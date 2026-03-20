Alias ‘Castor’ se pronuncia tras ataque y niega cualquier retaliación

Tras los hechos violentos ocurrido en la madrugada de este jueves 19 de marzo contra personas cercanas a su entorno, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, envió una carta pública en la que fija su posición frente a la situación de orden público en Barranquilla. El pronunciamiento se conoce en medio de la tensión por posibles retaliaciones de estructuras criminales en la ciudad.

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En el documento, el hombre, recientemente condenado a 26 años de prisión, asegura que no retomará el camino de la violencia pese a las provocaciones. “Manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación”, señala, al tiempo que afirma que su vida está enfocada en un proceso de transformación personal y espiritual.

Alias “Castor” también hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen frente a quienes, según él, estarían intentando generar caos en la ciudad. En la carta menciona a algunos individuos y advierte que “no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino”, insistiendo en que no responderá con acciones violentas.

El documento también incluye un mensaje dirigido a los medios de comunicación, a quienes les pide evitar especulaciones sobre posibles retaliaciones. “Esta carta es prueba suficiente de mi postura: soy un hombre de paz (…) y no representaré ninguna amenaza para la convivencia ciudadana”, afirma.