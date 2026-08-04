Subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla: Abelardo De la Espriella

El presidente electo, Abelardo De la Espriella anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla durante su mandato a partir del próximo 7 de agosto.

El anuncio lo hizo tras el encuentro con los alcaldes de las principales ciudades en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

“No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”, manifestó.

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De la Espriella reveló que la subdirección General de la Policía Nacional estará a cargo del general en retiro Norberto Mujica