Autoridades refuerzan presencia en Caldas por combates, presuntamente, contra el ‘Clan del Golfo’

Anserma

Según el reporte oficial, el contexto del enfrentamiento armado ocurrido el fin de semana en límites de Caldas y Risaralda dan cuenta de que, aproximadamente, 10 hombres pertenecientes a un grupo armado habrían estado involucrados. Se presume que algunos de ellos sufrieron heridas, pero no se ha establecido.

Las conclusiones del Consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo por las autoridades departamentales y municipales, es que el Gaula Militar y el Gaula de la policía harán presencia en Anserma, el corregimiento de Arauca y el occidente de Caldas para explicar a las comunidades los modos de extorsión que existen para evitar ser víctimas.

“Entregarán información para no ser víctimas de extorsión, los cuales, seguramente, vendrán de establecimientos penitenciarios. Igualmente, continúan las labores de inteligencia en el área rural de Anserma para que los señalados no sigan haciendo presencia en el departamento. Cabe anotar que esos grupos no tienen asentamiento en nuestro territorio, sino que fue una algo itinerante y siempre hubo una respuesta inmediata y oportuna de la fuerza pública con el objetivo de que esos sujetos no vengan a generar temor, zozobra y pánico a la comunidad”, manifiesta Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.

Panorama en el municipio de Anserma

Entre tanto, desde la administración municipal indican que dicha articulación se encargará de brindar seguridad, a pesar de su ubicación geográfica que se convierte en un punto estratégico de tránsito para los grupos delincuenciales.

“Las entidades están en el territorio articulados y haciendo presencia, exactamente en las veredas La Perla, La India, La María, La Hoyeta, con los linderos del Kilómetro 41 y el corregimiento de Las Margaritas, así como en los municipios de Belalcázar, Palestina, Neira y Manizales. Es importante recordar que los corredores viales cercanos han sido seguros por más de 20 años y lo seguirán siendo con la fuerza legítima. Tendremos comunicación permanente con la comunidad garantizando acompañamiento. Nuestra ubicación es beneficiosa en muchos sentidos haciendo que grupos ilegales lleguen a departamentos vecinos y busquen expandirse”, explica Omar Andrés Reina, alcalde de Anserma.

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El jefe del despacho departamental, agregó que han solicitado al nivel central de la Policía Nacional que envíe grupo especializado para actuar en la zona, habrá vigilancia aérea en todo el territorio y de la misma manera, el ejército desplegará sus unidades para fortalecer las capacidades de respuesta en el departamento.

La posible causa de mencionado enfrentamiento estaría relacionado, posiblemente, con minería ilegal, pero está por establecerse, ya que es materia de investigación.

Por último, mañana en Riosucio se desarrollará una mesa de seguridad con integrantes de la fuerza pública y de la comunidad para establecer acciones puntuales con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.