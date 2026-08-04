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04 ago 2026 Actualizado 20:36

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Barranquilla

Subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla: Abelardo De la Espriella

El anuncio lo hizo tras el encuentro con alcaldes de las principales ciudades en la ciudad.

Policía Metropolitana de Barranquilla

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El presidente electo, Abelardo De la Espriella anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla durante su mandato a partir del próximo 7 de agosto.

El anuncio lo hizo tras el encuentro con los alcaldes de las principales ciudades en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

“No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”, manifestó.

Lea también: De la Espriella designa al general (r) Jesús Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía

De la Espriella reveló que la subdirección General de la Policía Nacional estará a cargo del general en retiro Norberto Mujica

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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