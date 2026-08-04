“Tener sede permanente de la Subdirección de la Policía fortalecerá seguridad de Barranquilla”: Char

El alcalde Alejandro Char y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla.

El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de establecer en Barranquilla la sede permanente de la Subdirección General de la Policía Nacional, a partir del próximo 7 de agosto, generó reacciones positivas entre autoridades y dirigentes del Atlántico, quienes coincidieron en que la decisión permitirá fortalecer la lucha contra la criminalidad y acercar las decisiones estratégicas de seguridad a la región Caribe.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la medida y aseguró que la ciudad se fortalecerá con la presencia de la alta dirección de la institución.

A través de su cuenta de X manifestó que “tener la sede permanente de la Subdirección General de Policía fortalecerá la seguridad de Barranquilla y de Colombia”.

Agregó que esta estrategia complementará las inversiones por más de 113 mil millones de pesos que el Distrito ha realizado en tecnología, estaciones, megaestaciones, parque automotor y nuevos CAI para mejorar la capacidad de respuesta frente a las estructuras criminales.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó el anuncio como un acierto para la región. “La decisión de establecer la Subdirección de la Policía Nacional en nuestra ciudad fortalece el papel estratégico del Caribe en la construcción de un país más seguro”, afirmó.

Además, felicitó al mayor general Jesús Alejandro Barrera por su designación como director de la Policía Nacional y al barranquillero Norberto Mujica, quien asumirá la Subdirección de la institución.

Más reacciones

El representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez aseguró que la llegada de la Subdirección representa un paso importante para descentralizar las decisiones en materia de seguridad.

“La seguridad es un prerrequisito para el desarrollo y este tipo de decisiones nos ayudan a acercar el Estado a las regiones”, expresó.

El congresista sostuvo que trasladar parte de la dirección de la Policía a Barranquilla permitirá responder con mayor eficacia a los problemas del Caribe y mejorar la capacidad de reacción, inteligencia, tecnología y movilidad para combatir la delincuencia.

Desde el sector gremial, el director de Undeco Atlántico, Orlando Jiménez, también respaldó la iniciativa al considerar que puede convertirse en una herramienta efectiva para enfrentar la inseguridad y las extorsiones que afectan al comercio.

“Si la Dirección Nacional de la Policía despacha directamente desde Barranquilla, estamos seguros de que eso va a ayudar a contrarrestar todos estos flagelos”, señaló.