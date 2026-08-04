Bloques de seguridad urbana iniciarán el 7 de agosto, así lo anunció Abelardo De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la creación de los bloques de seguridad urbana, una estrategia que comenzará a implementarse el próximo 7 de agosto, cuando asuma la Presidencia de la República, con el propósito de fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país.

El anuncio fue realizado al término de la Cumbre de Seguridad, celebrada en Barranquilla con la participación de los alcaldes de las principales capitales del país. Allí, según explicó, se identificaron las principales necesidades de cada territorio y se definió una hoja de ruta con metas e indicadores para evaluar los resultados de la estrategia.

“Tengan la certeza de que estamos trabajando desde ya para implementar, desde el próximo 7 de agosto a las 4 de la tarde, nuestro plan de recuperación de la seguridad en las ciudades y en todos los territorios de Colombia. Vamos a empezar con nuestros bloques de seguridad urbana”, dijo el mandatario electo.

“Vamos a dar resultados”

De acuerdo con De la Espriella, los bloques de seguridad urbana integrarán el trabajo del Gobierno nacional, las administraciones locales y la Fuerza Pública para enfrentar delitos como la extorsión, el homicidio y el microtráfico. Añadió que esta estrategia estará articulada con las acciones de seguridad rural que liderará el Ministerio de Defensa.

“Vamos a articularlos y vamos a dar resultados, porque la gente está cansada de los discursos, la gente está cansada de las peroratas y quiere seguridad y tranquilidad. Ese es un beneficio que le vamos a llevar, con la ayuda de nuestra Fuerza Pública y la ayuda de Dios, a todo el pueblo colombiano, que ha sufrido tanto por la inseguridad”.

De la Espriella aseguró que su administración buscará dejar atrás las políticas basadas en anuncios y concentrarse en resultados medibles, apoyados en inteligencia, tecnología y una coordinación permanente con los mandatarios locales.

El presidente electo también afirmó que esta fue la primera vez que un gobierno diseña una estrategia conjunta con los alcaldes de las principales ciudades antes de su posesión, con el objetivo de ponerla en marcha desde el primer día de su mandato.