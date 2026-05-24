200 personas damnificadas dejó incendio al sur de Armenia, autoridades entregan ayudas

Armenia

200 personas damnificadas dejó voraz incendio que se presentó en las últimas horas en Armenia, autoridades entregan ayudas a las familias que lo perdieron todo.

La emergencia se registró entre los barrios Altos de Monserrate y Miraflores al sur de la capital del Quindío en la tarde – noche del sábado 23 de mayo donde fue necesaria la presencia de un gran número de bomberos, unidades, equipos, y organismos de socorro.

En la mañana de hoy domingo 24 de mayo el alcalde de Armenia James Padilla García lideró el Puesto de Mando Unificado en la sede de bomberos donde evaluaron las emergencias, las medidas y la entrega de ayudas a los damnificados.

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El alcalde de Armenia James Padilla “esta emergencia se presentó en un sitio crítico de la ciudad, un asentamiento irregular como es este asentamiento Monserrate que afecta a la comuna 4. Ya se está volviendo continuo este tipo de sucesos en nuestra ciudad de Armenia.

Y agregó “Es así como desde las 7 de esta mañana de domingo, pues convocamos a un PMU donde las diferentes entidades, tanto de socorro, de seguridad, todas las empresas de servicios públicos, Ministerio Público, Defensoría y personería estuvimos reunidos donde ya, gracias a Dios, no hay la necesidad de tomar medidas extremas que íbamos a acatar como una calamidad pública, sino que se han ido menguando las necesidades a la altura de esta mañana”

Adrián Trejos

Desde el municipio de Armenia vamos a ir a gestionar todo lo que queda faltando con elementos de comidas, frazadas, implementos de cocina, implementos de aseo todo lo que tiene que ver con medicamentos, es así como estaremos en contacto permanente durante los próximos días para mirar de qué manera tratamos de menguar, solucionar o aliviar un poco esta situación que se está presentando en este sector tan crítico de la ciudad de Armenia.

¿Qué reporte hay de afectados?

El reporte es de 59 viviendas, más de 200 personas afectadas, 110 adultos, el resto niños, tres animalitos, dos gatos y un perro desafortunadamente perdieron la vida y es así como estamos haciendo todo este barrido desde la administración con empresas públicas, infraestructura, Secretaría de Salud, Gobierno, Desarrollo Social para también llevarles toda esta atención psicosocial que los afectados requieren en este momento.

Incendio al sur de Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Incendio al sur de Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

Estaremos muy atentos a cubrir todas las necesidades de estas personas y que desafortunadamente pues el día de ayer lo perdieron todo.

Preocupación por los incendios en zona de invasión

Con la con la autoridad, con las instituciones de seguridad estamos ya es materia de investigación, estos asentamientos lleva a estas consecuencias por el origen de la construcción, desafortunadamente la irresponsabilidad es de muchas personas que dejan velones, que dejan estufas, el material con el que se realizan estas viviendas, pues son material absolutamente inflamable, madera, plástico, etcétera que a la al menor descuido, pues generan este tipo de situaciones, pero que desafortunadamente pues son muy difícil de controlar y que se han venido presentando en los últimos tiempos de manera circunstancial en Armenia.