Autoridades en Manizales adoptan plan de contingencia estratégico por el fenómeno de ‘El niño’

Manizales

En la reciente sesión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de la capital caldense, se socializó y se adoptó oficialmente la estrategia de contingencia estructurada para hacer frente al incremento de temperaturas que impactarán la ciudad.

En el esquema de preparación se identifican los puntos más vulnerables como la pérdida de cobertura vegetal por incendios, reducción de oferta hídrica, proliferación de vectores de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla y posibles tensiones sobre la infraestructura energética.

“Hemos realizado un trabajo articulado, coordinado y de planificación con los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, con el Comité de Conocimiento, Reducción de Riesgo y el Comité de Manejo de Desastres. Por eso adoptamos un plan de contingencia moderno, de última generación identificando dichos escenarios de riesgo que se pueden presentar en la ciudad. De igual manera, este plan establece las respectivas medidas de reducción de riesgo y todo el mecanismo de ejecución y preparación para la respuesta inmediata”, explica Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

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Agrega que se han articulado con Corpocaldas, Aguas de Manizales, CHEC y empresas prestadoras de servicio público y otras secretarías de la alcaldía para reducir los impactos que afecten en los manizaleños.

Para mitigar las consecuencias de la temporada de sequía, las autoridades hicieron llamado directo a la ciudadanía para que se sume a las labores de prevención como evitar fogatas o quemas en suelo rural, no arrojar material refractario en zonas de vegetación y hacer consumo racional del agua.