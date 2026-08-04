Seis barranquilleras aspiran a convertirse en la reina del Carnaval de Barranquilla 2027

Seis jóvenes oficializan su aspiración a la corona del Carnaval de Barranquilla 2027. Foto: Carnaval S.A.

Seis barranquilleras oficializaron este martes su aspiración para convertirse en la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, durante un encuentro con la organización de la fiesta realizado en la Casa del Carnaval.

Las aspirantes —Adjany Kappen Barraza, Alexa Sabagh Bendek, Christina Robayo Durán, Salwa Maloof Habib, Tasha Ghisays Hoyos y Valentina Marino Casas— asistieron acompañadas por sus familias y participaron en una jornada de entrevistas en la que expusieron su trayectoria, formación y vínculo con las tradiciones carnavaleras.

Según informó Carnaval de Barranquilla, las seis candidatas comparten una amplia experiencia en grupos folclóricos, procesos de formación artística y actividades de promoción del patrimonio cultural de la ciudad.

“Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con las seis aspirantes a reinas del Carnaval de Barranquilla en la Casa del Carnaval. Las entrevistamos a todas en igualdad de condiciones; fueron charlas amenas y cercanas, en las que estuvieron acompañadas por sus familias”, afirmó Katia Nule, primera dama del Distrito de Barranquilla.

La mujer que sea designada como reina del Carnaval de Barranquilla 2027 será la máxima embajadora de la fiesta y tendrá la misión de promover sus tradiciones, fortalecer el sentido de pertenencia de los barranquilleros y representar la celebración en Colombia y el exterior. Además, liderará la agenda del Precarnaval y los principales eventos de la fiesta, que se realizará del 6 al 9 de febrero de 2027.

Perfil de las aspirantes

Adjany Kappen Barraza (27 años) es profesional en Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicaciones. Su trayectoria en el Carnaval comenzó desde la infancia en la Escuela de Danzas Mónica Lindo y la comparsa Torito en Carnaval. Fue reina Infantil del Carnaval de Miami en 2010 y actualmente integra la danza Cipote Garabato.

Alexa Sabagh Bendek (24 años) es comunicadora social y periodista, con experiencia en marketing digital. Ha participado en agrupaciones como Rumbón Normalista, Afrocaribe y la Cumbiamba La Gigantona, además de representar al Carnaval en desfiles internacionales.

Christina Robayo Durán (23 años) es profesional en Marketing. Se formó artísticamente con Julie de Donado y actualmente hace parte de la Cumbiamba La Currambera y la comparsa Kadanzá. También lidera el disfraz colectivo Palo de Muerte.

Salwa Maloof Habib (24 años) es profesional en Relaciones Internacionales, directora de la Clínica Internacional La Misericordia y CEO de la Fundación Fulamic. Fue distinguida como Mujer Cafam Atlántico y hace parte de la Cumbiamba La Misma Vaina.

Tasha Ghisays Hoyos (24 años), profesional en Mercadeo y Publicidad, se formó en las escuelas de Julie de Donado y Mónica Lindo. Es hija de la reina del Carnaval de 1998, Liliana Hoyos, y actualmente integra los Diablos Arlequines.

Valentina Marino Casas (25 años) es ingeniera industrial y profesional de proyectos. Su formación artística inició con Julie de Donado y ha integrado la Cumbiamba El Gallo Giro y el Rumbón Normalista.

La Junta Directiva de Carnaval de Barranquilla anunciará la próxima semana el nombre de la soberana que liderará la edición 2027 de la fiesta, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.