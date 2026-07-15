Alcalde de Manizales y Asamblea de Caldas piden respetar elección de De La Espriella como presidente

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia y recinto de la Asamblea de Caldas. Fotos: @jorgeerojasg, Asamblea de Caldas y archivo.

Manizales

Después de que el presidente Gustavo Petro ratificara que no reconoce la victoria del abogado Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de los colombianos, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, pide respetar y acatar las decisiones democráticas haciendo un llamado a la serenidad y a la unidad.

“Como servidor público estoy convencido de que las democracias no se sostienen sobre la firmeza de las voces del momento, sino sobre la solidez de las instituciones. Los gobiernos pasan, los dirigentes cambiamos, pero las reglas que garantizan la libertad, los derechos y la convivencia deben permanecer. Las autoridades electorales competentes, en ejercicio de las funciones que la constitución y la ley les confieren, han reconocido como presidente electo a Abelardo De La Espriella. Ese pronunciamiento institucional merece el respeto de todos, especialmente de quienes ejercemos responsabilidades públicas”.

El mandatario local agrega que las diferencias políticas se deben resolver dentro de la ley y nunca por la confrontación. Por eso recalca el llamado a rechazar los señalamientos sin sustento y pide defender la convivencia democrática con firmeza y prudencia.

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De la misma manera, la Asamblea de Caldas, emitió un comunicado respaldando la elección del líder del movimiento Defensores de la patria como presidente electo. “Una vez concluido el proceso electoral y cumplidas las etapas previstas por la ley, corresponde a todas las instituciones, organizaciones y ciudadanos actuar con respeto por el orden constitucional y por las decisiones adoptadas por las autoridades competentes”.

Complementan indicando que la duma departamental confía en que el gobierno entrante adelantará gestiones orientadas al fortalecimiento de las regiones, la descentralización, la seguridad jurídica y el bienestar de los colombianos.