¿Qué dijeron congresistas del Quindío sobre acuerdo del Invías de financiar obras por valorización?

Armenia

Los tres Representantes a la Cámara por el Quindío rechazaron el acuerdo del Invías que establece el cobro de valorización para obras del Eje Cafetero, los congresistas John Edgar Pérez, Miguel Grisales y Jesús Bedoya se mostraron en desacuerdo con esta medida y solicitaron suspender la aplicación del acuerdo

Recordemos que el cobro de valorización en el llamado paquete de obras del Eje Cafetero que comprende proyectos estratégicos como el Cruce de la Cordillera Central, la doble calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya – Alcalá – Cartago.

El representante a la cámara por el departamento de Cambio Radical, John Edgar Pérez considera es indignante lo que realiza el gobierno del presidente Gustavo Petro con el Eje Cafetero puesto que al establecer una contribución nacional de valorización se traduce en un acto de venganza con un territorio que le fue adverso electoralmente.

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Sostuvo que la medida no tiene sustento técnico por lo que es totalmente ilegal entendiendo que hay fallas en el establecimiento de este tipo de impuestos porque no hay una obra, un proyecto único integral que pueda sustentar jurídicamente el cobro.

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El representante a la Cámara por la coalición Centro Democrático Partido Conservador, Jesús Bedoya calificó como desproporcionada la medida del gobierno nacional sobre cobro de valorización en obras del Quindío y envió un derecho de petición al Invías solicitando suspender el acuerdo

El congresista Jesús Bedoya rechazó la medida al considerarla injusta, desproporcionada y carente de suficientes garantías técnicas y jurídicas. Explicó que dicha decisión podría afectar a miles de propietarios de los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento donde podrían ser llamados a asumir esta contribución una vez el Invías adelante las etapas de socialización, distribución y liquidación individual del cobro.

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El congresista enfatizó que no es aceptable que pretendan cobrar una valorización sobre un conjunto de obras que nunca fue presentado como un proyecto único financiado mediante este mecanismo.

El representante Miguel Ángel Grisales del Pacto Histórico hace un llamado a la inversión pública en el Eje Cafetero, sin generar sobrecostos a la ciudadanía.

Como representante a la Cámara por el Quindío manifiesto mi preocupación por la decisión del Consejo Directivo del Invías de aplicar la Contribución Nacional de Valorización al Paquete de Obras del Eje Cafetero y solicito que la resolución no sea expedida en las condiciones actuales.

La propuesta presenta dudas técnicas y jurídicas. Agrupa obras terminadas, en ejecución y proyectadas como un solo proyecto; establece un monto preliminar cercano a 4,97 billones de pesos con beneficios y capacidades de pago aún estimados, y define una amplia zona de influencia sin explicar públicamente los criterios utilizados.

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“Nuestra posición es coherente: hace meses rechazamos los peajes abusivos y una nueva concesión por décadas. Hoy tampoco aceptamos una valorización improvisada. Resulta oportunista que algunos gremios que antes defendían esa concesión y respaldaban trasladar el costo de las vías a los ciudadanos mediante peajes, ahora rechacen esa misma lógica únicamente porque cambió el mecanismo de financiación y el gobierno que la impulsa.”, afirmó el representante Grisales.

Por ello solicito al Invías y al Ministerio de Transporte ampliar el plazo para presentar observaciones, publicar la totalidad de los estudios técnicos y garantizar una participación efectiva de los municipios y de la ciudadanía.

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