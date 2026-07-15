Gobernador de Caldas envía carta a presidente electo para dar prioridad a necesidades urgentes

Manizales

Aunque el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, reconoció lo hecho por el presidente Gustavo Petro como la gestión por arrancar la construcción del lado Aire del proyecto Aeropuerto del Café, también cuestionó otros factores que no se cumplieron en relación a vivienda, por ese motivo es expectante con el nuevo gobierno que empezará el próximo 7 de agosto para el avance de diferentes proyectos sociales.

“El presidente De La Espriella estuvo en Caldas haciendo ofrecimientos para el futuro del departamento y creemos que nos cumplirá. Mandamos una carta refiriéndonos a las necesidades que tenemos. Cuando nos visitó habló de terminar la pista de 1.460 metros, ellos financiarían el lado Tierra, es decir, la terminal y la ampliación de la pista de 2.600 metros para que el aeropuerto sea, realmente, lo que necesitamos los caldenses”, indica el mandatario departamental.

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Agregó que el entonces candidato presidencial, también se pronunció acerca de la reactivación de los subsidios de vivienda y favorecer el agua potable por medio de recursos destinados al Plan Departamental de Agua; resalta que desde el territorio han logrado desarrollar distintos proyectos de vivienda, pese a no contar con los beneficios del actual gobierno nacional, espera que con el mandato entrante el panorama sea positivo.

Entre tanto, se desconoce si en los próximos días, el líder del movimiento Defensores de la patria visitará Caldas y su capital en medio del empalme territorial que realiza actualmente, con el que ha visitado Casanare, Norte de Santander y Santander.