Alerta en el Quindío por los incendios de cobertura vegetal ante las altas temperaturas

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Armenia

La situación más compleja está relacionada con las mal llamadas quemas controladas que desencadenan emergencias debido a las actuales condiciones climáticas.

Precisamente el director de la defensa civil seccional Quindío, César Augusto Barrios dio a conocer que ya inició la temporada de menos lluvias por lo que fue activado el plan de contingencia con las unidades de socorro puntualmente en los municipios con mayor riesgo de que se registren los incendios forestales.

“Ya inició la temperota la temporada temporada de de menos lluvias. Inició desde el mes de de junio de acuerdo al pronóstico del IDEAM y va hasta mediados del mes de septiembre. Ya se activó el plan de contingencia con las unidades de socorro por parte de la Defensa Civil Colombiana especialmente en los escenarios que tienen que ver con los incendios forestales que se puede presentar aquí en el departamento del Quindío", indicó.

Aseguró que como defensa civil cuentan con una brigada forestal que está fortalecida con sus respectivas herramientas y personal que está ubicada en el municipio de La Tebaida para brindar una atención oportuna ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en medio de las altas temperaturas en el departamento.

Además, destacó que hace un mes cuentan con un carrotanque con capacidad de 2.600 litros para fortalecer la atención de los incendios que puedan registrarse en un momento determinado.

“Desde la Defensa Civil Colombiana contamos en este momento con una brigada forestal. Esta brigada está fortalecida con sus herramientas con el personal y los accesorios está está ubicada en el municipio del La Tebaida. También contamos con un carro tanque con capacidad de 2,600 Litros nos llegó hace 1 mes. entonces es para poder de pronto acudir a un incendio un momento determinado. Tenemos dos plantas eh potabilizadores de agua, una ubicada en Calarcá y la otra en Montenegro", explicó.

Envío un llamado a la comunidad para evitar realizar las fogatas que son tradicionales en el paseo de río, lanzar colillas de cigarrillos, botellas de vidrio porque se convierten en efecto lupa generando una emergencia y lo más clave es el ahorro de agua para contrarrestar racionamientos.

A propósito, en la vereda El Laurel del municipio de Quimbaya se registró un incendio de cobertura vegetal que afectó gran parte de un cultivo de plátano y vegetación silvestre.

Los Bomberos del municipio intervinieron con una maquina extintora, carro tanque y siete unidades.