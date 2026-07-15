“Vamos a garantizar el espacio que nos pidan”: Char sobre sede de De la Espriella en Barranquilla

El alcalde Alex Char volvió a referirse sobre una posible sede alterna del presidente electo, Abelardo De la Espriella, en Barranquilla.

Indicó que la Alcaldía garantizará toda la disponibilidad del espacio que solicite el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años.

“Nosotros vamos a garantizar el espacio que ellos nos pidan. Cualquier cosa que tengamos que hacer, la Alcaldía está dispuesta a acompañar cualquier decisión de Abelardo De la Espriella”, indicó.

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Cabe mencionar que el mandatario distrital confirmó que Barranquilla será sede alterna del Gobierno de Abelardo De la Espriella.

¿Qué dicen los gremios y el concejo?

Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico indicó que esta posibilidad abre una puerta a la descentralización del Gobierno Nacional y que es un mensaje importante para las regiones.

Además, permitiría un contacto más cercano y directo con los ministros designados.

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Desde el concejo de Barranquilla también se pronunciaron. El concejal Alexis Castillo, sostuvo que esa posibilidad permite que la ciudad tenga un protagonismo en el nuevo Gobierno, y que debe ser aprovechado por la administración local para mostrar la ciudad cada vez más al país.