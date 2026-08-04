Autoridades reportaron más de 4 capturas por el delito homicidio en Caldas

Manizales

La efectividad del trabajo en equipo quedó evidenciada de manera especial en dos casos de alto impacto ocurridos en los municipios de Anserma y Supía. En la primera localidad, en tan solo cuatro días, la SIJIN de la Policía Nacional y las autoridades lograron resolver un hecho de violencia en la que un hombre le quitó la vida a una mujer y abusó sexualmente de las hijas de esta; ambas menores de edad. El agresor aceptó los cargos ante las autoridades y fue puesto a buen recaudo.

En el caso de Supía, las autoridades capturaron al responsable en menos de dos horas luego de ocurrido el homicidio de un reconocido líder de la vereda Murillito.

“Con esta captura se logró neutralizar a un sujeto que mantenía amedrentadas a las comunidades de las veredas Murillito, Murillo y La Loma”, indicó el alcalde de la localidad, Héctor Mauricio Torres Álvarez.

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó la importancia de la unión institucional: «Destacamos la labor de nuestra Fuerza Pública, especialmente de la Policía, el CTI, la Fiscalía y las autoridades municipales de Anserma, Salamina, Supía y Riosucio. En menos de una semana se han logrado esclarecer cuatro hechos de sangre. Se responde de manera oportuna, coordinada y sinérgica a las situaciones que ocurren en el departamento».

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Caldas, coronel Alex Durán Santos, resaltó la efectividad de las labores operativas e investigativas: «Demuestra que el trabajo articulado de la Fiscalía, el suministro de información por parte de la ciudadanía, el trabajo judicial del CTI, la Policía Judicial y la inteligencia son fundamentales para esclarecer los hechos de homicidio, llevar a los responsables ante las autoridades y evitar la impunidad».