Socorristas caldenses que apoyaron en la emergencia por terremotos en Venezuela son homenajeados

Integrantes de SERBYR (izquierda) y algunos socorristas de la Cruz Roja y de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas. Fotos: centrodeinformacion.manizales.gov.co y escaldas.com.

Manizales

Los seis rescatistas caldenses que conformaron el grupo USAR - COL 01 fueron elogiados por su labor de misión humanitaria en Venezuela al atender a las víctimas del dobleterremoto. Uno de ellos es Daniel Cano, integrante del Componente de Planificación y Coordinación del equipo USAR - COL 1 e integrante de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

“Nos sentimos muy felices de este gran homenaje que nos hace la gobernación. Venimos de pasar situaciones muy difíciles en Venezuela para encontrar esta bienvenida tan grata y llena de júbilo. Nos reconforta y nos motiva a seguir adelante ayudando a donde nos necesiten”.

Se resalta que la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Caldas inició en 2019 la preparación y acreditación de USAR livianos, por lo que hoy cuenta con cinco equipos, por eso fue trascendental conformar USAR COL 01, ya que en Venezuela no había, por lo que en el departamento se continuarán preparando para atender cualquier emergencia.

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Tanto él como Santiago Jiménez, Juan Camilo Sánchez, Cristian Camilo Céspedes y Juan Pablo Gómez (miembros de la Cruz Roja Colombiana, seccional Caldas), así como David Emmanuel Muñoz (integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná) recibieron medalla de honor al mérito y una nota de estilo en nombre del Gobernador de Caldas.

Socorristas manizaleños referentes en emergencias nacionales e internacionales

Entre tanto, los socorristas de la Fundación de Paramédicos, Búsqueda y Rescate (SER - BYR) regresaron a la ciudad después de brindar atender a las víctimas del movimiento telúrico que dejó miles de fallecidos, allí fortalecieron las labores de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria a los afectados.

“Realizaron un despliegue operativo atendiendo a heridos en Venezuela. Manizales es una de las ciudades que cuenta con mayores capacidades de respuesta en el país y es gratificante que nuestros organismos de socorro que hacen parte del sistema municipal de gestión del riesgo aporten sus capacidades a familias afectadas por el sismo”, manifiesta Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

El grupo USAR - COL 1 fue integrado por 63 rescatistas, cuatro binomios de caninos y 12 toneladas de equipos para operaciones de búsqueda y rescate urbano.