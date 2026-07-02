Iván Cancino cerró su cuenta de X: ¿se prepara para aterrizar en el Gobierno de De la Espriella?

Crece la expectativa por los nombramientos que hará el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

Entre las designaciones que ya se han oficializado están las de los ministros de Interior y Hacienda, carteras que serán ocupadas por Rodrigo Lara y Miguel Gómez, respectivamente.

Sin embargo, antes de que se haga oficial cualquier decisión, varias fuentes del sector justicia han señalado que entre los candidatos para llegar al Ministerio de Justicia figura el nombre del abogado Iván Cancino, quien durante la campaña se hizo visible por su respaldo a la candidatura de De la Espriella.

De hecho, ha llamado la atención que el abogado penalista, con amplia trayectoria en el litigio, haya cerrado su cuenta en X, plataforma en la que compartía con frecuencia opiniones sobre la coyuntura política y judicial del país, precisamente cuando avanzan las definiciones del nuevo gabinete.

¿Quién es Iván Cancino?

Iván Cancino es abogado penalista, especialista en derecho penal y con una trayectoria de más de dos décadas en el litigio. A lo largo de su carrera ha asumido la defensa de políticos, empresarios y funcionarios investigados en algunos de los procesos más mediáticos del país. Su nombre ha estado ligado a casos de alto impacto por corrupción, contratación estatal, delitos contra la administración pública y procesos relacionados con aforados, lo que lo ha convertido en uno de los litigantes más reconocidos del país.

En los últimos años asumió la defensa del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). También ha representado al abogado Diego Cadena, procesado por los hechos relacionados con la presunta manipulación de testigos en el expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe. En ambos procesos ha sostenido públicamente la inocencia de sus clientes y ha cuestionado las pruebas y las actuaciones de la Fiscalía.

Además de esos expedientes, Cancino ha participado en la defensa de excongresistas, exgobernadores, alcaldes y empresarios vinculados a investigaciones penales de alto perfil. Paralelamente ha ejercido la docencia universitaria, ha sido conferencista y durante varios años mantuvo una activa participación en redes sociales y medios de comunicación, donde opinó sobre decisiones judiciales y la coyuntura política. En la campaña presidencial respaldó de manera abierta a Abelardo de la Espriella, una cercanía que ahora alimenta las versiones sobre una posible llegada al Ministerio de Justicia.

Por ahora, el presidente electo no ha oficializado quién ocupará esa cartera. Mientras continúan las reuniones para terminar de conformar el gabinete, en el sector justicia persisten las versiones sobre el eventual nombramiento de Iván Cancino.

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