Un hombre señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor en Caldas es enviado a prisión

Riosucio

Se trata de Jairo Antonio Guerrero García, quien cumple una medida de aseguramiento en centro carcelario luego de que un juez de control de garantías le impusiera dicha medida por, presuntamente, abusar sexualmente de una adulta mayor en Riosucio, Caldas.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, la investigación inició luego de que un centro asistencial reportó el ingreso de una mujer de 88 años, en condición de vulnerabilidad debido al déficit cognitivo, quien habría sido víctima de una agresión sexual.

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“Con relación a este caso es importante resaltar un avance importante que hubo con relación al acceso carnal violento, del cual fue víctima esta mujer. Se dispuso por parte de la fiscalía de ese municipio adelantar el acto urgente que permitió reclamar ante un juez de control de garantías la expedición de la orden de captura y vincular, formalmente, al procesado por dicho delito. Esta persona no aceptó cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro de reclusión”, indica Armando Castrillón, director de la Fiscalía General de la Nación, seccional Caldas.

La investigación estableció que el día de los hechos, un vecino de la víctima habría ingresado al inmueble y agredido sexualmente a la mujer.

Las actividades de policía judicial adelantadas por el CTI como entrevistas a testigos, inspecciones, reconocimientos fotográficos, verificación de cámaras de seguridad, así como las valoraciones médicas, permitieron individualizar a este hombre como el presunto responsable.