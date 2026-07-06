¿Cuándo son las fiestas de la Virgen del Carmen? Origen, oración y cómo se celebra en Colombia. Procesión Virgen del Carmén en Colombia. Imagen vía Getty Images / Luis Echeverri Urrea

Cada año, la Iglesia Católica celebra a La Virgen del Carmen que es la Virgen María, la Madre de Jesús. Esta fiesta popular se extiende por varios países entre esos Colombia, donde también es conocida como la patrona de los conductores, los viajeros, bomberos y los militares. Por este motivo es normal encontrar en estas personas una fuerte creencia sobre la protección de esta virgen a estos gremios, incluso durante varios fines de semana, hacen carrosas decoradas en torno a la virgen y hacen procesiones.

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Origen de las fiestas de la Virgen del Carmen:

De acuerdo con la tradición católica, la historia de la Virgen del Carmen toma lugar en Inglaterra, el domingo 16 de julio de 1.251, con la aparición de la Virgen María al Superior General de los padres Carmelitas del Convento de Cambridge, San Simón Stock.

De acuerdo con el testimonio de Stock, la Virgen María se le apareció vestida de hábito carmelita, llevaba al Niño Jesús en sus brazos y en su mano el Escapulario, que le entregó como una señal de salvación: “El que muera con él no padecerá el fuego eterno”.

¿Cuándo se celebra en Colombia?

Es por esta razón, que el día de la fiesta de la Virgen se estableció el 16 de julio de cada año, como una evocación al escapulario, ese pequeño signo que recuerda a los devotos la filiación, consagración bautismal y el compromiso de vida cristiana que supone imitar a María.

En muchas partes de Colombia los nombres y celebración de la Virgen del Carme varían según las tradiciones. Durante su conmemoración es común ver en las carreteras santuarios levantados en honor a la Virgen con decenas de velas alrededor, y farolas de los carros puestas por los conductores que mandan a bendecir escapularios e imágenes los cuales cuelgan y pegan en sus vehículos a manera de escudo protector.

Cabe destacar que, aunque se celebra el día 16 de julio, este año es un jueves, pero este día no es un festivo en el país.

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Oración Virgen del Carmen de todos los días inicio:

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario; por lo que su divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta Novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma: que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente; y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo: (rezar tres avemarías)

Oración Virgen del Carmen de todos los días final:

Virgen santísima del Carmen; yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo Escapulario, que todos estén unidos a Ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida Insignia. ¡Oh hermosura del Carmelo! Míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Así sea.

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