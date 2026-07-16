Ocho toneladas de alimentos enviaron el Grupo y la Fundación Éxito a damnificados de Venezuela

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

Medellín

El Grupo Éxito y la Fundación Éxito enviaron a Venezuela ocho toneladas de alimentos para las personas que resultaron damnificadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en el país vecino.

Esta ayuda humanitaria, que ya llegó a La Guaira, beneficiará a cerca de 5 mil personas, especialmente a mil madres gestantes y niños menores de cinco años.

Fundación Cadena apoyó el envío.

Explicó el éxito que “la operación humanitaria se realizó a través de Fundación Cadena Colombia, organización experta en atención de emergencias, desastres naturales y crisis. Ellos son los responsables de la distribución de la ayuda en La Guaira, epicentro del desastre ocurrido el pasado 24 de junio”.

Beneficiados

Según indicaron desde el Grupo Éxito y la Fundación Éxito, esta donación de alimentos beneficia a los damnificados que están en albergues temporales, asentamientos informales y hogares de acogida.

Se pretende con este apoyo que los alimentos lleguen a los más afectados, aquellos que perdieron sus viviendas, facilitando su acceso en un momento crítico.

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Éxito, dijo que “este es un esfuerzo que refleja el poder de la solidaridad y el compromiso de aliados que trabajaron de manera articulada para responder a una emergencia que requiere atención urgente”.

A partir de hoy será la entrega

Luego de la llegada de los alimentos a La Guaira, se espera que hoy comience la entrega con un modelo de atención comunitaria, mano a mano, entregas directas a la comunidad que está ubicada en los albergues gestionados por la Fundación Cadena Venezuela, albergues informales y los hogares de acogida.

Diana Pineda, directora ejecutiva de Fundación Éxito, explicó que “en tiempo récord logramos coordinar toda la logística necesaria para que estas ocho toneladas de alimentos hoy estén en territorio venezolano y puedan beneficiar a miles de familias afectadas”. Ante una emergencia de esta magnitud, pensamos inmediatamente en los niños, las niñas y las madres gestantes que hoy enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Unirnos por Venezuela significa actuar para que la población materno-infantil pueda contar con alimentos en un momento tan difícil. Nos llena de esperanza saber que esta ayuda ya está en territorio venezolano y que llega de manera efectiva a los que más lo necesitan, gracias a la presencia en campo de nuestro aliado, la Fundación Cadena".

Este acto de solidaridad es un avance destacado en la respuesta humanitaria que se impulsa desde Colombia, para apoyar a las familias con niños o madres gestantes que hoy tienen que enfrentar esta tragedia humanitaria.

Las entregas son un trabajo solidario de este grupo económico para atender las necesidades de la población del país vecino.

Afectaciones por terremotos

Cabe recordar que, además de La Guaira, se han tenido graves afectaciones en las instalaciones hospitalarias y educativas en zonas de Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón.

La afectación en esos lugares también es para niños y madres gestantes, quienes tienen limitados los accesos a los servicios médicos y educativos; por ello, la necesidad de atender a estas poblaciones.