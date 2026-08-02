Presunto responsable de reciente feminicidio en Anserma (Caldas) es enviado a prisión

María de las Mercedes Ortiz Carvajal, presunta víctima de feminicidio y el barrio Galicia, donde al parecer ocurrió el hecho. Foto: Anserma Noticias.

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Robinson Eduardo Posada, alias ‘Matasiete’ o ‘El nene’, por su presunta responsabilidad en el crimen de María de las Mercedes Ortiz Carvajal el pasado 27 de julio, además, por la agresión sexual contra las dos hijas menores de edad de la víctima.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron en la vivienda de la mujer. Tras sostener una discusión, el procesado la habría agredido violentamente con un objeto contundente causándole lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Posteriormente, también realizó actos de violencia sexual contra el cuerpo de Ortiz.

“Las labores investigativas dan cuenta de que, tras perpetrar el crimen, presuntamente se dirigió a la habitación donde se encontraban las dos hijas menores de edad de la víctima y, luego de intimidarlas, las sometió a vejámenes sexuales. El material probatorio recopilado estableció que, tras la agresión, al parecer se apoderó de un teléfono celular propiedad de la víctima y de dinero en efectivo y abandonó el lugar”, manifiesta el director seccional de la fiscalía en Caldas, Armando Castrillón Grajales.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Caldas le imputó los delitos de feminicidio, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, estas tres conductas agravadas y hurto calificado. En el desarrollo de las respectivas audiencias, el procesado aceptó los cargos siendo cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

El hombre fue capturado por orden judicial en la vereda Puente Umbría, sector La Ye, en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda.