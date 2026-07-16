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16 jul 2026 Actualizado 12:20

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Medellín

Con caravanas por las vías de Medellín se celebra hoy el Día de la Virgen del Carmen

Este día servirá para celebrar el Día de los Conductores, con diferentes actividades en las vías de Medellín.

Celebración del día de la VIrgen del Carmen. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Celebración del día de la VIrgen del Carmen. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Celebración del día de la VIrgen del Carmen. Cortesía: Alcaldía de Medellín.
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A partir de las diez de la mañana de hoy jueves, 16 de julio, comenzará el desfile de conductores que organiza en la ciudad Terminales Medellín y que tendrá el acompañamiento de los agentes de tránsito de la ciudad, para conmemorar el Día de la Virgen del Carmen y el Día del Conductor.

El recorrido

Esta caravana comenzará a las 10 de la mañana desde la Terminal del Norte y pasará por algunas vías principales de la ciudad como la Avenida Regional, la Avenida del Ferrocarril, la Avenida Guayabal, la Calle 10 para llegar a la Terminal del Sur.

Ricardo Yepes, subgerente técnico de Terminales Medellín, explicó que “en este día queremos hacer un reconocimiento especial a todos los conductores que trabajan con responsabilidad y compromiso, llevando a todos los viajeros que se movilizan a través de nuestras terminales. ¡Vivan este día con paz y alegría!”.

Agentes de tránsito acompañarán la caravana

Los agentes de la secretaría de Movilidad de Medellín acompañarán este desfile de los conductores y garantizarán la movilidad en la ciudad.

En total, 10 agentes están dispuestos para acompañar el recorrido y otros 280 para atender la movilidad en los diferentes puntos de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, invitó a la ciudadanía “a planear sus recorridos con anticipación, seguir las indicaciones de nuestros agentes y conducir con precaución durante toda la jornada”.

La presencia de los agentes permitirá regular el tránsito en los corredores por los que avanzará la caravana, orientar a los diferentes actores viales y reducir las posibles afectaciones a la movilidad.

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Otras actividades

Además de las caravanas de los conductores, en la Terminal del Sur se tiene prevista la bendición de los vehículos a las 10:15 de la mañana; posteriormente, el recorrido hacia la Terminal del Norte, donde se tiene prevista una novena y una eucaristía a las 12 del mediodía.

Celebración de los taxistas

Desde Tax Individual indicaron que hoy a las 10 de la mañana se tiene prevista una eucaristía con empleados y conductores en la Casa de Espiritualidad Monticelo, la cual se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de esta entidad y también el canal Tele VID.

Juan Carlos Higuita

Juan Carlos Higuita

Director del Servicio Informativo de Caracol Radio en Medellín. Comunicador Social - Periodista, graduado...

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