalar un puesto de mando unificado el 7 con todas las autoridades para tomar cualquier decisión si se llegara a presentar alguna situación en el departamento del Quindío. No se están convocando ningunas marchas de ninguna clase y esto nos da un parte de tranquilidad”.

Sostuvo que instalarán el puesto de mando unificado a partir de las 7 de la mañana en el comando de la Policía del departamento junto con las autoridades para monitorear la jornada y garantizar las condiciones entendiendo que a la fecha no hay registros de marchas o manifestaciones.

“Hemos tomado la decisión de blindar el departamento del Quindío a todos los ingresos. Vamos a tener Policía de Carreteras y Ejército, por ejemplo, en el sector de Versalles y vamos a ser muy estrictos en el tema de las normas de tránsito. No vamos a permitir ningún vehículo de transporte público o privado que lleve un número grande al autorizado en los vehículos. Es decir, no vamos a permitir buses con personas encaramadas. vamos a impartir las sanciones pertinentes y vamos a blindar el departamento del Quindío”, dijo.

Asimismo, mencionó que se dispuso de una recompensa de hasta 50 millones de pesos entre la alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío para quien brinde información que permita prevenir ataques, atentados o cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad de los quindianos en el marco de la posesión presidencial.

“Hemos determinado brindar una recompensa hasta de 50 millones de pesos de los cuales la Alcaldía de Armenia va a aportar 25 millones de pesos y la Gobernación del Quindío otros 25 millones de pesos para quienes nos brinden información que permita prevenir ataques o atentados terroristas o cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de todos los quindianos en el marco de la posesión presidencial”, sostuvo.

Es de anotar que la ciudad tendrá restricciones como la del parrillero en moto desde las 5 de la mañana del viernes 7 de agosto hasta las 5 de la mañana del sábado 8 de agosto.