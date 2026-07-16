Con caravanas por las vías de Medellín se celebra hoy el Día de la Virgen del Carmen

Celebración del día de la VIrgen del Carmen. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

A partir de las diez de la mañana de hoy jueves, 16 de julio, comenzará el desfile de conductores que organiza en la ciudad Terminales Medellín y que tendrá el acompañamiento de los agentes de tránsito de la ciudad, para conmemorar el Día de la Virgen del Carmen y el Día del Conductor.

El recorrido

Esta caravana comenzará a las 10 de la mañana desde la Terminal del Norte y pasará por algunas vías principales de la ciudad como la Avenida Regional, la Avenida del Ferrocarril, la Avenida Guayabal, la Calle 10 para llegar a la Terminal del Sur.

Ricardo Yepes, subgerente técnico de Terminales Medellín, explicó que “en este día queremos hacer un reconocimiento especial a todos los conductores que trabajan con responsabilidad y compromiso, llevando a todos los viajeros que se movilizan a través de nuestras terminales. ¡Vivan este día con paz y alegría!”.

Agentes de tránsito acompañarán la caravana

Los agentes de la secretaría de Movilidad de Medellín acompañarán este desfile de los conductores y garantizarán la movilidad en la ciudad.

En total, 10 agentes están dispuestos para acompañar el recorrido y otros 280 para atender la movilidad en los diferentes puntos de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, invitó a la ciudadanía “a planear sus recorridos con anticipación, seguir las indicaciones de nuestros agentes y conducir con precaución durante toda la jornada”.

La presencia de los agentes permitirá regular el tránsito en los corredores por los que avanzará la caravana, orientar a los diferentes actores viales y reducir las posibles afectaciones a la movilidad.

Otras actividades

Además de las caravanas de los conductores, en la Terminal del Sur se tiene prevista la bendición de los vehículos a las 10:15 de la mañana; posteriormente, el recorrido hacia la Terminal del Norte, donde se tiene prevista una novena y una eucaristía a las 12 del mediodía.

Celebración de los taxistas

Desde Tax Individual indicaron que hoy a las 10 de la mañana se tiene prevista una eucaristía con empleados y conductores en la Casa de Espiritualidad Monticelo, la cual se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de esta entidad y también el canal Tele VID.