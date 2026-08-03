Exconcejal César Díaz, tendrá medida de aseguramiento en su domicilio por violencia intrafamiliar

César Díaz, exconcejal de la capital caldense y excandidato a la Cámara de Representantes, señalado por violencia intrafamiliar. Foto: Facebook Cesar Augusto Díaz Zapata.

Manizales

En el centro de la capital caldense fue capturado el exconcejal de la ciudad y excandidato a la Cámara de Representantes, César Díaz, por su presunta responsabilidad en ejercer violencia física y psicológica contra una mujer en medio de una relación extramatrimonial.

De acuerdo a la investigación adelantada por el CTI de la fiscalía, la víctima habría sido golpeada en varias ocasiones por parte del señalado, con quien sostenía dicho vínculo desde hacía cuatro años.

“En desarrollo del proceso, fueron practicadas valoraciones médico-legales, entrevistas, verificaciones y labores de vecindario, así como otras actividades de policía judicial que darían cuenta de la presunta responsabilidad del hombre en los hechos. Durante las diligencias preliminares, se dieron a conocer los pormenores de la indagación, entre ellos el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, que determinó las lesiones y afectaciones causadas a la mujer”, indica Armando Castrillón Grajales, director seccional de la fiscalía en Caldas.

Por lo conocido, el ente investigador corrió traslado del escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada, sin embargo, el cargo no fue aceptado y, por disposición judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

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“Al principio, la fiscalía reclamó solicitud de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro de reclusión, pero el juez de control de garantías decidió imponer la medida de aseguramiento antes advertida, no obstante, desde este ente se presentó apelación, el cual será decidido en segunda instancia”, concluye Castrillón Grajales.