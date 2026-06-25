Grupos ilegales disponen un mes para organizar su sometimiento al Estado: Abelardo de la Espriella
El presidente electo reiteró su política de seguridad enfocada en combatir a las organizaciones criminales que continúen operando al margen de la ilegalidad:
Grupos ilegales disponen un mes para organizar su sometimiento al Estado: Abelardo de la Espriella
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Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregara la credencial oficial que lo acredita como presidente de la República para el periodo 2026-2030, Abelardo de la Espriella anunció que dará un plazo de un mes a las organizaciones armadas ilegales para que inicien su sometimiento a la justicia.
Durante su intervención, el presidente electo aseguró que en su gobierno no habrá beneficios extraordinarios para las estructuras criminales y advirtió que, una vez finalice ese plazo, quienes no se acojan al Estado de derecho enfrentarán la acción de la Fuerza Pública.
“A todos los ilegales les digo: disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni convivencia con el crimen organizado”, afirmó.
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De la Espriella señaló que su administración estará fundamentada en el cumplimiento estricto de la ley y reiteró que la política de seguridad se enfocará en combatir a las organizaciones criminales que continúen operando al margen de la ilegalidad.
“La ley y solo el imperio de la ley. Tienen un mes para legalizar su situación; de lo contrario, enfrentarán todo el peso del Estado”, concluyó.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...