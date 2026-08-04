Leyton Barrios solicita aplicación inmediata del fallo que ordena su reintegro a la Uniatlántico

El Tribunal Administrativo del Atlántico dejó sin efectos provisionales las resoluciones mediante las cuales el Ministerio de Educación apartó a Leyton Barrios de la rectoría de la Universidad del Atlántico. La decisión abre la posibilidad de su regreso al cargo mientras avanza el proceso judicial de fondo.

El Tribunal señaló que la intervención del Ministerio estuvo relacionada principalmente con los problemas de orden público generados por las protestas universitarias y no con una afectación de la calidad académica. Además, advirtió posibles irregularidades en el procedimiento, al considerar que Barrios habría sido separado sin contar previamente con un informe técnico de la inspectora in situ, requisito establecido por la ley.

Tras conocer el fallo, Leyton Barrios aseguró que la decisión judicial demuestra, según su interpretación, que la vigilancia especial aplicada a la Universidad del Atlántico no tenía fundamentos.

“Ha determinado que la vigilancia especial que tiene la o que tenía la Universidad del Atlántico por parte del Ministerio de Educación ha sido infundada, ha sido soportada sobre argumentos fácticos falsos y sobre argumentos jurídicos falsos”.

El exrector afirmó que durante el proceso de intervención hubo preocupación e incertidumbre dentro de la comunidad universitaria, pero destacó la decisión del Tribunal.

“En estos meses de intervención de la universidad todo fue zozobra, todo fue desesperanza, pero hoy creo que toda la comunidad educativa ha recibido con beneplácito la decisión del Tribunal Administrativo que nos permite nuevamente llegar a esta institución educativa”, dijo Barrios.

Además, hizo un llamado al gobierno entrante y a la ministra de Educación designada, Vivian Morales, para que se respete la autonomía de las instituciones de educación superior.

“La hemos escuchado en reiterado pronunciamiento de la ministra de educación, Vivian Morales, que ella tiene una visión de universidad distinta a la visión de universidad que este gobierno tenía, en el sentido del respeto que se le debe dar a la autonomía universitaria”.

Barrios agregó que también debe garantizarse el respeto por las decisiones que adopten las universidades en ejercicio de esa autonomía.

“Además el respeto que se le debe dar a las decisiones que sobre esa autonomía tome las instituciones de educación superior”, precisó.

Hasta el momento, el actual rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Pacheco Castillo, y el Ministerio de Educación no se han pronunciado sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico.