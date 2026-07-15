Fiesta de la Virgen del Carmen se vivirá con procesión náutica y agenda en toda Cartagena

La participación en la Procesión Náutica es gratuita, gracias al apoyo de las embarcaciones Carrousel, Cumbia y Sibarita Express, previa inscripción en el enlace oficial

Cartagena de Indias se prepara para vivir una de las manifestaciones de fe, cultura y tradición más arraigadas del año. Mañana, jueves 16 de julio, ciudadanos y visitantes se unirán para conmemorar la Fiesta de la Virgen del Carmen, una fecha de especial relevancia que forma parte de los hitos principales en el calendario de turismo religioso de la ciudad.

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Corpoturismo, en articulación con la Arquidiócesis de Cartagena y la Alcaldía Mayor, invita a toda la ciudadanía a unirse a este despliegue espiritual que fusionará la devoción mariana con el incomparable entorno marítimo de nuestra bahía.

El evento central de la jornada será la tradicional Procesión Náutica, un acto solemne que exalta la profunda conexión de la ciudad con su bahía y rinde homenaje a la Virgen del Carmen en su rol como patrona espiritual y protectora de los navegantes.

El punto de zarpe será el Muelle La Bodeguita, puerta 5, a las 4:30 pm Siguiendo la tradición de esta conmemoración, el código de vestuario requerido es estrictamente blanco.

“Esta celebración une de manera única la fe y la vida náutica, brindando una experiencia de profunda riqueza espiritual tanto para cartageneros como para los turistas que nos visitan en esta temporada. Cartagena de Indias ofrece espacios sumamente privilegiados para la contemplación, siendo nuestra hermosa bahía el escenario perfecto donde la majestuosidad de la naturaleza se funde con la devoción por una Virgen que habita en el corazón de la historia náutica de nuestra ciudad”, expresó Liliana Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo.

Durante el recorrido de la procesión sobre las aguas cartageneras, los fieles participarán en el devoto rezo del Santo Rosario. El momento cumbre de la jornada tendrá lugar en el corazón de la bahía, donde, bajo la imponente presencia de la imagen de la “Stella Maris” (Estrella del Mar, denominación con la que los navegantes invocan a la Virgen), se celebrará la Santa Misa.

La participación en la Procesión Náutica es libre y gratuita. Para asegurar el control del aforo y garantizar la seguridad de los navegantes, los interesados ​​deben realizar su inscripción obligatoria a través de la plataforma virtual en el enlace: https://forms.gle/na3xuZbUzi8QiTwp7 . Esta experiencia es posible gracias a la vinculación altruista de las embarcaciones locales Carrousel, Cumbia y Sibarita Express.

“La Virgen del Carmen es un pilar fundamental en la identidad espiritual y el arraigo cultural de nuestra gente. Históricamente, Cartagena ha demostrado una devoción inquebrantable a la Madre de Dios bajo esta entrañable advocación. Para el turismo religioso, esta fecha representa una ventana invaluable para proyectar al mundo cómo vivimos nuestra fe, conectando la solemnidad pastoral con la calidez de una ciudad que recibe a sus visitantes con el alma abierta”, afirmó el Padre Julio César Muñoz, Delegado Arquidiocesano para la Pastoral Turística.

Agenda Litúrgica en la Ciudad

La devoción por la Virgen del Carmen se desbordará más allá de la bahía, con una nutrida agenda de actividades litúrgicas y procesiones en diversos puntos de la ciudad:

* Centro Histórico (Catedral Santa Catalina de Alejandría): A partir de las 4:00 pm se celebrará la Santa Misa y, al finalizar esta, se realizará la tradicional procesión por las calles del Centro Histórico.

* Blas de Lezo: La jornada iniciará desde temprano, a las 5:00 am con la Alborada que partirá desde el parquecito de la Virgen, concluyendo con el rezo del Santo Rosario y la eucaristía comunitaria.

* Torices: A las 5:30 am la Orden de Carmelitas Descalzos liderará una gran caravana de vehículos que partirá desde la Parroquia San José de Torices y recorrerá las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a El Laguito.

Un legado fe en el corazón de Cartagena.

La devoción a la Virgen del Carmen en Cartagena de Indias trasciende lo estrictamente litúrgico para convertirse en un elemento medular de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Reconocida universalmente como la protectora de los conductores, transportadores, aviadores, Fuerzas Militares y navegantes, su figura evoca un sentimiento de seguridad constante para quienes exponen sus vidas en las vías y en el mar.

En nuestra ciudad, esta veneración se vive en lo cotidiano. Prácticamente en cada templo parroquial, cooperativa de transporte público, puerto marítimo, y en numerosos altares erigidos con esmero en los parques de los barrios tradicionales, reside una imagen de la Virgen del Carmen, testimonio vivo del fervor de los cartageneros por su guía espiritual.