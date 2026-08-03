Estructura criminal ‘Némesis R’ es desmantelada, simulaban ser del ‘Clan del Golfo’ en Caldas

Caldas

De acuerdo a las investigaciones, la organización criminal ‘Némesis R’ habría obtenido una renta ilícita de 320 millones de pesos producto de exigencias económicas interpuestas a líderes comunitarios, comerciantes, transportadores, mototaxistas y ciudadanía en general de Marmato, Supía y Riosucio, en Caldas, al igual que en Belén de Umbría, Risaralda.

La modalidad delictiva consistía en la extorsión digital mediante llamadas y videollamadas intimidatorias realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en la que sus integrantes se hacían pasar por miembros del ‘Clan del Golfo’ para generar más temor a las víctimas.

En uno de los hechos se estableció que el pasado 17 de marzo de 2026, varias personas recibieron videollamadas en la que los delincuentes utilizaron inteligencia artificial para simular la presencia de tres hombres vistiendo prendas militares y portando, supuestamente, armas de fuego, exigiendo pagos superiores a $ 30 millones, de lo contrario, serían declarados objetivo militar.

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“La operación se ejecutó de manera simultánea en Florencia y Belén de los Andaquíes, en Caquetá, así como en Garzón y Campoalegre, en Huila, donde se capturaron a seis presuntos integrantes de la organización. Entre los detenidos está alias ‘Nidia’, de 30 años, quien ejercía la coordinación de las actividades extorsivas. Asimismo, fueron capturados alias ‘Leo’, ‘La India’, ‘Yuli’, ‘Barón’ y ‘Diana’, con edades entre los 20 y 36 años, señalados de cumplir funciones relacionadas con el recaudo y cobro de los dineros producto de dicha actividad ilícita. Durante las diligencias judiciales, se incautaron series celulares que serán objeto de análisis forense”, indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Por último, se determinó que las llamadas extorsivas eran coordinadas por privados de la libertad desde la cárcel de Cómbita, quienes articulaban las exigencias económicas con la estructura criminal.