Gobernador Eduardo Verano pide revisar Conpes que excluye al Cortissoz de futuras inversiones

La exclusión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla del documento Conpes recientemente aprobado generó reparos por parte del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien cuestionó que la terminal aérea no haya sido incluida en el plan de inversiones destinado a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria del país.

El mandatario calificó la medida como un retroceso para la conectividad aérea del Caribe y para la proyección internacional de Barranquilla y el Atlántico.

Verano señaló que el Cortissoz “no puede quedar por fuera de una política que, por el contrario, debe priorizarlo y fortalecer la conectividad aérea del país”.

Sostuvo que la exclusión del terminal aéreo contradice la apuesta regional por consolidar al Atlántico y al Caribe como una plataforma de desarrollo, competitividad y conexión con Colombia y el mundo.

El gobernador hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para articular esfuerzos que permitan reactivar el proceso de transformación del aeropuerto.

“Después de cuatro años de pocos o nulos avances en esta terminal aérea, confiamos en que, junto al nuevo Gobierno nacional, podamos trabajar de manera articulada para convertir en realidad la transformación del Ernesto Cortissoz y devolverle el papel estratégico que le corresponde como puerta de entrada a nuestra región”, afirmó Verano.

“El fin es mejorar la capacidad del transporte aéreo”

La reacción del mandatario de los atlanticenses tiene su base en el contenido del documentos Conpes 4205 aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social el pasado 28 de julio que contempla una inversión global de $6,54 billones destinados a garantizar proyectos de mejoramiento de infraestructrua aeroportuaria en 15 departamentos y 25 municipios del país.

“El fin es mejorar la capacidad, eficiencia y seguridad operacional en la infraestructura del transporte aéreo en regiones apartadas y estratégicas, para impulsar la conectividad, el desarrollo y la integración territorial del país”, sostiene el documento.

Las intervenciones se ejecutarán por parte de la Aerocivil, entre 2026 y 2035, en López de Micay y Timbiquí, Cauca; Araracuara, Caquetá; Acandí y Riosucio, Chocó; Ayapel, Córdoba; Barrancominas e Inírida, Guainía; Bocas de Satinga y El Charco, Nariño; y La Macarena, Meta.

También, incluye los aeropuertos de San José del Guaviare, Guaviare; Uribia, en la alta Guajira; Juan Casiano de Guapi, Cauca; Reyes Murillo de Nuquí, Chocó; El Edén, Armenia, Quindío; Simón Bolívar, Santa Marta, Magdalena; La Florida de Tumaco y San Luis de Ipiales, Nariño; Regional El Dorado de Tibú, Norte de Santander.

Igualmente, el Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Islas; Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú, Sucre; Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y Luis Gerardo Tobar López de Buenaventura, Valle del Cauca; y Vanguardia de Villavicencio, Meta.