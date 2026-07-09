El entrenamiento, clave en la búsqueda y rescate de sobrevivientes en Venezuela: rescatista Quindío

Armenia

Historias de vida en Caracol Radio Armenia, tuvimos como invitado en 6AM/W de Caracol Radio al voluntario de la Cruz Roja seccional Quindío e integrante del USAR COL 1, Ingeniero Joan Stiven Naranjo García, que hizo parte del grupo de voluntarios que estuvo en la ayuda de equipos de búsqueda y rescate en La Guaira Venezuela la zona más afectada por los dos terremotos en Venezuela, relato como fue la experiencia, la importancia de la capacitación, formación y los difíciles momentos que vivieron en la atención de una de las tragedias más fuertes del hermano país.

Desde su valiosa experiencia como cruzrojista y rescatista en la hermana República de Venezuela, recuerda el compromiso y la entrega que caracterizan a quienes sirven con el corazón y el conocimiento.

Voluntario Cruz Roja Quindío e integrante del USAR COL 1, Ingeniero Joan Stiven Naranjo García

Es importante dar a conocer que como voluntario de la Cruz Roja Colombiana seccional Quindío, yo hago parte de este equipo que se denomina USAR Col 1, que es el equipo oficialmente que brindó apoyo en Venezuela por parte del gobierno nacional, es un sistema nacional y que las instituciones hacen parte de este sistema y que varias de las personas que estamos allí pertenecemos a diferentes organizaciones de diferentes partes del país.

¿Cuántos hacen parte de USAR COL 1?

En este caso fueron 64 personas más cuatro caninos que hicimos parte de esta misión y aquí lo más importante es siempre es buscar la mayor cantidad de vidas posibles y esa fue nuestra misión.

La magnitud del desastre

El estado La Guaira es un estado costero, es un estado caracterizado por edificaciones de gran tamaño. Para en términos comparativos es como si hubiese sido en Cartagena o en Santa Marta, hoteles, edificios residenciales, complejos vacacionales enteros que fueron arrasados. Colapsos múltiples, colapsos totales en tipo apilamiento, entonces hace que la magnitud del desastre sea muy grande.

En términos comparativos se puede catalogar como el desastre más grande en América de los últimos 15 años, solo superado por Haití, pero por la cantidad de personas fallecidas, pero en términos de afectación y daño se puede considerar como el más grande.

¿Ustedes llegan allá y qué se encuentran?

Nos encontramos con una condición de que el gobierno nacional estaba intentando dar respuesta, pero inmediatamente la red mundial de asistencia de países vecinos y asistencia mundial empieza a enviar sus equipos de búsqueda y rescate. Cuando nosotros arribamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que es el que asiste a Caracas, allí nos entrevistamos directamente con la autoridad local que se denomina Protección Civil.

Es decir, es el símil de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Allí interlocutamos con él y empezamos a establecer los sitios donde íbamos a establecer nuestra base de operaciones y en dónde íbamos a ser asignados para trabajar. Y también le informamos que detrás de nosotros venían otros 19 equipos más internacionales para brindar el apoyo y necesitábamos articularnos en terreno para recibir a los equipos y darle sitios de trabajo cuanto antes.

Cada crisis es única

Joan Steven Naranjo García, integrante de Usar Col 1, Sin duda alguna, cada desastre, cada crisis es única, es diferente, lo que marca la diferencia es nuestro entrenamiento, muchos llevamos varios años, más de 20 años en entrenamiento. En este caso, llevo 20 años en la institución la Cruz Roja colombiana seccional Quindío.

Quindío centro logística de formación en búsqueda y rescate

Estuvimos entrenando las últimas semanas a Tacurrumbí, de hecho, el ejercicio clasificación del USAR COL 1 fue Tacurrumbí, entonces Armenia y el Quindío ha sido un centro logístico y operativo para las operaciones y el entrenamiento del personal en Colombia.

Eso que nos permitió nosotros recientemente, en menos de 15 días habíamos terminado nuestro ejercicio de reclasificación internacional que nos pone con los estándares más altos a nivel mundial y eso generó que el equipo estuviese muy articulado para una respuesta óptima y oportuna.

Tres Experiencias

Tres experiencias, tres experiencias para ser muy básico porque esto es una montaña rusa de emociones, la primera experiencia fue el rescate de Moisés. Tuvimos el rescate de Moisés que fue el rescate efectivo y positivo por parte del equipo, eso llena de alegría y de emoción y eso genera que todo se transmite y todo el mundo nuevamente se levanta al día siguiente para continuar las labores. Moisés es un nombre bíblico y ya lo dejaré a cada uno de los oyentes como lo quieren interpretar.

El segundo caso no fue tan positivo que fue el caso de Abraham. Un joven que estuvimos buscando con su familia también, su padre, su abuela y su perrita. Allí trabajamos por más de 20 horas y desafortunadamente el caso no tuvo un desenlace positivo, golpeó mucho al equipo, lo se sintió y allí también el componente psicosocial tuvo que entrar a trabajar esa noche en la base de operaciones para nuevamente subir el ánimo del equipo y estar nuevamente disponible.

