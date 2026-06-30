Hemos dormido, en promedio, 2 o 3 horas diarias: líder de USAR COL-1 en Venezuela tras terremotos

Este martes, 30 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, Diana Patricia Corrales, líder del Contingente USAR COL-1, equipo colombiano que adelanta labores de búsqueda y rescate en Venezuela, quien se refirió a la coyuntura que se vive en ese país y cómo avanzan en su labor de encontrar sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio.

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“Lo que podemos decir hoy es que ya han pasado más de 130 horas desde el momento del sismo. Acá hay más de 45 grupos internacionales que hacen las labores que hace el USAR Colombia 1 y hemos trabajado para tratar de rescatar a la mayor cantidad de víctimas vivas posible”, dijo Corrales en su primera intervención.

Condiciones a resaltar

Por otro lado, la líder del USAR COL-1 aseguró querer resaltar, dentro de estas el clima y el nivel del desastre.

“El clima para el equipo de trabajo ha sido bastante retador. Hemos llegado a 38 grados de temperatura, eso con los trajes de rescate puestos, el casco y todas las condiciones de seguridad que tenemos que tener propias para el equipo nos ha representado un gran reto, lo que no ha impedido el desarrollo del trabajo”, dijo.

Y agregó: “Por otro lado, el escenario es bastante difícil de digerir. Hemos pasado por calles en donde casi todas, por no decir todas, las edificaciones quedaron en el suelo. Si ustedes dimensionan lo que eso significa, a saber que el sismo gemelo ocurrió en un día festivo, pues eso es bastante mentalmente retador. Nuevamente, no impide que el equipo haya desarrollado todo el trabajo de acciones de búsqueda y rescate. Acá se habla más de búsqueda y localización, es lo primero, y luego desarrollar todas las acciones de rescate”.

“Gobierno venezolano ha sido manifiesto en decir que ya no se necesita más ayuda, por lo menos, en búsqueda y rescate”

Además, Corrales explicó que el “Gobierno venezolano ha sido manifiesto en decir que ya no se necesita más ayuda, por lo menos, en búsqueda y rescate”.

“Pareciera que fueran necesarias más manos; sin embargo, la coordinación de toda esta gente es un gran reto y eso es lo que está haciendo actualmente el Gobierno venezolano en colaboración con las Naciones Unidas para poder darle manejo a todo el personal que se encuentra al momento desarrollando acciones de búsqueda y localización”, aseguró.

“Muchos hemos dormido, en promedio, 2 o 3 horas diarias”

Finalmente, la líder del USAR COL-1 resaltó el empeño de todos los grupos de búsqueda y rescate, tanto venezolanos, como internacionales.

“La misión que tenemos los grupos internacionales es la búsqueda de vivos. Estas misiones se reiteran con el mismo Gobierno. Es entendible que los familiares quieran ver o llevar sus duelos a punto final, a partir de un momento. Yo no puedo asegurar y no podría afirmar, en los momentos en que las familias y los recorridos que se han hecho, han dicho que acá no ha llegado nadie. Yo les puedo contar, por el contrario, que el equipo de trabajo lo hemos enviado en más de 10 ocasiones a sitios en donde hemos recibido esa información a través de la coordinación y nos hemos llevado la sorpresa de que, en efecto, sí han pasado otros grupos y han mencionado que, lamentablemente, ya no se encuentra vida”, explicó.

Agregando, al tiempo, que “el tema de la coordinación es un reto muy fuerte cuando se tiene tantas personas haciendo trabajos también bastante fuertes”.

“ Muchos de nosotros hemos dormido, en promedio, dos horas o tres horas diarias. Entonces eso es lo que hacemos cuando hacemos este tipo de respuestas: el mejor esfuerzo puesto por parte de todo el mundo para buscar vida y ayuda”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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