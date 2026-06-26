En camino a Venezuela equipo de ayuda de Colombia para apoyar búsqueda y rescate

Ya está en camino la ayuda colombiana para Venezuela, tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 que azotó al país vecino el pasado miércoles 24 de junio.

Durante la madrugada de este viernes, dos aviones Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana partieron hacia territorio venezolano con el equipo USAR COL-1, que será desplegado allí para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El equipo está conformado por:

63 especialistas

4 binomios caninos

12 toneladas de equipos para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Se trata de uno de los grupos más capacitados de la región, recientemente reclasificado por INSARAG de las Naciones Unidas para responder a emergencias de alta complejidad.

La misión colombiana reúne personal de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, Ponalsar de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para el transporte estratégico.

El despliegue del equipo dependerá de la evolución de la emergencia y de las necesidades que definan las autoridades venezolanas.

Luego de que Venezuela solicitara apoyo internacional, Colombia activó un Comité Nacional para el Manejo de Desastres extraordinario para definir la asistencia que brindará durante la emergencia.

Mientras la Cancillería confirmó que, hasta el momento, no hay reportes de colombianos afectados y mantiene habilitados los canales de atención consular, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alistó el despliegue del equipo USAR COL-1.

Entre tanto, Colombia mantiene activos sus canales de atención para connacionales en ese país y reiteró su disposición para brindar apoyo humanitario mientras avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.