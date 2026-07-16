Denuncia: contaminación, malos olores, mortandad de peces en zona rural de Calarcá, Quindío

El 7 de julio se reportó mortandad de peces en Quebradanegra en Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Facebook, Néstor Ocampo

Armenia

En el corregimiento de Quebradanegra en Calarcá Quindío denuncian que persisten los malos olores, la contaminación de las fuentes hídricas e incluso la mortandad de peces debido al parecer a acciones de una porcícola que está ubicada en el sector.

En la noche del miércoles 7 de julio pasado, vecinos del corregimiento Quebradanegra, municipio de Calarcá, reportaron intenso mal olor, “olor característico de la actividad porcícola” y se reportó mortandad de peces en la quebrada Negra.

Mal olor y contaminación de corrientes de agua son situaciones que se presentan en el sector desde hace muchos años. La comunidad afectada lo ha informado, reiteradamente, a: CRQ, Secretaría Departamental de Salud, Inspección Rural de Policía y otras autoridades.

Una de las habitantes del sector pide intervención de las autoridades ambientales

Resulta que ahora ya no nosotros llamamos a la CRQ, la CRQ iba y miraba, inspeccionaba, sabía que era el estiércol, hacían no hacía a mí nunca me dejaron un acta, de verdad que nunca me dejaron un acta. ¿qué me dice la CRQ?que esa porcícola está en la Ley Segunda, entonces eso es de competencia del Ministerio de Ambiente.

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Resulta que ahora ya no la descargan tanto por ese lado, sino la tienen una manguera conectada de la porcícola a la fuente hídrica, a la Quebrada Negra. Entonces ya no hacen las descargas de día, sino ya las están haciendo de noche. Y la del día de la mortandad de peces, como el caudal está muy bajito, ese día hicieron una descarga de estiércol a la quebrada, entonces, bueno, o sea, dañan las aguas, dañan todo.

Entonces uno dice, a uno sí van y le vigilan a ver usted qué tiene para poderlo sancionar, y a esas personas que hacen ese daño ambiental gravísimo, no pasa nada. O sea, no ha pasado nada.

Malos olores

Nosotros estamos ubicados en ese ramal del Cedral, incluso la gente dice, “No, es que de noche es insoportable los olores, nosotros a las 6 de la tarde tenemos que cerrar las puertas, porque no podemos.”

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En el caserío, incluso la inspección de policía ha ido, en él es que ahí está, ahí hay un colegio, hay una escuela. Yo no sé si por Secretaría de Educación nadie se ha pronunciado al respecto, porque es que los olores son fuertísimos.

¿Qué solicitan?

Nosotros solicitamos que la autoridad ambiental, llámese CRQ o Ministerio de Ambiente, el ICA tome las acciones necesarias a solucionar ese problema, a solucionar el problema de los malos olores y otro que yo digo, “¿Qué tiene esa manguera allá a la fuente de agua?

Porque ¿cómo así que desde mi desde mi porcícola sale de una que una manguera y va la CRQ y ni siquiera ordena, suspender esa manguera. ¿Cómo van a tener esa manguera directa a la fuente hídrica?, eso me parece injusto y es un delito contra el medio ambiente.

El director encargado del Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortes sobre la denuncia, la mortandad de peces, los olores y demás respondió.

Director CRQ: esa denuncia nos llegó la semana pasada, incluso de manera inmediata la atendimos, personal de la Uria, personal de sectores productivos se dirigieron al lugar, realizamos un análisis organoléptico de la fuente hídrica, un sobrevuelo con dron para identificar posibles causas, algún vertimiento, alguna descarga directa a la fuente hídrica, como con la simple inspección ocular no logramos encontrar nada.

Generamos un monitoreo con nuestro laboratorio de aguas, el laboratorio se encuentra procesando los datos, específicamente de demanda química de oxígeno, metales, detergentes, etcétera.

Hasta el momento los parámetros que han dado resultado dentro de los índices permitidos o dentro de la calidad del agua, sin embargo, hay que tener varios temas presentes, en el lugar en donde se encontraron los peces muertos es posterior a dos puntos de descarga de las aguas residuales del centro poblado de Quebrada Negra.

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El director de la CRQ subrayó “de igual manera, estamos pensando comenzar a hacer un análisis por parte de biodiversidad de nuestro equipo en donde analizamos la calidad del agua con base en bioindicadores, eso es un monitoreo aguas arriba para identificar qué otros criterios podríamos encontrar que pudiesen estar afectando la calidad del agua.

Sin embargo, hay que aclarar que fue en un punto específico lo presentado, fue en un momento específico, lo que quiere decir que los análisis del agua pueden no mostrar una realidad exacta toda vez que si se trata de algún tipo de carga contaminante ya la el mismo la misma corriente hídrica se encarga pues de lavarlo.

Entonces, tenemos que hacer un análisis mucho más integral de la fuente hídrica, por eso te digo que vamos a hacer lo del análisis de los macroinvertebrados para analizar condiciones del agua.

Visitas CRQ

Director CRQ: hemos estado haciendo visitas constantes, la última fue ayer en horas de la tarde, incluso nos contactamos con comunidad de la zona en la que nos mencionan que no han observado nuevas alteraciones o manifestaciones similares y continuaremos en los próximos días con un recorrido aguas arriba.