Foto: Cortesía Cruz Roja Ampliar Foto: Cortesía Cruz Roja Cerrar

Y el tercer caso, un caso muy doloroso, supremamente doloroso, donde fuimos informados de que en uno de los edificios que había colapsado en el momento del terremoto había una fiesta infantil con más de 50 niños. Fue un caso muy doloroso también porque allí también estuvimos desplegados haciendo búsqueda con otros equipos internacionales y no se logró identificar a nadie con vida. ¿Ningún niño? Ningún niño.

¿Cuánto se aprende en el terreno?

Joan: la experiencia es una acumulación. No solamente desde el terreno, la experiencia arranca desde la preparación, desde el conocimiento, desde el ser muy proactivo con el conocimiento, hoy en día la parte de respuesta a mi grado ya ha cambiado, anteriormente era muy reactiva, sucedía algo y salía la gente de forma inmediata, hoy en día tiene un componente de preparación muy alto. Por eso no solamente son rescatistas, somos profesionales rescatistas, todos tenemos diferentes y aportamos desde lo profesional a este rol.

¿Qué se aprendió en este caso en el terreno?

Uno, que sin duda alguna la preparación nos surtió efecto, eso nos permitió articularnos con otros equipos de otros países más los equipos locales. Dos, tener la articulación nos permitió trabajar de forma inmediata, llegar y de una vez empezar a buscar los sitios donde podíamos empezar a desplegarnos y a trabajar. Y tercero y sin duda alguna es esa fortaleza física y mental que hemos desarrollado y esa resiliencia. Entonces, como país hemos desarrollado un sistema fuerte. Tenemos todavía oportunidades por mejorar, pero estamos en una línea muy buena y eso se demostró en Venezuela.

Hay otros equipos de Colombia que han llegado a Venezuela

En este momento la primera fase para nosotros finalizó que fue busca y rescate y nosotros fuimos relevados por el equipo del barco hospital, que es un equipo de emergencia médica que ya está siendo desplegado en Caracas y el tercer componente que sin duda alguna se va se va a desplegar en los próximos días es la parte forense, que también se seguramente es muy necesaria.

¿Qué opina del sistema de alerta de Google sobre los terremotos?

Joan: yo digo que toda la tecnología y todo el avance que genera la humanidad siempre y cuando sea muy bien focalizado genera aspectos positivos. La alerta que generan los celulares es una alerta positiva que todavía está en desarrollo. Hay que entenderlo que es un sistema de tecnología que todavía está trabajando, se está desarrollando, pero está mostrando muy buenos resultados. Y es mejor creerle. Es mejor creerle. Yo si recibo la alerta desde mi experiencia, yo no lo dudaría. porque los celulares hoy en día tienen elementos de posicionamiento global GPS integrados al celular, tienen sensores que generan y detectan el movimiento.

Entonces yo te pongo un caso. Todos los celulares en este momento están reportando una base central de Google. Si 20, 100, 200, 300 celulares en una misma zona se mueven, eso indica algo, tiene que indicar algo. Eso no es aislado, eso no es espontáneo, eso no es esporádico, tiene que generar algo, entonces cuando los sensores de Google generan eso es donde están enviando la alerta.

El reconocimiento de las personas a pesar de la tragedia

Joan. Mira, hay algo hay algo importante y es que, en cada lugar, en cada situación siempre la comunidad genera esa manifestación de aprecio, de cariño y de amor. Y sin duda el pueblo venezolano es un pueblo hermano. Y lo ha manifestado desde el momento en que sucedió. Entonces, en cada lugar, en cada sitio tuvimos manifestaciones de aprecio y de cariño hacia el equipo hacia el resto porque no solamente es el equipo, hay otros otras instituciones, la misma Cruz Roja Colombiana tiene también otro equipo allí desplegado en terreno.

Entonces son diferentes líneas de trabajo y todas estas líneas de trabajo han recibido una manifestación de aprecio por todos los ciudadanos que allí se han visto afectados.

¿Cómo calificaría usted esta experiencia?

Joan: Pues bueno, es una pregunta difícil de responder porque, aunque he tenido la oportunidad de estar en varias situaciones complejas, estuve en el huracán en San Andrés y Providencia, estuve en el terremoto de Turquía hace un par de años atrás, ahora esta condición de terremoto y cada condición es única, cada condición es difícil, cada condición genera sus propios retos, genera sus propios aprendizajes.

¿Qué veo yo en esto?

Veo una oportunidad y es que Colombia es el llamado a hacer el gran contribuidor a la ayuda que Venezuela necesita. Somos dos naciones hermanas y sin duda nuestra localización, ser los vecinos cercanos, hace que debamos asumir esa responsabilidad como nación.