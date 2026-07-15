Batallón Paraíso aparece como alternativa para despacho de De La Espriella en Barranquilla

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que sostuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, en el que comenzaron a coordinar la reunión oficial que el nuevo mandatario sostendrá con los gobernadores del país.

En diálogo con Caracol Radio, Verano explicó que el encuentro fue de carácter casual, pero permitió avanzar en la agenda institucional entre el Gobierno Nacional y el departamento.

Verano también confirmó que continúan las conversaciones para que el presidente establezca una segunda sede de Gobierno en el Atlántico, iniciativa que considera histórica para la región Caribe.

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El gobernador aseguró que la administración departamental trabaja de manera conjunta con la Presidencia para brindar todas las garantías necesarias.

Sobre los lugares que se estudian para albergar esa sede alterna, indicó que existen varias opciones y que la decisión dependerá principalmente de las condiciones de seguridad y de la operación que requiera la Presidencia.

Entre los sitios que se analizan mencionó la Antigua Aduana, casa Catinchi y confirmó que el Batallón Paraíso también hace parte de las alternativas.

“Lo que nosotros creemos es que no volveremos a tener una oportunidad histórica como esta en 200 años para tener un presidente de la región Caribe. Estamos muy orgullosos y dispuestos a brindar todo el apoyo que requiera”, expresó.

Seguridad, una de las prioridades

Durante la conversación, el mandatario departamental indicó que uno de los asuntos tratados fue la seguridad, un tema que calificó como prioritario para el nuevo presidente.

Según explicó, le presentó los avances alcanzados con la tasa de seguridad en el Atlántico, aunque reconoció que las medidas actuales no son suficientes para enfrentar las estructuras criminales.