Tras el ultimátum de De la Espriella, alias ‘Castor’ pide mesa de sometimiento

Luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que dará un plazo de un mes a las organizaciones armadas ilegales para iniciar su sometimiento a la justicia, Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’, envió una carta en la que solicita formalmente la instalación de una mesa de diálogo orientada a ese propósito.

En el documento, fechado el 14 de julio y dirigido tanto al mandatario electo como al designado ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, el jefe de la estructura criminal sostiene que su organización ha venido adelantando acciones de desescalamiento de la violencia y afirma que existen las condiciones jurídicas para avanzar en un proceso de sometimiento, amparado en la Ley 2272 de 2022.

La comunicación cobra relevancia porque se produce luego del anuncio realizado por De la Espriella, quien advirtió que las organizaciones ilegales tendrán un plazo de un mes para demostrar una voluntad real de someterse a la justicia, en una política que busca el desmantelamiento de las estructuras criminales y no negociaciones de carácter político.

Balance presentado por el líder de ‘Los Costeños’

Como argumento para solicitar la apertura de una mesa, alias ‘Castor’ presenta un balance de lo que considera sus principales aportes a la reducción de la violencia en el Atlántico durante los últimos tres años.

Entre ellos menciona la promoción de ceses al fuego entre organizaciones delincuenciales, la entrega de 60 armas a la Fiscalía General de la Nación, la suspensión de extorsiones, la prohibición de ataques contra la Fuerza Pública y la eliminación de las denominadas “fronteras invisibles” en sectores bajo influencia de la organización.

El cabecilla también asegura haber colaborado con la Fiscalía en el esclarecimiento de más de 140 homicidios y varios casos de extorsión, además de impulsar acercamientos entre estructuras criminales en Barranquilla y Bucaramanga para disminuir los niveles de violencia.

En la parte final del documento, Díaz Collazos solicita al presidente electo que valore ese historial como una muestra de buena fe y autorice la instalación formal de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia, con las garantías contempladas en la legislación para el desmantelamiento definitivo de la organización.

La carta representa el primer pronunciamiento conocido de un jefe de una organización criminal tras el anuncio del nuevo Gobierno sobre el plazo para acogerse al sometimiento, aunque hasta el momento ni el presidente electo Abelardo de la Espriella ni el futuro Ministerio de Justicia se han pronunciado sobre la petición.