Vicepresidenta de Banco Mundial se reúne con gremios de Barranquilla

El Comité Intergremial del Atlántico aprovechó un encuentro con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, para exponer las principales prioridades de desarrollo del departamento y la región Caribe, con énfasis en proyectos de infraestructura, energía, logística y formación de talento humano.

El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, explicó que el encuentro hace parte del acercamiento que viene impulsando el gobierno electo con organismos multilaterales y aseguró que este tipo de espacios contribuyen a recuperar la confianza de la banca internacional y de los inversionistas extranjeros.

“Lo que se requiere ahora es recuperar esa confianza de la banca internacional y de los inversionistas internacionales en nuestro país. Creo que este es un gran paso y demuestra que ese objetivo arranca por buen camino”, señaló.

Aunque precisó que no se trató de una reunión para presentar proyectos específicos, sí sirvió para socializar las principales apuestas estratégicas del Atlántico. Entre ellas destacó la posibilidad de convertir a la región Caribe en un gran hub energético y logístico para Colombia.

En materia energética, los gremios insistieron en la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos de energías renovables, así como de los yacimientos costa afuera de petróleo y gas y otras fuentes de generación, con el propósito de superar el actual déficit energético y fortalecer la seguridad del sistema.

Incluso, aseguró que el potencial de la región permitiría, en el mediano plazo, pasar de un escenario de déficit a uno de exportación de energía y gas.

Otro de los temas planteados al Banco Mundial fue el fortalecimiento de la infraestructura logística. Los gremios insistieron en la necesidad de ejecutar las obras de encauzamiento del río Magdalena para garantizar su navegabilidad hasta Barrancabermeja, convirtiéndolo en una verdadera arteria fluvial que complemente la capacidad portuaria del Atlántico.

Durante la reunión también se destacó el potencial del aeropuerto Ernesto Cortissoz para consolidarse como un centro de conexión de carga, pasajeros y mantenimiento de aeronaves.