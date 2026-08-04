Subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla: Abelardo De la Espriella
El anuncio lo hizo tras el encuentro con alcaldes de las principales ciudades en la ciudad.
El presidente electo, Abelardo De la Espriella anunció que la subdirección de la Policía Nacional tendrá sede permanente en Barranquilla durante su mandato a partir del próximo 7 de agosto.
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El anuncio lo hizo tras el encuentro con los alcaldes de las principales ciudades en el Pabellón de Cristal, en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla.
“No solamente estamos descentralizando el poder, también vamos a descentralizar el manejo de la seguridad”, manifestó.
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